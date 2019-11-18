Вот теперь Америка точно должна лопнуть от злости

Автор:

Цыганов Александр

Контракт был подписан ещё в 2017 году. Но тогда это казалось демонстрацией саудитами своей независимости перед американцами. То было время, когда только что пришедший к власти президент США Дональд Трамп довольно нервически для дома Аль Саудов прижал их королевство коленом к полу. Даже вынудил поклясться заключить какой-то сумасшедший контракт на закупки у США вооружений, где фигурировала общая сумма в 110 млрд долларов. Входила в список такая совершенно избыточная для и без того прекрасно вооружённой армии Саудовской Аравии экзотика, как системы ПРО THAAD на 13,5 млрд долларов, а также корабли на 6 млрд, ракеты «воздух – земля» на 4,5 млрд. Причём, как мы видели с тех пор, американские системы ПРО ракеты как раз пропускают, ввергая саудитов в сравнимые по количеству миллиардов убытки, ракеты никак не снижают активности йеменских хуситов, а корабли ничего не могут сделать с москитным флотом иранцев, который и доставляет хуситам снаряды, взрывающие саудовские нефтепромыслы.

Дональд Трамп и Салман бен Абдул-Азиз Аль Сауд. Фото: doddis77/Shutterstock.com

Иными словами, Трамп продал саудовцам, по сути, от мёртвого осла уши в обмен, как считают эксперты, на обещание такой же поддержки со стороны США, которой пользовался королевский дом при предыдущем режиме в Вашингтоне. А тот режим был с Аль Саудами практически аффилирован, используя их деньги на проведение глобалистской политики и, соответственно, поддержку всемирного терроризма как инструмента этого самого глобализма.

Так что можно себе только представить, в каких именно выражениях продавал саудитам американскую лояльность враг предыдущего вашингтонского режима националист Трамп. И немудрено, что позднее, в октябре того же 2017 года, король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во время визита в Москву решил – гулять так гулять! – и собрался потратить ещё 2 млрд на закупку четырёх дивизионов С-400. Всё равно уже было решено для расплаты с американцами создавать антикоррупционный комитет под руководством сына короля, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Каковой на следующий месяц заантикоррумпировал через тюрьмы и суды аж 11 принцев и несчётное число губернаторов и чиновников. На сумму, как говорят, до 800 миллиардов долларов.

Удачная сделка

В общем, получилось удачно. И деньги приобрели, и лояльность Трампа, и молчание Соединённых Штатов относительно прав человека и прочих нарушений саудитами либералистического миропорядка. Кстати, работает! Трамп оказался человеком слова, и недавнюю расчленёнку оппозиционного журналиста прямо в саудовском посольстве в Турции просто и мирно замяли.

Ну, и защиту от Ирана Трамп тоже пообещал и тоже исполняет.

Вот на этом фоне наладившихся отношений между близкими партнёрами многим стало казаться, что контракт с Россией по С-400 близок к коме. Свою роль в торговой сделке между Вашингтоном и Эр-Риядом он сыграл, и то, как нервно США отнеслись к закупке такого же комплекса Турцией, предполагало, что клиническая смерть российско-саудовского договора перейдёт в вечную.

А вот и нет! Как рассказала агентству «РИА Новости» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьёва, «Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия вступления в силу контракта».

Это, понятно, шаг, ещё довольно далёкий от окончательного, и на дистанции всякое может быть. Но они уже обсуждают условия! И это шаг в сторону возобновления сделки, реанимации её!

И вот как должны теперь взбеситься Соединённые Штаты, когда вслед за одним прежде верным союзником на закупку С-400 уже деловито нацелился другой верный союзник!

ЗРК «Триумф». Фото: Russian Defence Ministry/Globallookpress

Кроме того, Воробьёва не устояла от искушения подразнить Вашингтон замечанием, что к зенитному ракетному комплексу С-400 «Триумф» «проявляют интерес несколько стран Ближнего Востока». И посулила, явно не без тайного торжества: «Обращения всех инозаказчиков, интересующихся этой лучшей в мире системой ПВО, которая на порядок превосходит предлагаемые конкурентами системы и комплексы, будут рассмотрены в установленном порядке».

Жестокая женщина в жестокой гибридной войне! Она ведь заставляет Америку лопаться от злости!

А тут и Израиль с дубинкой

Только не с полицейской, а с такой, обыкновенной. Как обезьянка с палкой. И не он один. Именно на фоне вышеприведённых новостей с выставки вооружений в Дубае, в Израиле истребители F-35, оказывается, отработали уход от российских С-400! Поставили жирный крест на «Триумфе» русских!

Это произошло на аэродроме Увда в ходе совместных с Соединёнными Штатами, а также с немецкими, итальянскими и греческими пилотами военных игр «Голубой флаг». В ходе этих игр самолёты F-35I, F-16I из Израиля и такие же машины из других стран, а также «Еврофайтеры» «отработали воздушный бой и нанесение авиаударов по системе ПВО».

Как уже сказано, всё прошло удачно. Удачнее, во всяком случае, нежели сложилась репутация певца Паваротти в восприятии Рабиновича, когда некий Мойша перепел для него одну из арий итальянца. Потому как Рабинович разочаровался в знаменитом теноре, а вот участники небольшой войны с С-400… Впрочем, они тоже разочаровались в российском комплексе. Ушли же от него, как есть ушли! Значит, не так грозен русский «Триумф», как его малюют.

Правда, чистую радость замутняет одна деталь. Дело в том, что русскую систему ПВО/ПРО имитировал на учениях… американский комплекс MIM-104 Patriot.

А воевать против него как против С-400 – что отрабатывать атаку взводом против палки в роли пулемёта. Ну, или против обезьяны с палкой – для пущей достоверности.

Но согласимся: на фоне провала Паваротти из уст Мойши это – уже успех!