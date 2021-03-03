Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обстановка обостряется. 13 боевых кораблей НАТО подошли к российским границам
Белорусам повезло! Лайфхак по работе с МФУ
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Ой, извините": Джо Байден признался, что не понимает, о чём говорит и...
Главная / Украина

Вот это поворот: генерал СБУ заявил, что решения властей после Майдана незаконны

03 марта 2021, 09:55  •  53 • Украина

Бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк назвал решения властей после Майдана на Украине неконституционными.

А бывший депутат Верховной Рады Александр Долженков в эфире украинского телевидения заявил, что президента Украины Виктора Януковича незаконно отстранили от власти после переворота в 2014 году.

«Турчинов стал временно исполняющим обязанности в 2014 году. В Конституции, в статье 112, предусмотрено, что временно исполнять обязанности может председатель Верховной рады в случае досрочного прекращения полномочий президента. Были ли досрочно прекращены полномочия Януковича? В соответствии с Конституцией — нет», — говорит депутат.

Для Украины 2021 года это довольно смелые речи, ставящие под сомнение основу основ сегодняшнего режима. Долженков напомнил, что Верховная Рада приняла постановление о самоустранении президента Украины от выполнения обязанностей, но подчеркнул, что такой нормы не существует в Конституции страны.

Генерал СБУ Василий Вовк, возглавлявший Следственное управление ведомства после переворота, согласился с депутатом.

«Все те постановления, решения, которые были приняты в тот период, они были приняты вне Конституции, вне законов Украины», — согласился он.

Страшно подумать, до чего можно дойти, рассуждая подобным образом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
02 марта 2021, 21:05
Как индийская вакцина покончит с конфликтом в Донбассе
02 марта 2021, 18:20
Зеленского уже шлют куда подальше с трибуны Верховной Рады
02 марта 2021, 09:10
«Оргазмов не видать»: украинская чиновница пожаловалась на сломанную секс-игрушку
02 марта 2021, 21:05
Операция «Ледовый таран» по уничтожению Крымского моста провалилась
02 марта 2021, 16:30
В президенты Украины баллотируется Оксана Марченко, а её супруг Виктор Медведчук намекнул, что возглавит Раду
02 марта 2021, 21:05
Аваков грозит посадками оппозиционным политикам и журналистам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2021, 19:45
Россия не купилась: План США по сдаче Украины лопнул как мыльный пузырь - Кедми
27 февраля 2021, 16:30
Россия приготовила сюрприз для НАТО: Теперь в Донбассе
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
24 февраля 2021, 14:15
Кремлёвский пул поделился инсайдом о ключевой отставке: "Сергей Кужугетович, вы знаете…"
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
26 февраля 2021, 23:05
В Армении "сдали" Пашиняна: "Саркисян в шоковом состоянии покинул Генштаб"
02 марта 2021, 14:40
"Через три дня Россия рассыплется": Востоковед раскрыла тайного союзника Японии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.