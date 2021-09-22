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Востоковед заявил о "грубой ошибке" России с Эрдоганом
22 сентября 2021, 08:40 • 173 • Политика
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об "аннексированном" Крыме и предупредил власти России о "грубой ошибке" с турецким руководством.
Напомним, ранее на Генассамблее ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности "сохранять территориальную целостность и суверенитет Украины, включая территорию Крыма, аннексию которого мы не признаем". Кроме того, призвал турецкий лидер и к тому, чтобы "прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Абсолютное большинство крымчан приняли решение в пользу России, однако на Украине, а также на Западе, мнение жителей полуострова до сих пор отказываются признавать, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же давно поставила точку в вопросе принадлежности полуострова.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров прокомментировал провокационное заявление Эрдогана. По его мнению, власти России, мол, не понимают того, что происходит.
"Это и позиция Турции по Сирии, и позиция по Кавказу, откуда нас вытесняют. Это и поставки оружия Украине, - перечисляет востоковед. - А то, что мы с ними встречаемся, как будто всё нормально, - это грубая ошибка и непонимание психологии турецкого руководства".
По мнению Багдасарова, эта ошибка может дорого обойтись России.
"Это приведёт к тому, что турки вытеснят нас из Средней Азии. Ряд государств ОДКБ сейчас войдут в тюркский совет - как вам это нравится?" - заявил востоковед радиоточке НСН.
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