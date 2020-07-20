Восток — дело громкое: что ждет Михаила Дегтярева в Хабаровском крае

Чтобы завоевать доверие граждан на посту врио главы Хабаровского края, Михаилу Дегтяреву стоит быть приветливым и открытым к общению. Об этом «Известиям» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя приход на руководящий пост в регионе своего однопартийца. Указ о назначении депутата Госдумы врио губернатора субъекта Владимир Путин подписал в понедельник, 20 июля . Представители края в парламенте считают, что выстроить коммуникацию с гражданами новому руководителю поможет политический опыт. Эксперты уверены: «вторым Фургалом» Михаил Дегтярев не станет. Экс-главу региона, обвиняемого в причастности к ряду убийств, президент отправил в отставку в связи с утратой доверия в этот же день.

Партийный кандидат

О том, что Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край, стало известно днем 20 июля. Парламентарий принял предложение, выразив готовность немедленно вылететь в регион и приступить к работе.

— На повестке вопросы устойчивой работы правительства Хабаровского края, подготовка к отопительному сезону, а также борьба с распространением коронавируса, — сказал он.

Дегтярев рассказал президенту, что уже успел оценить ситуацию с COVID-19 в регионе, и заявил о потребностях края в ста аппаратах ИВЛ. О состоянии дел экс-парламентарий пообещал доложить главе государства через месяц.

Депутат фракции ЛДПР Михаил Дегтярев Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский сказал «Известиям», что благодарен президенту за назначение, и отметил богатый политический опыт Дегтярева.

— Я бы советовал Михаилу Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливым. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи, — считает лидер либерал-демократов.

Справка «Известий» Михаил Дегтярев родился в Самаре. К конце 1990-х окончил Самарский международный аэрокосмический лицей, после чего поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет. Также окончил Московский институт мировых цивилизаций по специальности «юриспруденция». Активную политическую карьеру начал в 2001 году, когда возглавил региональное отделение движения «Идущие вместе». Уже через два года вступил в ряды «Единой России» и в 2004 году был избран депутатом Самарской городской думы в качестве самовыдвиженца. Через год он присоединился к ЛДПР. В 2011 и 2016 годах избирался депутатом Госдумы. С 2016 года занимал пост председателя комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Парламентарии от региона позитивно восприняли назначение Дегтярева. Опыт, полученный в Государственной думе и многочисленных учебных заведениях, позволит новому врио оперативно решать проблемы граждан, считает депутат Кирилл Черкасов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и председатель комитета Госдумы РФ Михаил Дегтярев (слева направо) во время пленарного заседания Госдумы РФ Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Первая задача — установить контакт с жителями Хабаровского края , которые возмущены задержанием Фургала. Дегтярев должен разобраться в этой ситуации и совершить правильные действия, чтобы восстановить баланс. Для этого нужен диалог. Я думаю, что ему помогут образование, политический опыт и навыки, приобретенные в том числе в школах, проводимых администрацией президента, — отметил депутат в разговоре с «Известиями».

14 июля Владимир Жириновский представил трех кандидатов на пост врио главы Хабаровского края. В этот список помимо Дегтярева вошли депутаты Сергей Жигарев и Андрей Андрейченко.

— С многими вопросами надо разбираться — сейчас там произошел разлив нефти, горят леса. Во второй половине июля обещают массовые дожди. Для решения этих проблем необходим человек с опытом работы. ЛДПР предлагает таких людей, — заявил «Известиям» член высшего совета партии Сергей Каргинов.

«Вторым Фургалом не станет»

Назначение Михаила Дегтярева врио главы региона — политически правильное решение, при котором федеральный центр ничем не рискует, считает политолог Константин Калачев . Сейчас вся ответственность в крае ложится на ЛДПР, добавил он.

— Дегтярев играет роль громоотвода и буфера в отношениях федеральной власти и хабаровчан. Сейчас главная задача ЛДПР — возвращение рейтингов к нормальному значению. Очевидно, что Дегтярев вторым Фургалом не станет, — считает эксперт.

Депутат фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Михаил Дегтярев Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Указ об отставке Сергея Фургала в связи с утратой доверия президент подписал в день назначения Михаила Дегтярева. Бывшего главу региона задержали 9 июля, а на следующий день арестовали решением Басманного суда Москвы по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Кроме экс-руководителя края было задержано еще четыре человека, которые предположительно состояли в преступной группе. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), но сам Фургал все обвинения отвергает, настаивая на своей непричастности к инкриминируемым деяниям. При этом заседание об избрании меры пресечения чиновнику проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде, Москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом уровень поддержки бывшего губернатора в самом субъекте довольно высок, сообщила «Известиям» спикер законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.Тем не менее у федерального центра нередко возникали вопросы к действиям хабаровских властей. Так, во время визита в регион вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев раскритиковал работу правительства края . Он отметил, что раньше по инвестиционному климату субъект находился на 18-м месте, а сейчас — на 63-м.

Заведующий кафедрой госрегулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов подчеркнул, что экономика Хабаровского края базируется на разных отраслях, но ведущую среди них выделить сложно. Доля региона во всех инвестициях страны на начало 2000-х годов составляла 0,8%, отметила профессор МГУ Наталья Зубаревич.