Восток — дело дальнее: претензии к тарифам на Чукотке дошли до кабмина

Несмотря на многомиллионные вливания в бюджет Чукотки, регион сталкивается с нехваткой медицинских кадров, особенно в малонаселенных пунктах . Кроме того, многие из них до сих пор не обеспечены жильем, заявили опрошенные «Известиями» сотрудники больниц и местные жители. 13 августа Михаил Мишустин и члены правительства начали визит на Дальний Восток с чукотского города Анадырь . Премьер планирует проверить, как социальные и экономические секторы справляются с пандемией на местах. Особые усилия федерального центра будут приложены для обеспечения энергетической безопасности региона и снижения цен на электроэнергию . Пока же высокие тарифы создают угрозу и для продовольственной безопасности Чукотки, отмечают в Госдуме.

Снова в турне

После длительного перерыва премьер-министр решил возобновить рабочие визиты в регионы. Первыми в списке оказались самые отдаленные уголки страны: в план «посткоронавирусного турне» вошли Чукотка, Камчатка, Магадан и Амурская область.

Многие ожидали, что Михаил Мишустин посетит и Хабаровск , который уже почти месяц с разной степенью интенсивности митингует после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала. Однако нынешний глава края Михаил Дегтярев в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что пока такой визит не планируется , хотя в регионе с нетерпением ждут премьер-министра.

Прилетевшего в Анадырь Михаила Мишустина встречали губернатор Роман Копин, вице-премьер Юрий Борисов и руководитель Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На встрече также присутствовали министр энергетики Александр Новак и глава Минфина Антон Силуанов. В мероприятиях на Чукотке должен был участвовать и полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако накануне выяснилось, что его тест на COVID-19 оказался положительным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Если не брать в расчет визиты высокопоставленных чиновников, регион нельзя назвать популярным направлением для россиян или иностранцев. Эксперты с сожалением отмечают, что за последние 10 лет турпоток на Чукотке находился в пределах 2 тыс. зарубежных туристов ежегодно. При этом специалисты дают неутешительные прогнозы: ситуация вряд ли резко улучшится в ближайшие годы.

Одним из пунктов визита московской делегации стала Чукотская окружная больница . Во время общения с сотрудниками премьер-министр подчеркнул, что регистрация препарата от COVID-19, о которой накануне сообщил президент, позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в России.

— Мы считаем, и президент это поддержал, что первыми должны быть привиты врачи и учителя. В этом случае, я думаю, уже не будет прежнего риска работы с больными коронавирусом, будет более-менее всё у нас под контролем , — заявил Михаил Мишустин, отметив, что правительство также рассмотрит вопрос о продлении стимулирующих выплат.

В медучреждении «Известиям» рассказали и о долгоиграющих проблемах. Регион сталкивается с распространенной на Дальнем Востоке проблемой «утечки мозгов» . Представители молодого поколения уезжают в другие федеральные округа или в Москву в надежде реализовать свои амбиции.

Удержать юных специалистов пытаются при помощи программы «Арктический доктор», в рамках которой врачи получают 2 млн рублей при условии, что они проработают в субъекте пять лет. Однако остается нерешенной проблема обеспечения сотрудников жильем . Далеко не все могут его купить, потому что цены здесь стремятся к московским — «однушка» стоит около 5 млн рублей.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Конечно, с помощью средств областного бюджета специалистам частично помогают снимать квартиру или взять ее в ипотеку. Но если бы в Анадыре и других населенных пунктах построили жилье для медперсонала, это бы способствовало привлечению специалистов , — рассказала «Известиям» сотрудник отдела кадров Чукотской окружной больницы.

Большие проблемы возникают с нехваткой медиков, особенно в небольших и удаленных населенных пунктах.

— Допустим, если есть один стоматолог и он уехал в отпуск, то в это время обратиться не к кому, — поделился с «Известиями» местный житель Павел.

Однако в окружной больнице с такими жалобами не согласились. Во время отпусков специалистов, работающих в селах, на их место временно направляют или их персонал, или районных больниц.

Отдельно от всех

Помимо проверки системы здравоохранения, Михаил Мишустин уделил внимание и энергетике. В частности, премьер отметил проблемы, связанные с тарифами, и поручил обеспечить приемлемые цены на электроэнергию. Глава кабмина рассказал о жалобах жителей региона и потребовал разъяснения ситуации от представителя «Росатома».

— Сегодня есть очень много вопросов с энергообеспечением Чукотки, вообще Дальнего Востока . И что очень важно, мы сегодня договорились, что решим вопрос по тому, чтобы использовать «Академик Ломоносов» (плавучая АЭС. — «Известия») в целях обеспечения Чукотки, — отметил премьер.

С работой плавучей АЭС Михаил Мишустин ознакомился в режиме видеоконференции. Станцию «Академик Ломоносов» ввели в эксплуатацию в мае 2020 года, она стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России.

Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что энергосистема Чукотки — замкнута и отделена от общероссийской, поэтому цены на Дальнем Востоке традиционно выше . О причинах этого «Известиям» рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

— Электроэнергия как на Чукотке, так и на всем Дальнем Востоке очень дорогая. Там очень большие территории, поэтому доставка электричества на места сильно повышает цену . Совсем недавно была запущена единственная в мире плавучая АЭС «Академик Ломоносов», которая целиком освещает город Певек и весь район. Учитывая дешевизну атомной энергии, это очень выгодно для жителей и промышленности региона, — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что для решения проблемы энергобезопасности регионов Дальнего Востока необходимо вводить в эксплуатацию новые ТЭЦ в районных центрах и отдаленных поселках . Государство предпринимает серьезные усилия в этом направлении, отметил Игорь Ананских.

Депутат от Чукотки Валентина Рудченко также сообщила «Известиям», что своевременные изменения в законодательстве позволили жителям Дальнего Востока в течение последних лет платить за электроэнергию по общероссийским ценам. Программа действует до 1 января 2021 года, и всех беспокоит продление этого режима , отметила парламентарий. Она также подчеркнула, что повышение цен на энергию очень сильно ударит и по продовольственной безопасности всего дальневосточного региона .

— Премьер посетил предприятие, где выращивается овощная продукция, а это крайне необходимо для районов Крайнего Севера. Энерготарифы очень влияют на прибыль, и если вопрос с ними будет решен, то овощеводство можно будет продолжать на Чукотке. Если этого не будет сделано, то любое производство будет убыточным , — рассказала Валентина Рудченко.

Кроме того, она рассказала о высоких ценах на плодово-овощную продукцию в торговых сетях региона. Например, килограмм бананов может стоить 600 рублей, примерно такая же цена на помидоры и огурцы. Если энерготарифы не сдерживать, цены станут еще выше, считает депутат.