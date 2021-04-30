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Вот почему растут цены: Хазин раскрыл секретное задание МВФ для Набиуллиной
30 апреля 2021, 21:25 • 116 • Политика
Михаил Хазин раскрыл секретное задание МВФ для Эльвиры Набиуллиной. Оно, по его словам, состоит в том, чтобы организовать массовые выступления трудящихся в период сентябрьских парламентских выборов в России. И вот почему растут цены - это самый простой способ усилить недовольства, пояснил экономист.
Экономист Михаил Хазин в эфире программы "Царьград. Главное" раскрыл задачу, которую глава ЦБ Эльвира Набиуллина, по его мнению, получила от Международного валютного фонда.
Она состоит в том, чтобы организовать массовые выступления трудящихся в период сентябрьских парламентских выборов в России. Самый простой способ достичь этой цели - добиться повышения цен.
По этой причине задание для руководителя Центробанка нашей страны фактически состоит в том, чтобы девальвировать рубль. Так можно добиться роста цен, поскольку они в России привязаны к валютным ценам, а не к рублю, подчеркнул собеседник "Первого русского".
Ведущий Юрий Пронько заметил, что немецкие СМИ как раз предупредили об "ужасном" сценарии для экономики России. Речь идёт о росте инфляции из-за экономических санкций Запада и повышении цен на продукты.
В частности, об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она утверждает, что экономические санкции разгонят цены на продукты питания в стране. По мнению автора статьи, это самый большой кошмар для властей России.
Инфляция для руководства нашей страны - ужасный сценарий, который может усилить и без того большое недовольство в стране из-за длящегося уже несколько лет застоя, считает корреспондент издания.
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