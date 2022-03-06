Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине

Вот почему в США так боялись спецоперации России. Отечественное Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине. Там при финансировании из-за океана создавались элементы биологического оружия, заявил Игорь Конашенков.

Официальный представитель отечественного Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что в рамках освободительной кампании на Украине выяснилось, что в Незалежной осуществлялась секретная военно-биологическая программа, которую спонсировал Пентагон.

Киев на фоне спецоперации России пытался срочно избавиться от следов реализации этого проекта. Однако часть документации оказалась в распоряжении МО - её передали работники биолабораторий.

Эти бумаги свидетельствуют о том, что в Незалежной создавались элементы биологического оружия, запрещённого конвенцией ООН.

Российское оборонное ведомство обнародовало несколько приказов украинского Минздрава об экстренной ликвидации ёмкостей с возбудителями опасных заболеваний - холеры, чумы и не только.

Конашенков добавил, что в связи со стартом операции России в Минобороны США, очевидно, всерьёз забеспокоились о том, что их незаконные опыты с биооружием на Украине станут достоянием мировой общественности, из-за чего и было дано распоряжение о срочном уничтожении образцов и документов.