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Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно

31 августа 2020, 13:00  •  294 • Украина

Вчерашнее интервью Владимира Путина, на канале «Россия 24», плохой сюрприз для Киева. Оно, вне всяких сомнений, будет иметь для Украины самые неприятные последствия. И, кстати, определенные действия, указывающие на ужесточение политики Москвы на украинском направлении, уже предпринимаются. До вчерашнего дня глава российского государства проявлял сдержанность в этом вопросе, но теперь он явно пошел ва-банк, что, кстати, вызвало шоковую реакцию у руководства Польши и Украины. Итак, ближайшие политические последствия ужесточения российской политики для Украины. Перечислим очевидные…

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