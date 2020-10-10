Вован и Лексус снова в деле: Заседание парламента Дании с лже-Тихановской скоро "рассекретят"

Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в закрытом заседании Комитета по внешней политике Дании, представившись лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Телефонные шутники пообещали, что скоро опубликуют сделанную ими аудиозапись.

Речь идёт о закрытом заседании в парламенте Дании, которое прошло 6 октября в режиме видеоконференции. В самом начале к заседанию под видом Тихановской присоединились пранкеры. Только через 40 минут парламентарии заподозрили неладное и обсуждение срочно прервали.

В ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании, - утверждается на сайте датского парламента.

Известные пранкеры Вован и Лексус уклончиво ответили на прямой вопрос об участии в данном розыгрыше, но намекнули, что вскоре аудиозапись закрытого заседания будет выложена в общий доступ. Телефонные шутники посетовали, что парламент Дании слишком поспешил с "анонсом".