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Вот для чего использовали Навального: Новосибирск и Томск хотели пустить по хабаровскому сценарию
10 сентября 2020, 21:25 • 75 • Политика
Запад хотел пустить Новосибирск и Томск по хабаровскому сценарию. В Совфеде рассказали, как внешние силы пытались использовать Алексея Навального.
Западные страны, вдохновившись летними протестами в Хабаровске, с помощью ФБК хотели создать новые очаги протестного движения в Сибири во время выборов. Об этом в четверг заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Он обратил внимание, что Навальный со своим "умным голосованием" был одним из организаторов сибирских протестных выступлений. Однако он так и не смог раскачать ситуацию в регионах. Климов отметил, что именно после этого фиаско произошло "отравление" блогера с последующей срочной эвакуацией в Германию.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Примечательно, что создатель "Новичка" опровергает это заявление. По его словам, у Навального отсутствуют характерные симптомы. Кроме того, если бы блогера действительно отравили "Новичком", он бы не выжил.
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