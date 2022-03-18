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Востоковед РАН умерил пыл США по Китаю: "Шансов никаких"
18 марта 2022, 16:30 • 128 • Политика
США не смогут убедить Китай изменить позицию по вопросу Украины. Такое мнение высказал востоковед РАН Андрей Островский.
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры 18 марта. В частности, политики будут обсуждать Украину.
Островский уверен, что Байден попытается уговорить китайского коллегу, чтобы тот "оказал влияние на Россию" в связи с ситуацией на Украине. Но КНР на это не пойдёт, подчеркнул эксперт.
- сказал Островский в комментарии Общественной службе новостей.
Китай помнит бомбардировки Белграда в 1999 году. Тогда погибли граждане Китая: дипломаты и журналисты, так как удар пришёлся и по посольству.
- рассказал Андрей Островский.
Рост экономического потенциала Китая также остро воспринимается американцами, так как США теряют позиции. Недовольство Америки вызывает и тот факт, что Китай и Россия - это союзники, подытожил эксперт.
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