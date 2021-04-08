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Главная / Политика

Вот вам "большая морковка": Европа зовёт украинцев в мировое правительство

08 апреля 2021, 12:10  •  127 • Политика
Лидеры Германии, Франции и Великобритании предложили организовать "мировое правительство" перед лицом новых пандемий. Документ также подписал президент Украины Владимир Зеленский. Однако США, Китай, Индия, Бразилия, Россия и другие члены ООН не подписали документ.
Главы трёх крупных европейских стран опубликовали заявление о необходимости формирования мирового правительства перед лицом мировых пандемий.
Заявление подписали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также под документом поставили подписи глава ВОЗ Гебрейесус и несколько десятков глав различных стран.
Подписанты заявления говорили всего лишь о "всемирном договоре о противодействии пандемии", однако, как подчеркивает журналист РИА Новости Виктория Никифорова, вряд ли только этим ограничиваются амбиции лидеров. По её словам, уходящие в ближайшем будущем в политическое небытие лидеры пытаются создать себе новые посты.
Однако автор указывает, что именно эти лидеры собственными руками устроили пандемию коронавируса и её негативные последствия для экономики и населения с бессмысленными локдаунами и скандалами при вакцинации. Журналист подчёркивает, что по данным СМИ, выбирать в такое мировое правительство никого не планируют, а просто назначат "императора" или "политбюро на максималках".
Автор отмечает, что среди подписантов этого заявления нет лидеров США, Китая, России, Индии, Мексики, Японии, Канады - всего около 170 членов ООН.
Однако документ о будущем "мировом правительстве" подписал глава Украины Владимир Зеленский. У автора невольно возникает мысль, что именно для Украины и "затевалась вся эта фантасмагория с мировым правительством". Территория Украины для обрёкшей себя на нищету Европы выглядит "очень даже неплохой колонией. Чернозёмы там, яблоки, сало, дешёвая и нетребовательная рабсила..."
Журналист напоминает, что семь лет назад украинцев "приманивали морковкой" "членства в ЕС", так что население развалило свою страну. Однако у украинцев стали возникать сомнения в "достижимости морковки", а желающие "кружевных трусиков" стали искать работу в России.
И вот, как отмечает автор, украинцев "зовут в мировое правительство".
"Русских не зовут, а украинцев зовут. Вот это морковка - новая, большая! В погоне за ней вполне можно провести ещё лет десять", - пишет Никифорова.

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