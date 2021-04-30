Вот почему растут цены: Хазин раскрыл секретное задание МВФ для Набиуллиной

Михаил Хазин раскрыл секретное задание МВФ для Эльвиры Набиуллиной. Оно, по его словам, состоит в том, чтобы организовать массовые выступления трудящихся в период сентябрьских парламентских выборов в России. И вот почему растут цены - это самый простой способ усилить недовольства, пояснил экономист.

Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" раскрыл задачу, которую глава ЦБ Эльвира Набиуллина, по его мнению, получила от Международного валютного фонда.

Она состоит в том, чтобы организовать массовые выступления трудящихся в период сентябрьских парламентских выборов в России. Самый простой способ достичь этой цели - добиться повышения цен.

По этой причине задание для руководителя Центробанка нашей страны фактически состоит в том, чтобы девальвировать рубль. Так можно добиться роста цен, поскольку они в России привязаны к валютным ценам, а не к рублю, подчеркнул собеседник "Первого русского".

Ведущий Юрий Пронько заметил, что немецкие СМИ как раз предупредили об "ужасном" сценарии для экономики России. Речь идёт о росте инфляции из-за экономических санкций Запада и повышении цен на продукты.

В частности, об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она утверждает, что экономические санкции разгонят цены на продукты питания в стране. По мнению автора статьи, это самый большой кошмар для властей России.

Инфляция для руководства нашей страны - ужасный сценарий, который может усилить и без того большое недовольство в стране из-за длящегося уже несколько лет застоя, считает корреспондент издания.