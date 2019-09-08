Вотум доверия выражен: Новым премьером Грузии стал экс-глава МВД Гахария

Об это сообщил на заседании парламента спикер Арчил Талаквадзе. "Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю", - сказал он.

За кандидатуру Георгия Гахария проголосовали 98 депутатов и 150-ти. Одновременно с новым премьер-министром были утверждены и состав кабмина, претерпевший небольшие изменения, и новая правительственная программа.

Отметим, что в целом состав правительства не изменился, новыми в нем стали только два имени: Вахтанг Гомелаури, возглавлявший Службу государственной безопасности, занял освободившийся пост министра внутренних дел, а экс-премьер, политический секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили — пост министра обороны вместо Левана Изория.

Оппозиция отказалась принимать участие в этом голосовании, успев раскритиковать инициативу по выдвижении Гахария на пост главы кабинета министров, пишет "РИА Новости".

Согласно грузинским законам, выдвигала кандидата партия "Грузинская мечта", которая на выборах в парламент получила самый лучший результат. Более того, глава партия Бидзина Иванишвили и не скрывал, что лично рекомендовал Гахарию на эту должность после ухода в отставку 2 сентября экс-премьера Мамуки Бахтадзе.

Теперь пост главы МВД Грузии займет политический секретарь "Грузинской мечты", экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Ранее Бахтадзе пообещал от лица правящей партии представить парламенту новую предвыборную программу. По его словам, новый состав правительства будет зависеть от ее содержания.