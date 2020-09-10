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Вот для чего использовали Навального: Новосибирск и Томск хотели пустить по хабаровскому сценарию

10 сентября 2020, 21:25  •  75 • Политика
Запад хотел пустить Новосибирск и Томск по хабаровскому сценарию. В Совфеде рассказали, как внешние силы пытались использовать Алексея Навального.
Западные страны, вдохновившись летними протестами в Хабаровске, с помощью ФБК хотели создать новые очаги протестного движения в Сибири во время выборов. Об этом в четверг заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Внутри России основная ставка делалась на создание очагов политической напряжённости в глубинке, для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий, - рассказал сенатор журналистам.
Он обратил внимание, что Навальный со своим "умным голосованием" был одним из организаторов сибирских протестных выступлений. Однако он так и не смог раскачать ситуацию в регионах. Климов отметил, что именно после этого фиаско произошло "отравление" блогера с последующей срочной эвакуацией в Германию.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный якобы был отравлен веществом из группы "Новичок". Примечательно, что создатель "Новичка" опровергает это заявление. По его словам, у Навального отсутствуют характерные симптомы. Кроме того, если бы блогера действительно отравили "Новичком", он бы не выжил.

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