Востоковед РАН умерил пыл США по Китаю: "Шансов никаких"

США не смогут убедить Китай изменить позицию по вопросу Украины. Такое мнение высказал востоковед РАН Андрей Островский.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры 18 марта. В частности, политики будут обсуждать Украину.

Островский уверен, что Байден попытается уговорить китайского коллегу, чтобы тот "оказал влияние на Россию" в связи с ситуацией на Украине. Но КНР на это не пойдёт, подчеркнул эксперт.

Шансов никаких у Байдена нет,

- сказал Островский в комментарии Общественной службе новостей.

Китай помнит бомбардировки Белграда в 1999 году. Тогда погибли граждане Китая: дипломаты и журналисты, так как удар пришёлся и по посольству.

Китай всё это хорошо помнит,

- рассказал Андрей Островский.

Рост экономического потенциала Китая также остро воспринимается американцами, так как США теряют позиции. Недовольство Америки вызывает и тот факт, что Китай и Россия - это союзники, подытожил эксперт.