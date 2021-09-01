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Востребованность электронного голосования в Москве объяснили эксперты

01 сентября 2021, 17:40  •  82 • Политика
Фото: pixabay.com
Система ДЭГ удобнее и прозрачнее традиционных избирательных процедур
Возможность проголосовать на выборах-2021 не только на участках по месту регистрации, но и онлайн повысит явку избирателей в Москве. Следовательно, взгляды горожан будут отражены более объективно. К такому мнению склоняются эксперты.
Выборы депутатов Государственной думы состоятся 17 – 19 сентября. В ряде регионов, в том числе в Москве, у традиционного голосования есть альтернатива – свой голос можно отдать онлайн, заполнив цифровой бюллетень.
Вопреки мнению скептиков, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) вызывает доверие у москвичей, ведь в ней абсолютно прозрачен каждый шаг, начиная с этапа регистрации заявки.
"Подавая заявления, избиратель может отслеживать все изменения его статуса: отправка, проверка, одобрение",
– поясняет председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов. Каждому заявлению на участие в ДЭГ присваивается уникальный номер, который сообщается избирателю. При этом данных хранятся и передаются с использованием блокчейн-технологии, что дополнительно защищает конфиденциальную информацию от чужих глаз. Окружающие могут видеть только общие статистические данные.
Эта же технология гарантирует прозрачность и честность выборов. Человека еще можно заподозрить в намеренных или случайных ошибках при подсчете голосов, а попытка изменить данные в блокчейн-сети, у которой нет единого сервера, сразу станет заметна всем.
В результате через ДЭГ готовы голосовать москвичи, которые раньше отказывались ходить на выборы под предлогом "все равно подтасуют".
Еще одна категория граждан, которые станут активнее благодаря электронному голосованию, – это люди, избегающие общественных мест.
"ДЭГ привлекает к себе внимание определенных групп граждан, тем более в период повышенного риска заразиться коронавирусной инфекцией. Онлайн-форматом могут воспользоваться пенсионеры и граждане, которые находятся в зоне риска, например, люди с хроническими заболеваниями",
– высказался в комментарии "Ленте.ру" политолог Денис Уваркин.
Удобнее голосовать дистанционно также гражданам, чья работа связана с постоянными командировками. Известные и состоятельные люди, которые предпочитают реже "выходить в народ", тоже видят в системе ДЭГ сплошные плюсы. А уж о молодежи, которая настолько привыкла все делать через интернет, что необходимость посетить присутственное место оффлайн вызывает у нее искреннее возмущение, и говорить нечего.
"На мой взгляд, возможность дистанционного голосования повысит процент явки именно молодых москвичей на выборах",
– приводят "Дни.ру" точку зрения политолога Максима Крутилина.
В целом эксперты ожидают повышение традиционного уровня явки избирателей на голосование 17-19 сентября именно за счет внедрения онлайн-формата. Как показал недавний опрос ВЦИОМ, практически все жители столицы слышали о том, что можно проголосовать через интернет, и 49% планируют воспользоваться этой возможностью.
Среди тех, кто недоволен нововведением, в основном люди, мало пользующиеся возможностями интернета в принципе. Но время не стоит на месте. Когда-то и билеты можно было купить только в кассе конкретного вокзала, а сейчас – в два клика не выходя из дома. Так что за онлайн-выборами будущее, уверены специалисты.
Напоминаем, что для участия в онлайн-голосовании в Москве необходимо до вечера 13 сентября подать заявку. Эту нужно, чтобы в ЦИК проверили данные и подтвердили избирательное право гражданина. 

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