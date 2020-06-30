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"Вова, выходи": шахтеры бунтуют у офиса Зеленского

30 июня 2020, 15:00  •  155 • Политика
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Протестующие готовы стоять на площади, пока им не вернут долги
Украинские горняки требуют заплатить им за работу. Во вторник, 30 июня, они начали бессрочную акцию в Киеве: у здания, где размещается офис президента Владимира Зеленского, собралась большая толпа. Люди стучат касками и вызывают главу государства на ковер.
"Вова, выходи!" – кричат шахтеры. Они требуют встречи с президентом лично, а не с его помощниками или другими посредниками, поскольку их терпение иссякло. По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, долг правительства перед работниками государственных шахт превысил 622,5 млн грн, передает "Страна.ua".
Еще шахтеры настаивают на смещении с должности председателя профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса. По их мнению, именно из-за него энергетическая отрасль Украины пришла в столь бедственное положение, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Видео с площади перед офисом Зеленского опубликовал телеграм-канал РИА "Новости".
Год назад украинских шахтеров уже обманули: обещание правительства выплатить долги по зарплате не было выполнено. Тогда горняки пригрозили устроить акцию протеста в Киеве.

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