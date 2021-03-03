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Вот это поворот: генерал СБУ заявил, что решения властей после Майдана незаконны
03 марта 2021, 09:55 • 53 • Украина
Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными.
А бывший депутат Верховной Рады Александр Долженков в эфире украинского телевидения заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.
«Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В Конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с Конституцией — нет», — говорит депутат.
Для Украины 2021 года это довольно смелые речи, ставящие под сомнение основу основ сегодняшнего режима. Долженков напомнил, что Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей, но подчеркнул, что такой нормы не существует в Конституции страны.
Генерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом.
«Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины», — согласился он.
Страшно подумать, до чего можно дойти, рассуждая подобным образом.
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