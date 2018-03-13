Вотчина гамельнского крысолова • 180 • Аналитика Тоталитарная пропаганда, помноженная на массовое невежество, превращает население Украины в безвольных идеологических зомби оккупационного режима









Судя по многим признакам на Украине началась интенсивная психологическая накачка населения, имеющая целью морально подготовить его к очередной большой резне на Донбассе. Ставка сделана, во-первых, на абсолютно утратившую всякую связь с реальностью пропаганду так называемых «успехов Украины». А, во – вторых, на прямое запугивание населения по обе стороны линии фронта. В рамках второго направления, которое можно определить как массовый психологический терроризм, киевская охранка – СБУ, проводит повальные показательные обыски по всей Украине на квартирах у так называемых «пособников России». Цель этих превентивных акций устрашения очевидна – свести к минимуму возможность активных протестных выступлений граждан, недовольных новой вспышкой кровопролития.





Одновременно, с целью запугивания населения освобожденных от незаконной киевской власти территорий Донбасса, в так называемую «верховную раду» срочно вносятся законопроекты, грозящие «сепаратистам» всевозможными карами в случае их скорого «освобождения от московской оккупации», в том числе в виде лишения полноценного гражданского статуса и обязанности «просить прощения» у представителей переворотной киевской власти. То есть, фактически – у бандитов, захвативших страну.



Одновременно, под личным руководством и при активном участии главаря режима Порошенко, в обществе насаждается атмосфера экзальтированного психоза. Почвой для чего является бесконечная череда так называемых «украинских побед», в число которых, полностью ушедшая в «астрал» киевская пропаганда записывает абсолютно всё, что угодно. Вполне в духе Остапа Бендера, собиравшегося объявить войну Дании за то, что датчане убили принца Гамлета.



Причем, все это подается в чрезвычайно агрессивном, не терпящем возражений духе фанатического единомыслия. Так, что любой сомневающийся и, тем паче, возражающий имеет все шансы моментально стать «врагом нации» и опять же - «пособником Путина». Поэтому абсолютное большинство предпочитает хранить гробовое молчание, или согласно кивать головой по абсолютно любому поводу. Что собственно и требуется режиму, заинтересованному в полной покорности населения и в его безропотной готовности стать расходным материалом для очередной бойни.



Со стороны ту дичь, которую ежедневно «выдают на гора» киевские бонзы, смешно даже слушать. Настолько она бредовая. Но таковая и не рассчитана на стороннего наблюдателя. Что же касается своих адресатов, то их, таким способом, испытывают на степень прогиба – готовы ли они соглашаться на политику режима, независимо от степени её абсурдности и безумия?

И надо признать, что такая тактика работает. Одураченные с одной стороны и запуганные с другой, люди, в своей основной массе, практически утратили способность к сопротивлению власти, на службе у которой находится огромный аппарат исправно дующих в одну дуду средств высокоградусной пропаганды. Кои, в свою очередь, очень плотно курируются западными экспертами в области психологических операций и идеологической обработки населения.



В условиях такого палочного «единомыслия», правящие круги Украины используют любой повод для накачивания народа энтузиазмом «великих побед». В ход идет всё. Буквально вчера Порошенко гордился очередным займом Евросоюза. При том, что в нормальной стране, президента, набравшего иностранных кредитов на сумму примерно равную ВВП, которые придется выплачивать не одному поколению «украинцев», следовало бы немедленно повесить. Но даже такая пропаганда в условиях полного разжижения мозгов, накрытых к тому же непроницаемым колпаком тоталитарной демагогии, достигает своей цели.



Правители в Киеве это вполне осознают и потому, закусив удила, идут дальше той же дорогой. Накануне, например, тот же Порошенко, призвал Евросоюз срочно объявить Россию агрессором и поставить его режиму оружие. С НАТО он уже тоже «порешал все вопросы». О чем и доложил «нации» после того, как шутники в этом военном блоке, с явной издёвкой, присвоили Украине несуществующий титул «аспиранта» этой организации. Видать, знают натовцы украинскую поговорку – дурень думкой богатеет. Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?



Несколькими днями ранее тот же оратор вещал на всю Украину о неминуемом и скором развале России в результате неизбежного ареста заграничного имущества «Газпрома». Одновременно на всю страну тиражируются воинственные галлюцинации одного местного «предводителя команчей», в миру - командира батальона морской пехоты, который вознамерился закончить войну с Россией не иначе, как в центре Москвы. Само собой разумеется, в украинском интернете стоит по этому поводу оглушительный вой восторга.



Укропсихоз ширится с каждым днем и добрался уже до Австралии. Намедни австралийцы с ужасом узнали, что Украина вознамерилась построить у них … космодром. Думаю, что они сейчас срочно связываются с Бразилией, чтобы получить инструкции, как им отделаться от нашествия «свидомых» космонавтов. Бразильцы, каким-то чудом, сумели избавить свои страну от аналогичной киевской авантюры.



Все эти «высшие достижения украинского духа», разумеется, не имеют ни малейшего отношения к реальной действительности. Однако значительная часть уже обработанного на умерщвление мозга населения Украины, полностью погруженной в это зазеркалье, ни о какой действительности даже не помышляет. Та легкость, с которой эту массу людей удалось сбить с толка и внушить им самые фантастические представления о внешнем мире, где всё якобы вертится вокруг Украины, те верования, которые побуждают их действовать, фактически, во вред себе и своей стране, объясняются дремучим невежеством, особенно молодых поколений. А это связано с сознательно спланированной укровластями еще на заре «незалежности» катастрофой всей системы воспитания и образования. Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией



Примечательно, что именно это – полное одичание славянского этноса, было одной из основных целей гитлеровского «Генерального плана Ост» для Украины. Который, похоже, действует до сих пор.



Украинский опыт наглядно показывает, что народ, лишенный даже минимальных знаний об устройстве окружающего мира с начисто вытравленной исторической памятью, помещенный к тому же в колбу, наполненную миазмами тоталитарной пропаганды, легко превращается в чистый лист бумаги, на котором злонамеренные правители могут написать всё, что угодно. Или в пластилин, из которого можно вылепить всё, что они захотят.



А еще опыт несчастной Украины учит, что народ - это в сущности, тот же беспомощный ребенок, целиком зависящий от своих наставников и опекунов. И всё, в конечном счете, зависит от степени мерзости таковых. Украинскому «детям» в этом смысле крайне не повезло. Они получили себе таких «вожаков», которые, подобно гамельнскому крысолову, способны увести их туда, откуда не возвращаются. И, как ни печально, значительная часть этой дороги в небытие ими уже пройдена… Судя по многим признакам на Украине началась интенсивная психологическая накачка населения, имеющая целью морально подготовить его к очередной большой резне на Донбассе. Ставка сделана, во-первых, на абсолютно утратившую всякую связь с реальностью пропаганду так называемых «успехов Украины». А, во – вторых, на прямое запугивание населения по обе стороны линии фронта. В рамках второго направления, которое можно определить как массовый психологический терроризм, киевская охранка – СБУ, проводит повальные показательные обыски по всей Украине на квартирах у так называемых «пособников России». Цель этих превентивных акций устрашения очевидна – свести к минимуму возможность активных протестных выступлений граждан, недовольных новой вспышкой кровопролития.Одновременно, с целью запугивания населения освобожденных от незаконной киевской власти территорий Донбасса, в так называемую «верховную раду» срочно вносятся законопроекты, грозящие «сепаратистам» всевозможными карами в случае их скорого «освобождения от московской оккупации», в том числе в виде лишения полноценного гражданского статуса и обязанности «просить прощения» у представителей переворотной киевской власти. То есть, фактически – у бандитов, захвативших страну.Одновременно, под личным руководством и при активном участии главаря режима Порошенко, в обществе насаждается атмосфера экзальтированного психоза. Почвой для чего является бесконечная череда так называемых «украинских побед», в число которых, полностью ушедшая в «астрал» киевская пропаганда записывает абсолютно всё, что угодно. Вполне в духе Остапа Бендера, собиравшегося объявить войну Дании за то, что датчане убили принца Гамлета.Причем, все это подается в чрезвычайно агрессивном, не терпящем возражений духе фанатического единомыслия. Так, что любой сомневающийся и, тем паче, возражающий имеет все шансы моментально стать «врагом нации» и опять же - «пособником Путина». Поэтому абсолютное большинство предпочитает хранить гробовое молчание, или согласно кивать головой по абсолютно любому поводу. Что собственно и требуется режиму, заинтересованному в полной покорности населения и в его безропотной готовности стать расходным материалом для очередной бойни.Со стороны ту дичь, которую ежедневно «выдают на гора» киевские бонзы, смешно даже слушать. Настолько она бредовая. Но таковая и не рассчитана на стороннего наблюдателя. Что же касается своих адресатов, то их, таким способом, испытывают на степень прогиба – готовы ли они соглашаться на политику режима, независимо от степени её абсурдности и безумия?И надо признать, что такая тактика работает. Одураченные с одной стороны и запуганные с другой, люди, в своей основной массе, практически утратили способность к сопротивлению власти, на службе у которой находится огромный аппарат исправно дующих в одну дуду средств высокоградусной пропаганды. Кои, в свою очередь, очень плотно курируются западными экспертами в области психологических операций и идеологической обработки населения.В условиях такого палочного «единомыслия», правящие круги Украины используют любой повод для накачивания народа энтузиазмом «великих побед». В ход идет всё. Буквально вчера Порошенко гордился очередным займом Евросоюза. При том, что в нормальной стране, президента, набравшего иностранных кредитов на сумму примерно равную ВВП, которые придется выплачивать не одному поколению «украинцев», следовало бы немедленно повесить. Но даже такая пропаганда в условиях полного разжижения мозгов, накрытых к тому же непроницаемым колпаком тоталитарной демагогии, достигает своей цели.Правители в Киеве это вполне осознают и потому, закусив удила, идут дальше той же дорогой. Накануне, например, тот же Порошенко, призвал Евросоюз срочно объявить Россию агрессором и поставить его режиму оружие. С НАТО он уже тоже «порешал все вопросы». О чем и доложил «нации» после того, как шутники в этом военном блоке, с явной издёвкой, присвоили Украине несуществующий титул «аспиранта» этой организации. Видать, знают натовцы украинскую поговорку – дурень думкой богатеет.Несколькими днями ранее тот же оратор вещал на всю Украину о неминуемом и скором развале России в результате неизбежного ареста заграничного имущества «Газпрома». Одновременно на всю страну тиражируются воинственные галлюцинации одного местного «предводителя команчей», в миру - командира батальона морской пехоты, который вознамерился закончить войну с Россией не иначе, как в центре Москвы. Само собой разумеется, в украинском интернете стоит по этому поводу оглушительный вой восторга.Укропсихоз ширится с каждым днем и добрался уже до Австралии. Намедни австралийцы с ужасом узнали, что Украина вознамерилась построить у них … космодром. Думаю, что они сейчас срочно связываются с Бразилией, чтобы получить инструкции, как им отделаться от нашествия «свидомых» космонавтов. Бразильцы, каким-то чудом, сумели избавить свои страну от аналогичной киевской авантюры.Все эти «высшие достижения украинского духа», разумеется, не имеют ни малейшего отношения к реальной действительности. Однако значительная часть уже обработанного на умерщвление мозга населения Украины, полностью погруженной в это зазеркалье, ни о какой действительности даже не помышляет. Та легкость, с которой эту массу людей удалось сбить с толка и внушить им самые фантастические представления о внешнем мире, где всё якобы вертится вокруг Украины, те верования, которые побуждают их действовать, фактически, во вред себе и своей стране, объясняются дремучим невежеством, особенно молодых поколений. А это связано с сознательно спланированной укровластями еще на заре «незалежности» катастрофой всей системы воспитания и образования.Примечательно, что именно это – полное одичание славянского этноса, было одной из основных целей гитлеровского «Генерального плана Ост» для Украины. Который, похоже, действует до сих пор.Украинский опыт наглядно показывает, что народ, лишенный даже минимальных знаний об устройстве окружающего мира с начисто вытравленной исторической памятью, помещенный к тому же в колбу, наполненную миазмами тоталитарной пропаганды, легко превращается в чистый лист бумаги, на котором злонамеренные правители могут написать всё, что угодно. Или в пластилин, из которого можно вылепить всё, что они захотят.А еще опыт несчастной Украины учит, что народ - это в сущности, тот же беспомощный ребенок, целиком зависящий от своих наставников и опекунов. И всё, в конечном счете, зависит от степени мерзости таковых. Украинскому «детям» в этом смысле крайне не повезло. Они получили себе таких «вожаков», которые, подобно гамельнскому крысолову, способны увести их туда, откуда не возвращаются. И, как ни печально, значительная часть этой дороги в небытие ими уже пройдена… Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 180 Источник Похожие новости Путин обзавёлся новым оружием? Мы идём на переговоры! Геополитическая тайна США заставит их дружить с Россией Мысли о немыслимом в редакции Пентагона

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