Вот это номер

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20 января 2020, 19:24  •  51 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Минэкономразвития предложило разрешить физическим лицам резервировать "красивые" регистрационные номера машин на сайте госуслуг. За номер с желаемым сочетанием букв и цифр придется либо заплатить повышенную госпошлину, либо победить в торгах.

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