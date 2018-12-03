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«Вот если бы моряки погибли, Порошенко был бы счастлив»: Нардеп объяснил «большую беду» для Украины

03 декабря 2018, 10:54  •  258 • Политика
«Большая беда» для Украины, по словам депутат Верховной Рады Евгения Мураева, заключается в том, что другие государства стали хуже к ней относиться, ассоциируя страну с президентом Петром Порошенко. Об этом политик поделился на своем YouTube-канале. Он также отметил, что «если бы моряки в Керченском проливе погибли, Порошенко был бы счастлив».
В частности, он заявил, что общество видит — нынешний президент Незалежной не имеет никакой поддержки, ни со стороны собственной армии, ни со стороны лидеров государств, которые ранее к Украине относились лояльно.
«К сожалению, я думаю, что эти отношения теряются, потому что они нас ассоциируют с руководителем нашей страны, - говорит Мураев. - И это огромная беда».
Он также добавил, что не исключает выгоды для Порошенко того самого инцидента в Керченском проливе.
«Мы же понимаем, что наши моряки могли погибнуть, - отмечает депутат. - И если сейчас анализировать, какие команды получили наши моряки, то, скорее всего, это был билет в один конец. Вот если бы они погибли — Порошенко, наверное, был бы самым счастливым человеком».
В таком случае, подытоживает Мураев, Порошенко смог бы добиваться продления антироссийских санкций.
«Вот это были его цели и задачи, - подытожил Мураев. - Но к счастью для Украины, они не состоялись».
Напомним, 25 ноября украинские военные корабли вошли в российские территориальные воды, нарушив границу. Они не реагировали на законные требования пограничной службы. Российская сторона заявила, что это была провокация. Воспользовавшись шумом, который был искусственно создан, Порошенко объявил в стране военное положение.

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