«Востребованы в боевых условиях»: в чём главные достоинства российской системы подготовки офицеров ПВО

Уровень подготовки российских специалистов в сфере ПВО выше, чем у западных коллег. К такому выводу пришли в Минобороны РФ по итогам обучения иностранных специалистов в Военной академии воздушно-космической обороны. Как считают преподаватели, отечественная школа выпускает офицеров, которые могут сесть за любое рабочее место в зенитном ракетном комплексе и выполнить боевую задачу. При этом натовский подход к обучению не предполагает принципа взаимозаменяемости. Эксперты объясняют отличия между российской и западной школами принципиально иным восприятием роли военнослужащего на поле боя. Отечественный институт готовит кадры, которые обладают более широкими знаниями и способны принимать нестандартные решения.

По уровню подготовки специалисты НАТО в сфере противовоздушной обороны уступают своим российским коллегам. Такое мнение выразил начальник цикла учебного центра Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) им. Г.К. Жукова Михаил Захаров в интервью программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

«Уровень подготовки отличается очень сильно — наш офицер может в любое время сесть за любое рабочее место и выполнить боевую задачу. Натовская школа не подразумевает взаимозаменяемости, и каждый военнослужащий выполняет только задачу, которой обучен», — пояснил Захаров.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в стенах Военной академии ВКО прошли подготовку свыше 3 тыс. иностранных специалистов из 15 государств, включая военнослужащих стран НАТО.

В частности, в Гатчину приезжали турецкие офицеры для освоения поставленного из РФ зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Согласно контракту, заключённому в 2017 году, Анкара получила четыре дивизиона этой уникальной системы ПВО. В ближайшее время ожидается заключение второго контракта, в рамках которого Турция закупит ещё одну партию С-400. Предполагается, что часть элементов ЗРК республика будет производить на своей территории.

В беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов отметил, что взаимозаменяемость расчётов ЗРК является традиционной особенностью советской и российской системы подготовки кадров.

«Взаимозаменяемость расчётов — обязательное требование для наших военнослужащих, которые должны всегда быть готовы сесть на место выбывших из строя товарищей. Для этого военнослужащие овладевают смежной специальностью, проходят курсы обучения на разных типах ЗРК», — пояснил Кнутов.

Как рассказал аналитик, за рубежом по-иному подходят к обучению зенитчиков — натовская школа ориентирована на профессионалов «узкого профиля». По словам Кнутова, западные офицеры, как правило, прекрасно разбираются в своей зоне ответственности, но у этой системы есть и недостатки — она делает военнослужащих склонными к шаблонным действиям, которые на поле боя могут оказаться неэффективными.

«Правда, я бы не стал критиковать западную школу за отсутствие смежной специальности. Гораздо уместнее говорить о глубоких различиях, которые складывались между нами на протяжении десятилетий, в том числе в восприятии военного ремесла как такового», — рассуждает Кнутов.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Лямин объяснил специфику натовской системы подготовки кадров традиционно более высоким значением авиации в структуре вооружённых сил. При этом в СССР акцент делался в первую очередь на защиту воздушных рубежей с помощью наземных средств ПВО.

«В США, Турции, да и в НАТО в целом основная роль отводится авиации. Она должна обеспечивать господство в воздухе, выполняя таким образом функцию ПВО. В Советском Союзе упор делался на построении многоуровневой системы противовоздушной обороны с зенитными комплексами малой, средней и большой дальности», — пояснил Лямин.

«Эффективность стрельб очень высокая»

Минобороны РФ уделяет серьёзное внимание повышению уровня подготовки офицеров ПВО, в частности, расчётов ЗРК. Так, система обучения зенитчиков обязательно включает курсы освоения модернизированной и новой техники, которая поступает в войска.

В 2018 году, выступая на XXVI Всероссийской межведомственной военно-научной конференции, начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что в России успешно развивается отлаженная система подготовки соединений, частей и подразделений для эксплуатации современных образцов зенитных комплексов. Полный курс обучения занимает несколько месяцев.

Учения войск ПВО

© Министерство обороны РФ

Как рассказал в 2019 году в интервью «Красной звезде» заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Юрий Грехов, освоение военнослужащими новых средств ПВО разбито на два этапа.

Первый включает в себя индивидуальную подготовку, в ходе которой офицеры изучают состав, принцип работы и управления ЗРК. Второй этап посвящён отработке взаимодействия расчёта зенитного комплекса. Офицеры получают, а потом оттачивают навыки ведения противовоздушных боёв.

Значимую роль в процессе обучения зенитчиков играет боевой опыт. Так, в систему подготовки периодически вносятся изменения, ставшие результатами анализа действий российской группировки ПВО в Сирии. В арабской республике отечественные расчёты ЗРК защищают авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

«В процессе обучения слушателей и курсантов активно используются знания и навыки, полученные подразделениями Воздушно-космических сил в Сирийской Арабской Республике. Более 50% преподавательского состава имеют боевой опыт в САР. Этот опыт применения войск анализируется, обобщается и направляется в вузы с целью использования его в учебном процессе», — подчеркнул Грехов.

В последнее время, как рассказал замглавкома ВКС, всё больше внимания уделяется борьбе с БПЛА различных типов. Для более качественного изучения вопросов защиты от средств воздушно-космического нападения проводятся учения, командно-штабные игры, конкурсы по полевой выучке и научно-практические конференции.

Полученные в учебных центрах знания и навыки всегда проверяются боевой стрельбой. В 2020 году на российских полигонах пройдёт в общей сложности 13 учений с пусками зенитных ракет. Основная направленность таких манёвров — совершенствование способов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоразмерных БПЛА.

Результаты манёвров с боевыми стрельбами оцениваются по традиционной пятибалльной шкале. Например, в войсках Центрального военного округа средний балл за стрельбу составляет 4,1. Этот показатель военные считают достойным для соединения или подразделения ПВО.

«На протяжении последних лет эффективность боевых стрельб очень высокая. При этом боевые расчёты совершенствовали навыки действий на равнинно-пустынной местности и в лесостепном массиве в зимнее и летнее время года, в ночных и дневных условиях», — заявил Юрий Грехов в интервью «Красной звезде» в апреле 2020 года.

«Звёздный налёт»

В целом боевая подготовка зенитчиков постоянно усложняется. Как следствие, требования к профессионализму офицеров также повышаются. Например, с 2017 года в Вооружённых силах РФ на учениях реализуется методика создания сложной мишенной обстановки с учётом опыта, полученного в ходе вооружённых конфликтов.

Как рассказал телеканалу «Звезда» начальник отделения технической батареи учебного центра военной академии ВКО Павел Базунов, сейчас от расчёта зенитного комплекса требуется чрезвычайно высокая скорость реакции — все решения для ликвидации угрозы с воздуха принимаются в считанные секунды.

В стенах учебного центра в Гатчине военнослужащие отрабатывают на тренировках самые разные сценарии отражения воздушной агрессии, включая масштабную атаку боевой авиации противника. На языке военных этот метод нападения вражеских ВВС называется «звёздным налётом».

Пуск зенитной ракеты на полигоне

© Министерство обороны РФ

«Звёздный налёт» — это налёт, при котором средства воздушно-космического нападения противника летят со всех направлений... чтобы уничтожить обороняемый нами объект», — пояснил в интервью «Звезде» старший преподаватель учебного центра военной академии ВКО Николай Коробочкин.

Юрий Кнутов считает, что отечественная школа подготовки специалистов в сфере ПВО прививает глубокие фундаментальные знания и практические навыки управления ЗРК, которые зачастую «оказываются востребованными в реальных боевых условиях».

«Современные российские комплексы оснащены компьютерами с элементами искусственного интеллекта, и в принципе почти вся боевая работа может проводиться в автоматическом режиме. Несмотря на это, наши военнослужащие оттачивают навыки взаимодействия прежде всего в ручном режиме. Только так можно в совершенстве овладеть такой сложной техникой, которую представляют собой средства ПВО», — говорит Кнутов.

В свою очередь, Юрий Лямин назвал ключевыми достоинствами российского института подготовки зенитчиков широкие профессиональные знания и регулярные учения, на которых они проверяются.

«У нас сложилась уникальная и более углублённая подготовка специалистов, где больше времени отводится изучению основных и смежных областей. Всегда даются дополнительные знания, увеличивающие кругозор и помогающие талантливым кадрам продвигаться по службе. Ну и, конечно, учения вкупе с боевым опытом, которые являются важнейшим экзаменом на профессионализм», — подытожил Лямин.