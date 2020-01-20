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Вот это номер
20 января 2020, 19:24 • 51 • Карикатуры
Минэкономразвития предложило разрешить физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера машин на сайте госуслуг. За номер с желаемым сочетанием букв и цифр придется либо заплатить повышенную госпошлину, либо победить в торгах.
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