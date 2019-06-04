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Вот такая шишка: Мосийчук избил Ляшко тростью и сделал вид, что ничего не было

04 июня 2019, 01:54  •  59 • В мире
Двое народных депутатов Украины, Олег Ляшко и Игорь Мосийчук, сильно повздорили. Второй даже якобы избил первого тростью, поставив ему огромную шишку на лбу. Сам Мосийчук обвинения отрицает и делает вид, что ничего не было.
В Сети подметили, что в последнее время лидер "Радикальной партии" Украины, нардеп Олег Ляшко предпочитает не светиться на фотографиях в соцсетях, а на ТВ его не показывают крупным планом. Источники издания "Страна" сообщили, что все дело в потасовке Ляшко с бывшим соратником Игорем Мосийчуком, также нардепом.
Стычка будто бы произошла, когда Мосийчук был еще в рядах той же партии, около двух недель назад. В ходе ссоры Ляшко получил от оппонента мощный удар по лбу. В итоге на месте удара - ссадина и шишка. Ее хоть и гримируют, но она все равно заметна, особенно на крупном плане.
Причиной ссоры якобы явилось несхождение взглядов на внутрипартийные вопросы. После случившегося Мосийчук поспешил покинуть ряды партии. "Я приветствую это его решение: баба с воза - кобыле легче", - будто бы отреагировал на это Ляшко.
Что касается Мосийчука, то он отрицает то, что ударил бывшего соратника. Он отметил, что расскажет о причинах ухода из партии позже, возможно, даже после выхода на политическую пенсию. Однако те же источники утверждают, что нардеп просто придерживается "внутреннего кодекса настоящего радикала", который запрещает выносить сор из избы.

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