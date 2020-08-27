Вот новый оборот: госимущество приватизируют без прогнозного плана

Приватизацию госимущества разрешат без включения объектов в федеральный прогнозный план. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовил Минфин для ускорения темпов оборота недвижимого и движимого имущества, не приносящего доход и не востребованного государством. Исходя из документа, правительство получит полномочия по утверждению перечня таких объектов, а также право на его изменение. В Госдуме к инициативе отнеслись неоднозначно, зато в кабмине «Известиям» заявили о ее поддержке. Эксперты также считают, что государство должно избавиться от убыточных активов, однако вопрос в том, как будет реализована эта идея на практике.

Убыточные активы

Как сообщили источники в Минфине, министерство разработало законопроект о внесении поправок в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». Документ есть в распоряжении «Известий». В нем ведомство предлагает разрешить приватизацию федерального имущества без его включения в прогнозный план. То есть минуя программу, в которой указываются объекты и основные направления приватизации на плановый период, а также прогноз влияния этого процесса на структурные изменения в экономике. Последняя версия этого плана рассчитана на 2020–2022 годы.

Как уточняется в пояснительной записке, речь идет об объектах, кадастровая и балансовая стоимость (если кадастровая не определена) которых составляет менее 100 млн рублей, а также объектах движимого имущества (за исключением акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ).

Правительство получит полномочия по установлению порядка формирования и утверждения перечня таких объектов, а также право его менять. Как уточняется в пояснительной записке, эти функции будет реализовывать Росимущество по согласованию с Минфином и ФАС. Перечень объектов будут публиковать на официальном сайте для размещения информации о торгах, определенном правительством. Это, как считают в Минфине, позволит обеспечить к нему доступ неограниченного круга лиц.

Также законопроектом предлагается регламентировать правила проведения аукционов для такого типа госимущества. Если в торгах участвует только одно лицо, то они должны быть признаны несостоявшимися. Но в данном случае сделка всё равно возможна: договор заключается с единственным покупателем по начальной цене продажи объекта или по цене предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

«Предлагаемые изменения направлены на ускорение темпов приватизации, что будет способствовать снижению нагрузки на федеральный бюджет в виде средств, выделяемых на содержание и обеспечение сохранности имущества, а также обеспечит поступление отложенных доходов в федеральный бюджет в виде налогов на прибыль», — приводит Минфин аргументы в пояснительной записке к документу.

От официальных комментариев в ведомстве воздержались. В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что документ поддержан. «Проработка законопроекта продолжается в Минфине», — добавили в пресс-службе кабмина.

Афера века

А вот во фракциях Госдумы к инициативе Минфина отнеслись неоднозначно.

— Законопроект надо изучать, когда он поступит, с оценкой всех рисков. При этом надо помнить, что в 1990-х годах Россия пережила масштабную приватизацию, которая считается аферой века. Ее негативные последствия для страны, общества, благосостояния каждого гражданина мы чувствуем до сих пор, — заявил «Известиям» зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, с другой стороны, очевидно, что в стране есть имущество, которое считается для государства нерентабельным активом. Его передача в частные руки, с одной стороны, может изменить ситуацию в лучшую сторону, если инвесторы начнут в него вкладывать, подчеркнул депутат. С другой стороны, есть и прямо противоположные примеры, когда предприятия ЖКХ оказывались в частном управлении и ситуация в них только ухудшалась.

Более критически настроены к документу в «Справедливой России» и КПРФ.

— Этот законопроект поддерживать нельзя. С каждым годом процесс приватизации становится всё более непрозрачным. Сначала у Госдумы отобрали полномочия по утверждению программы приватизации, потом перевели ее в прогнозный план, а теперь хотят и вовсе без него обойтись, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

По его словам, нет никаких гарантий, что это имущество не будет отдано за бесценок «своим людям». Депутат напомнил, что партия, напротив, предлагала вернуть контроль за приватизацией парламенту.

Зампред фракции КПРФ, первый зампредседателя комитета по бюджету Валентин Шурчанов также заявил «Известиям», что эти вопросы должны согласовываться с Госдумой.

— Не думаю, что мы поддержим этот законопроект. Мы, коммунисты, всегда были против такой непрозрачной приватизации. Очевидно ведь, что это кому-то будет очень выгодно. Сейчас в условиях экономического кризиса такие вопросы ставить преждевременно, — пояснил парламентарий свою позицию.

Во фракции «Единой России» сообщили «Известиям», что изучат законопроект, когда правительство внесет его в Госдуму.

Как будет на практике

Эксперты, напротив, считают, что действия Минфина логичны и в нынешней экономической ситуации правильны.

— Обозначенная в законопроекте стоимость — менее 100 млн рублей — для недвижимости довольно низкая. Соответственно, речь идет об очень скромных объектах, которые вряд ли существенны с точки зрения федерального бюджета, — пояснил «Известиям» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

По его мнению, вместе с тем всё, что связано с управлением такого рода объектами, требует приличных затрат и армии чиновников, поэтому в данном случае позиция Минфина выглядит весьма рациональной.

— Поскольку в последнее время продемонстрирован тренд на экономию расходов бюджета, их сокращение, то эта инициатива логична и опасаться здесь каких-то потерь не стоит, — подчеркнул аналитик.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также считает, что идея хорошая, но вопрос в ее реализации.

— Тут, с одной стороны, есть большие плюсы. Они заключаются в том, что процедура приватизации ускорится, всё будет гораздо проще, не придется, как сегодня, в прогнозном плане расписывать приватизацию объектов на годы. Поэтому продать такое имущество можно будет быстрее и не ждать, когда оно полностью развалится, — пояснил он «Известиям».

C другой стороны, отмечает эксперт, непонятно, как это будет работать. Если у сторон, участвующих в этом процессе, возникнут какие-то претензии, судиться им станет сложнее. Ведь сделки по продаже такого имущества будут проходить очень быстро. Поэтому предложенная Минфином идея хороша, но каковы гарантии, что объекты приватизации не уйдут в частные руки по предварительному сговору, усомнился Игорь Юшков.