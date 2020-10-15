Вот такая она «самая сильная»… • 162 • Украина

Назвать Украину «удивительной» не поворачивается язык, порой даже и не знаю какое название ей дать. По сообщениям моих старых знакомых, которые волею судьбы остались там жить и вынуждены молча взирать на весь дурдом, в стране нет ни власти ни полиции, не действуют законы, за конституцию я уже молчу, каждый живет по каким-то им созданным правилам. Как написала как-то Светлана: «Мы в полной …опе, мы никому не нужны, наши голоса никто не слышит, даже не политические, а самые, что есть бытовые, нам полный капец…»



Некоторые особи, живущие на Украине, настолько быстро сходят с ума от своей безнаказанности, что генерируют бестолковые идеи день за днем…



Турчинов — один из тех, кто в 2014 году, незаконно заняв пост и.о. президента Украины, начал гражданскую войну против своих же тогда еще жителей Донбасса, всё продолжает воинствующие речи…



«Война не закончится пока мы не освободим последний метр украинской земли», - истерит он… Пастору неймется, крови мало… Опять осеннее обострение у убогого идиота…



А пастор давно был в украинской армии? Или решать за всю страну — это его право? Да никто уже не хочет идти в эту босую и голую армию, где только один новомодный миномет «Молот» покосил огромное количество вояк.



И тут же следом новость от того же Турчинова: «по некоторым позициям, боеприпасов может хватить на неделю ведения активных боевых действий».



Пан Турчинов, вы о чем? Перемирие, не так ли? А если охота воевать, так на передок, вперед…



Вообще, вместо того чтобы заняться своей страной, эти украинские свидомые идиоты мелят всякую ерунду своим языком.



А в это самое время боевиков украинских карательных батальонов, воевавших на Донбассе, лишили всех льгот. Хотя и правильно… А что, Турчинов не знает? Вот бы где повоевал…



Такие как Турчинов, мастера языкового жанра, рассказывая о своих хотелках, ни единого раза не вспомнили о своих вояках.



Например, если вояка из ВСУ заболел коронавирусом, его мало кто лечит, да и никто не оплачивает ему это лечение. Выбрасывают на помойку, как собак. Оказывается уже сейчас у украинской власти нет денег не только на содержание украинских вояк, но и на их зарплату. Турчинова это, правда, мало интересует, он весь в своей «борьбе и войне»…



А знает ли Турчинов как при этом жируют и увеличивают себе оклады в Минобороны Украины? Или это его мало интересует?..



А помните как Порошенко обещал этим долбням по тысяче в день платить? Как скакали волонтеры, обогатившие свои карманы в 2014 году, а сегодня даже и не вспоминают о своих вояках.



Где же и в каком месте на Украине «самая сильная армия Европы»?



Нет, Турчинова это не интересует, ему нужно, чтобы о нем вновь заговорили на Украине, а то, что их вояки никому не нужны, да это уже не его проблемы…



Я часто вспоминаю украинского солдата, перешедшего на сторону ДНР не по политическим мотивам, а потому, что он был голодный. О нем забыли его командиры…



Вот такая она «самая сильная армия Европы»…

Назвать Украину «удивительной» не поворачивается язык, порой даже и не знаю какое название ей дать. По сообщениям моих старых знакомых, которые волею судьбы остались там жить и вынуждены молча взирать на весь дурдом, в стране нет ни власти ни полиции, не действуют законы, за конституцию я уже молчу, каждый живет по каким-то им созданным правилам. Как написала как-то Светлана: «Мы в полной …опе, мы никому не нужны, наши голоса никто не слышит, даже не политические, а самые, что есть бытовые, нам полный капец…»Некоторые особи, живущие на Украине, настолько быстро сходят с ума от своей безнаказанности, что генерируют бестолковые идеи день за днем…Турчинов — один из тех, кто в 2014 году, незаконно заняв пост и.о. президента Украины, начал гражданскую войну против своих же тогда еще жителей Донбасса, всё продолжает воинствующие речи…«Война не закончится пока мы не освободим последний метр украинской земли», - истерит он… Пастору неймется, крови мало… Опять осеннее обострение у убогого идиота…А пастор давно был в украинской армии? Или решать за всю страну — это его право? Да никто уже не хочет идти в эту босую и голую армию, где только один новомодный миномет «Молот» покосил огромное количество вояк.И тут же следом новость от того же Турчинова: «по некоторым позициям, боеприпасов может хватить на неделю ведения активных боевых действий».Пан Турчинов, вы о чем? Перемирие, не так ли? А если охота воевать, так на передок, вперед…Вообще, вместо того чтобы заняться своей страной, эти украинские свидомые идиоты мелят всякую ерунду своим языком.А в это самое время боевиков украинских карательных батальонов, воевавших на Донбассе, лишили всех льгот. Хотя и правильно… А что, Турчинов не знает? Вот бы где повоевал…Такие как Турчинов, мастера языкового жанра, рассказывая о своих хотелках, ни единого раза не вспомнили о своих вояках.Например, если вояка из ВСУ заболел коронавирусом, его мало кто лечит, да и никто не оплачивает ему это лечение. Выбрасывают на помойку, как собак. Оказывается уже сейчас у украинской власти нет денег не только на содержание украинских вояк, но и на их зарплату. Турчинова это, правда, мало интересует, он весь в своей «борьбе и войне»…А знает ли Турчинов как при этом жируют и увеличивают себе оклады в Минобороны Украины? Или это его мало интересует?..А помните как Порошенко обещал этим долбням по тысяче в день платить? Как скакали волонтеры, обогатившие свои карманы в 2014 году, а сегодня даже и не вспоминают о своих вояках.Где же и в каком месте на Украине «самая сильная армия Европы»?Нет, Турчинова это не интересует, ему нужно, чтобы о нем вновь заговорили на Украине, а то, что их вояки никому не нужны, да это уже не его проблемы…Я часто вспоминаю украинского солдата, перешедшего на сторону ДНР не по политическим мотивам, а потому, что он был голодный. О нем забыли его командиры…Вот такая она «самая сильная армия Европы»… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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