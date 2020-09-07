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Вот до чего TikTok доводит: Трамп и Помпео задушевно спели о любви к Китаю

07 сентября 2020, 19:10  •  74 • Политика
Торговая война с Китаем и блокировка TikTok, очевидно, довели президента США до печального состояния. В соцсетях вовсю вирусится видео, на котором Дональд Трамп вместе с госсекретарём Майком Помпео задушевно поёт песню о любви к КНР.
На днях в Сеть попало видео, на котором Дональд Трамп исполняет песню на китайском "Я люблю тебя, Китай". А подпевает ему верный соратник Майк Помпео.
Разумеется, ролик оказался шуткой и был создан с помощью нейросетей и deepfake-технологий. Но выглядит очень натурально.
На фоне торговой войны по китайским соцсетям гуляет видео, в котором Трамп и Помпео исполняют песню "Я люблю тебя, Китай". Нейросети на страже мира и порядка! pic.twitter.com/VRZQVujA8p
- Лента.ру (@lentaruofficial) September 7, 2020
В соцсетях уже успели оценить иронию китайских умельцев: напомнили, что Китай и США находятся в состоянии торговой войны, а также о том, что Трамп приказал заблокировать TikTok после отказа китайских разработчиков продать приложение Америке.

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