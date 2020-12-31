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Востоковед указала на неочевидного заказчика атаки по Йемену: "Вообще подозрительно"
31 декабря 2020, 10:20 • 54 • Политика
Политолог, востоковед Карине Геворгян указала на то, кто мог стоять за ракетным обстрелом по йеменскому городу Адену, случившимся в среду. В результате происшествия погибли более 20 человек. При этом хуситы, на которых изначально пало подозрение, опровергли эту информацию. Эксперт напомнила и о другом инциденте, случившемся недавно в Ираке. "Вообще подозрительно…" - задумалась она и высказала свою версию случившегося.
По аэропорту Адена после прибытия в город членов нового правительства был нанесён ракетный удар. Также появлялись сообщения, что взрывы зафиксированы и в районе дворца Аль-Маашик, куда переместилось новое правительство Йемена после обстрела воздушной гавани.
По предварительным данным, в результате атаки погибли более 20 человек, около полусотни получили ранения. Местные СМИ возложили ответственность за удары на повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов).
Однако член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что их движение "не имеет отношения к нападению на аэропорт Адена". По его словам, случившееся стало "результатом сведения счетов между разными группировками в правительственных силах".
На этом сделала акцент политолог, востоковед Карине Геворгян. По её словам, черзвычайно важно, кто взял ответственность за нападение.
Она пояснила, что йеменские хуситы имеют достаточно налаженные связи с шиитскими меньшинствами, опекаемыми Ираном, и их действия так или иначе (возможно, не все) согласовываются с Тегераном.
С одной стороны, если хуситы берут на себя ответственность за нападение, то это может быть расценено как некий месседж, в том числе и связанный с политикой Тегерана в регионе.
"Если же они на себя ответственность не взяли, то это может быть кто угодно и почему угодно. И это может быть провокация, которая затеяна с целью как раз замазать проиранские силы в регионе", - допустила она.
Кроме того, ситуация в Адене отсылает нас и к атаке по "зелёной зоне", случившейся на днях в Багдаде. Тогда после инцидента внезапно США стали грозить Ирану. Иранцы отбивались от обвинений. Не исключено, что и в этой ситуации с Йеменом также хотят "замазать" Тегеран.
"Поэтому пока не взяли ответственность, тогда это какие-то манипуляции и попытки провокаций. А кто это мог? А кто угодно мог сделать. И вообще подозрительно, потому что если "Ансар Алла" не взяла на себя ответственность и не берёт на себя (обычно это быстро происходит), то это как-то подозрительно. Скорее всего, кому-то нужна была эта провокация", - допускает специалист.
Тем более сейчас, когда идут слухи о намерениях США ударить по Ирану, устроить провокацию в регионе было бы "в масть".
"Похоже, антииранскую тему Трамп на закате пытается сделать, он и сам очень хочет по Ирану ударить. Я думаю, что он серьёзно сидит и думает. И не факт, что не ударит. Я совершенно не исключаю разового, точечного, достаточно бессмысленного [удара. - Ред.]. Это скорее для внутренней политики Трампу нужно. Но он явно эту тему очень рассматривает, некоторые его подогревают на эту тему, в том числе израильское руководство, очень им бы хотелось бы этого. Но это бессмыслица по большому счёту", - отметила востоковед.
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