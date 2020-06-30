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«Вот солдатский противогаз, в нем более 10 пулевых отверстий!»: Путину показали наглядную цену Ржевской битвы

30 июня 2020, 15:25  •  110 • В России

«Я — где корни слепые

Ищут корма во тьме;

Я — где с облачком пыли

Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный

На заре по росе;

Я — где ваши машины

Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке

Речка травы прядет, —

Там, куда на поминки

Даже мать не придет»

Александр Твардовский в знаменитом стихотворении «Я убит подо Ржевом» писал о спасенном мире, живущем дальше без тех, кто его спас. И без иной возможности отблагодарить их за этот подвиг, кроме как помнить о совершенной жертве. Но теперь всем, кому дорога память о 1 миллионе 300 тысячах бойцов и офицеров Красной армии, есть куда прийти, чтобы поклониться им.

В том самом поле подо Ржевом, рядом с тем самым шоссе, открыт памятник Советскому солдату. Жертва советского народа в длившейся несколько лет битве была настолько велика, что только на небольшом поле - километр на километр, где поставлен памятник, погибло более 60 тысяч бойцов.

Владимир Путин и приехавший на открытие президент Белоруссии Александр Лукашенко возложили цветы к мемориалу, который был в буквальном смысле построен на народные деньги. Одно из перечислений от анонимного пожертвователя составило 150 миллионов рублей. Многие из переводивших суммы на счет строительства в графе «жертвователь» писали имена своих родных, погибших подо Ржевом.

- Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия, заявил Путин. - Погибли, были ранены, пропали без вести более одного миллиона трёхсот тысяч человек. Чудовищная, просто немыслимая цифра!

При этом он напомнил, что сражение имело огромное значение для хода Великой Отечественной. Именно она окончательно показала немцам, что нового наступления на Москву быть не может.

Путин и Лукашенко пообщались с архитекторами и строителями, создавшими один из самых впечатляющих памятников бойцам Красной армии - солдата, которого уносят в небо журавли. Президенты вместе посадили на Аллее памяти ель и зашли в музей, созданный внутри мемориала.

- Вот солдатский противогаз, в нем более 10 пулевых отверстий! - показал экскурсовод. - Можно представить плотность огня и то, что пришлось вынести нашим предкам. Представить, какую цену они заплатили за победу и за то, что мы можем любоваться нашей землей.

Тут же была подтверждена фактами статья Путина о начале Второй мировой войны, в которой он рассказывает об участии в этой всей Европы.

- Вы знаете, преступление - это не только преступники и палачи. Это еще и сообщники, - продолжил экскурсовод. - То, что найдено на ржевской земле... Это датские карабины, это голландские консервы, это произвела фирма «Байер», которая до сих пор трудится. По этим находкам мы можем понять, кто снабжал Третий Рейх, кто снаряжал в бой немецких солдат.

- Это объективное подтверждение, - согласился Путин.

После этого президенты России и Белоруссии отправились на переговоры.

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