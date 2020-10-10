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Вован и Лексус снова в деле: Заседание парламента Дании с лже-Тихановской скоро "рассекретят"

10 октября 2020, 06:20  •  104 • Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли парламент Дании от лица Тихановской. Пранкеры не стали прямо подтверждать участие в этом деле, но посоветовали ждать в скором времени появления аудиозаписи закрытого заседания датских парламентариев.
Российские пранкеры Лексус и Вован приняли участие в закрытом заседании Комитета по внешней политике Дании, представившись лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Телефонные шутники пообещали, что скоро опубликуют сделанную ими аудиозапись.
Речь идёт о закрытом заседании в парламенте Дании, которое прошло 6 октября в режиме видеоконференции. В самом начале к заседанию под видом Тихановской присоединились пранкеры. Только через 40 минут парламентарии заподозрили неладное и обсуждение срочно прервали.
В ходе встречи не было сказано ничего, что могло бы поставить под угрозу внешнеполитическую линию Дании, - утверждается на сайте датского парламента.
Известные пранкеры Вован и Лексус уклончиво ответили на прямой вопрос об участии в данном розыгрыше, но намекнули, что вскоре аудиозапись закрытого заседания будет выложена в общий доступ. Телефонные шутники посетовали, что парламент Дании слишком поспешил с "анонсом".
У нас принципиальная позиция, они (парламент Дании) говорят, что записи нет, а новости уже идут. Было бы лучше, если они сначала опубликовали бы эту запись, а дальше - всем всё станет понятно, как это заседание проходило, - цитирует слова Лексуса издание "Свободная Пресса".

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