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Вот только президент Германии из-за поломки застрял в Эфиопии: На Украине грозят Кремлю немецкой армадой
31 января 2019, 03:09 • 75 • В мире
Германия сообщает о бесконечных поломках правительственного самолёта, из-за которых президент не может вылететь из Эфиопии. Украина же опубликовала данные о возможном вводе немецкого военного флота в акваторию Чёрного моря. При учёте этих двух новостей у пользователей возникают сомнения в мощи немецкой армады.
Украинские СМИ публикуют громкие заголовки: "Пробуждение зверя": Германия готовит армаду военных кораблей на помощь Украине и может сокрушить Россию в зоне Керченского пролива".
За ними скрывается не такая красочная правда: представители Украины и Германии провели встречу, где обсуждалось возможное введение немецкого флота в акваторию Чёрного моря.
При этом СМИ умалчивают, что конкретно по этому вопросу сказали немцы.
Но даже если это произойдёт, то в Сети многие сомневаются, так ли страшны силы Германии. Поводом для этого служат сообщения о непрекращающихся поломках немецкого правительственного самолёта, из-за которых президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял в Эфиопии.
По данным канцелярии главы немецкого государства, у авиалайнера Airbus A340 Theodor Heuss возникла проблема с нагнетаемым воздухом. Дефект устраняют в аэропорту Аддис-Абебы. Пока же делегация Германии из 55 человек остаётся в африканской стране.
"Новость, безусловно, заставит Кремль биться в истерике", - прокомментировала украинский материал журналист Юлия Витязева.
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