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Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине

06 марта 2022, 22:00  •  671 • Политика
Вот почему в США так боялись спецоперации России. Отечественное Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине. Там при финансировании из-за океана создавались элементы биологического оружия, заявил Игорь Конашенков.
Официальный представитель отечественного Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что в рамках освободительной кампании на Украине выяснилось, что в Незалежной осуществлялась секретная военно-биологическая программа, которую спонсировал Пентагон.
Киев на фоне спецоперации России пытался срочно избавиться от следов реализации этого проекта. Однако часть документации оказалась в распоряжении МО - её передали работники биолабораторий.
Эти бумаги свидетельствуют о том, что в Незалежной создавались элементы биологического оружия, запрещённого конвенцией ООН.
Российское оборонное ведомство обнародовало несколько приказов украинского Минздрава об экстренной ликвидации ёмкостей с возбудителями опасных заболеваний - холеры, чумы и не только.
Конашенков добавил, что в связи со стартом операции России в Минобороны США, очевидно, всерьёз забеспокоились о том, что их незаконные опыты с биооружием на Украине станут достоянием мировой общественности, из-за чего и было дано распоряжение о срочном уничтожении образцов и документов.

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