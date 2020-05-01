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Вот, Михаила Владимировича не уберегли...

01 мая 2020, 10:35  •  122 • В России

Из премьерской биографии Черномырдина я помню только один случай, когда мой любимый Герой не вышел на работу. Может быть, это было в конце 1995-го.

Да и то, Виктор Степанович тогда остался дома - по «сугубо косметическим» соображениям - где-то в северных лесах он катался на снегоходе, упал и ободрал себе нос. (Я звонил тогда ему - на какой-то секретный радиотелефон, и он, по-простому матерясь, немного рассказал, как это было.)

Дома ЧВС - на “самоизоляции» - просидел тогда дня два - три: ну, не появляться же с таким лицом - перед коллегами и прессой. Впрочем, ссадины на премьере Черномырдине заживали очень быстро...

Второй случай, думаю, на памяти у многих. Может, помните фразу Владимира Путина: «Вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли...» Прозвучало это 14 марта 2017-го, а разгар эпидемии гриппа. Президент в тот день как раз встречался с членами правительства.

Если те «больничные листы» особо никто не заметил... То такую вынужденную самоизоляцию Михаила Мишустина, который только недавно отчертил в своей биографии первую премьерскую 100-дневку, думаю (надеюсь) большинство восприняли с досадой.

Конечно, все дело в коронавирусе. Мы уже привыкли - по несколько раз на дню - видеть на своём «карантином» телевизоре (а какой же он теперь еще!) сосредоточенное и немного усталое лицо Михаила Владимировича... мы понимаем: ворох проблем в стране сейчас настолько «завирусованный», что, пожалуй, трудновато...

В «медведевские времена» премьерское кресло пустовало меньше рабочей недели и президент не стал сажать в него никакого временно исполняющего обязанности.

Нынче это второе - по государственному ранжиру - кресло не пустовало ни секунды: о том, что премьер заболел и вместо него пока будет Андрей Белоусов, мы узнали одновременно. И этот факт лишний раз подчёркивает: ситуация с эпидемией более, чем серьезная, а с затянувшимся уже больше чем на месяц карантином - даже драматическая. И именно в предстоящие майские дни от правительства потребуется максимум воли и напряжения.

А если на майские у народа сорвёт крышу? А если корона-статистика пойдёт вверх. Не сейчас - так через 14 дней?

А, может, в наши головы никак не поместится ужасная мысль: то, что с нами и с нашим «земным шариком» творится сейчас - никогда-никогда больше не происходило. И, может, больше уже не произойдёт.

И я вот думаю: а, может, болезнь очень заметного в нашей властной иерархии лица - это обязательный эпизод того сценария, той драмы, которой вроде бы ещё нет, но которую как бы уже репетирует история развития человечества нашей страны.

Может, это - самое что ни на есть реальное и главное предупреждение - аккурат накануне майских: «Люди! Если у вас не наступит просветление и вы «сорветесь” - можете потерять очень многое, может быть, это будет и сама ваша жизнь”.

Так может - нынешняя самоизоляция премьера Мишустина, и правда, станет поворотной в нашем всеобщем сопротивлении - против плохо изученного и коварного противника?..

И осознание грядущей опасности к нам придёт. Нас спасет.

У Михаила Мишустина обнаружен коронавирус.Премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-совещании с российским лидером Владимиром Путиным в четверг сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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