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Вотум доверия выражен: Новым премьером Грузии стал экс-глава МВД Гахария

08 сентября 2019, 21:39  •  66 • В мире
Грузинские парламентарии, несмотря на яростную критику оппозиции, одобрили кандидатуру бывшего министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария на пост премьер-министра страны, выразив вотум доверия ему и правительству, которое он возглавил.
Об это сообщил на заседании парламента спикер Арчил Талаквадзе. "Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", - сказал он.
За кандидатуру Георгия Гахария проголосовали 98 депутатов и 150-ти. Одновременно с новым премьер-министром были утверждены и состав кабмина, претерпевший небольшие изменения, и новая правительственная программа.
Отметим, что в целом состав правительства не изменился, новыми в нем стали только два имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, занял освободившийся пост министра внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили — пост министра обороны вместо Левана Изория.
Оппозиция отказалась принимать участие в этом голосовании, успев раскритиковать инициативу по выдвижении Гахария на пост главы кабинета министров, пишет "РИА Новости".
Согласно грузинским законам, выдвигала кандидата партия "Грузинская мечта", которая на выборах в парламент получила самый лучший результат. Более того, глава партия Бидзина Иванишвили и не скрывал, что лично рекомендовал Гахарию на эту должность после ухода в отставку 2 сентября экс-премьера Мамуки Бахтадзе.
Теперь пост главы МВД Грузии займет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.
Ранее Бахтадзе пообещал от лица правящей партии представить парламенту новую предвыборную программу. По его словам, новый состав правительства будет зависеть от ее содержания.

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