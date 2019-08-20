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Вот для чего США разрывали ракетный Договор с Москвой

20 августа 2019, 20:54  •  56 • В России

Весь мир увидел испытания новой ракеты средней дальности наземного базирования, которые провели США. И тем самым выдали, что их выход из Договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности – это решение не последних даже месяцев, а предшествующих лет. И что якобы «нарушения» Договора Россией — полный блеф Вашингтона.

Простой вопрос – сколько надо времени для разработки такой ракеты? Несколько лет! А тут испытания прошли через две недели после выхода США из Договора. Даже если речь идет о переделке «Томагавка» (ракета, названная в честь индейского топора для метания) морского базирования под наземную пусковую установку, это работа не на один месяц.

К тому же и высшие лица США сплошь проговариваются, что причины выхода из ДРСМД – вовсе не Россия. Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон прямо заявил: «Это потому, что у Китая развёрнуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками ДРСМД, так что они свободно могли это делать». Не раз на эту причину намекали и военные США, и сам Трамп.

Вашингтон уверена, что все эти нестыковки останутся вне мирового внимания. А примеров такого в прошлом полно. В 2001-м под смехотворным предлогом США вышли из ПРО. Наплели про иранскую и корейские угрозы, чтобы разместить свои ракеты в Польше и Румынии (кстати, не исключено, что новые «томагавки» там уже могут быть или появятся скоро, поскольку США об этом местные власти не спрашивают). Потом была ложь в ООН Пауэлла с пробиркой в руках. Таких примеров хватает. Даже если сейчас Вашингтон обещает не размещать ракеты в Европе, это не значит, не переменит решения. Да и с азиатских баз Пентагона эти ракеты могут достать аж до Новосибирска.

Вопрос – что дальше. Крах еще одного договора - СНВ-3? Тот же Болтон уже объясняет, что договор об ограничении стратегических наступательных вооружений не будет продлен. Значит, мирно скончается в 2021-м. По инициативе США.

Что еще? Размещение ядерного оружия в космосе? Чтобы над головой каждого на Земле висело это «Made in USA» с подлетным временем до точки взрыва в 5-7 минут?

Россия всегда была против уничтожения Договора по ПРО. Против прекращения ДРСМД. Против окончания СНВ-3. Против ядерного оружия в космосе. Мало ли какой сбой может быть. И все это упадет на голову людям?

Но США не собираются останавливаться. Они готовы не просто возобновить гонку вооружений, но и разрушить всю систему мировой безопасности.

США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.

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