Вот до чего TikTok доводит: Трамп и Помпео задушевно спели о любви к Китаю

На днях в Сеть попало видео, на котором Дональд Трамп исполняет песню на китайском "Я люблю тебя, Китай". А подпевает ему верный соратник Майк Помпео.

Разумеется, ролик оказался шуткой и был создан с помощью нейросетей и deepfake-технологий. Но выглядит очень натурально.

На фоне торговой войны по китайским соцсетям гуляет видео, в котором Трамп и Помпео исполняют песню "Я люблю тебя, Китай". Нейросети на страже мира и порядка! pic.twitter.com/VRZQVujA8p - Лента.ру (@lentaruofficial) September 7, 2020

В соцсетях уже успели оценить иронию китайских умельцев: напомнили, что Китай и США находятся в состоянии торговой войны, а также о том, что Трамп приказал заблокировать TikTok после отказа китайских разработчиков продать приложение Америке.