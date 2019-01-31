Вот только президент Германии из-за поломки застрял в Эфиопии: На Украине грозят Кремлю немецкой армадой

Германия сообщает о бесконечных поломках правительственного самолёта, из-за которых президент не может вылететь из Эфиопии. Украина же опубликовала данные о возможном вводе немецкого военного флота в акваторию Чёрного моря. При учёте этих двух новостей у пользователей возникают сомнения в мощи немецкой армады.

Украинские СМИ публикуют громкие заголовки: "Пробуждение зверя": Германия готовит армаду военных кораблей на помощь Украине и может сокрушить Россию в зоне Керченского пролива".

За ними скрывается не такая красочная правда: представители Украины и Германии провели встречу, где обсуждалось возможное введение немецкого флота в акваторию Чёрного моря.

При этом СМИ умалчивают, что конкретно по этому вопросу сказали немцы.

Но даже если это произойдёт, то в Сети многие сомневаются, так ли страшны силы Германии. Поводом для этого служат сообщения о непрекращающихся поломках немецкого правительственного самолёта, из-за которых президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер застрял в Эфиопии.



По данным канцелярии главы немецкого государства, у авиалайнера Airbus A340 Theodor Heuss возникла проблема с нагнетаемым воздухом. Дефект устраняют в аэропорту Аддис-Абебы. Пока же делегация Германии из 55 человек остаётся в африканской стране.

"Новость, безусловно, заставит Кремль биться в истерике", - прокомментировала украинский материал журналист Юлия Витязева.