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«Вот теперь стало страшно по-настоящему»: Украина запустила все 15 энергоблоков АЭС
01 февраля 2022, 16:20 • 33 • Украина
Впервые за всю историю атомной энергетики на Украине одновременно заработали все 15 энергоблоков АЭС. Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом».
«С декабря 2021 года компания работала 14 энергоблоками из 15-ти, обеспечивая стабильное прохождение осенне-зимнего периода», — говорится в сообщении.
После планово-предупредительного ремонта и перезагрузки ядерного топлива в 5:45 30 января подключили к электросети энергоблок №4 на АЭС, расположенной в городе Вараш Ровненской области.
«Вот теперь стало страшно по-настоящему», — прокомментировал информацию нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своём Telegram-канале.
Напомним, на Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне на Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.
Чтобы избежать дефицита ресурса и пополнить склады топливом, Украина начала импорт угля. Также украинское правительство сделало ставку на атомную генерацию.
Ранее украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук предупреждал, что использование «Энергоатомом» некоторых реакторов в режиме «маневрирования», то есть, изменения их мощности в зависимости от потребностей энергосетей, приводит к их преждевременному износу — к подобной эксплуатации они не приспособлены.
Украинский энергоэксперт Дмитрий Марунич также называл сомнительными планы украинских властей использовать одновременно все 15 реакторов.
На сегодня в стране функционируют 4 атомных электростанции. На Запорожской АЭС работает шесть энергоблоков, на Ровненской — четыре, на Хмельницкой АЭС — два, а на Южно-Украинской — три.
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