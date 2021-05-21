Восточный рубеж: какие корабли усилят Тихоокеанский флот ВМФ России в ближайшие годы

В ближайшее время на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) будут заложены новые корветы проектов 20380 и 20385. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. Это первые корабли, которые построят в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021. Кроме того, по словам Авакянца, принято решение по модернизации большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», который получит новое ракетное вооружение и средства ПВО. Эксперты отмечают, что эти корабли востребованы на Тихоокеанском морском рубеже России и усилят оборонный потенциал ВМФ РФ в регионе.

В ближайшее время на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) будут заложены два новых военных корабля: корвет проекта 20380 «Грозный» и корвет проекта 20385 «Буйный». Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц.

«Надеемся, что в самое ближайшее время командование флота получит приглашение от руководства АСЗ на закладку ещё двух новых кораблей. Торжественная церемония пройдёт в Комсомольске-на-Амуре и будет посвящена юбилею Тихоокеанского флота», — сказал Авакянц.

Командующий ТОФ уточнил, что «Грозный» и «Буйный» станут боевыми единицами, которые АСЗ начнёт строить в рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2021 по контракту с Минобороны РФ.

«В соответствии с документом, с 2024 по 2028 год флот должен принять два корвета проекта 20380 и четыре корабля проекта 20385», — пояснил адмирал.

Первым кораблём проекта 20385 на Тихоокеанском флоте станет корвет «Гремящий», который прибудет на Дальний Восток через несколько месяцев, сообщил Сергей Авакянц.

Кроме того, в разной степени готовности на заводе в Комсомольске-на-Амуре для ТОФ строятся четыре малых ракетных корабля проекта 22800.

Корветы 20380 и 20385

Корабли проектов 20380 и 20385 являются многоцелевыми корветами ближней морской зоны. Их разработка велась в конце 1990-х и начале 2000-х годов Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» в Санкт-Петербурге.

Эти корветы предназначены для обнаружения и уничтожения кораблей и подлодок противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки морского десанта и патрулирования прибрежных вод.

Длина кораблей обоих проектов составляет 104,5 м, ширина — 13 м, осадке — 7,95 м. Полное водоизмещение 2,2 тыс. т.

Многоцелевой сторожевой корабль. Проект 20380

© АСЗ

Главная двухвальная дизельная энергетическая установка корабля состоит из двух агрегатов ДДА12000 мощностью по 12 тыс. лошадиных сил. Она обеспечивает корветам скорость полного хода до 27 узлов (до 50 км/ч). При конструировании этих кораблей особое внимание было уделено снижению уровня шума механизмов энергетической установки, что позволило снизить заметность корабля в гидроакустическом диапазоне.

Дальность плавания корветов составляет до 3,5 тыс. морских миль (около 6,4 тыс. км) при автономности плавания в 15 суток. Экипаж кораблей — 99 человек.

Корветы проекта 20380 вооружены двумя пусковыми установками противокорабельного комплекса «Уран» с боекомплектом по восемь ракет и переносными ЗРК «Игла». Противовоздушную оборону обеспечивают комплексы «Кортик-М» и шестиствольные автоматические корабельные артиллерийские установки АК-630М калибра 30 мм.

На передней части палубы установлена артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм.

Кроме того, впервые в мире корабли проекта 20380 были оснащены противоторпедным вооружением — антиторпеды, установленные на корвете, способны перехватывать вражеское вооружение на расстоянии 1,4 тыс. м. Головным кораблём проекта 20380 является корвет «Стерегущий».

Корабли проекта 20385 по своим основным характеристикам схожи с 20380, их главное отличие заключается в расширенной номенклатуре ударного вооружения. Так, на корветах 20385 комплекс «Уран» заменён на комплекс крылатых ракет «Калибр-НК», а также был увеличен боезапас ЗРК «Редут». Также эти корабли могут вооружаться ракетами «Оникс». Головным кораблём этой серии стал корвет «Гремящий».

В кормовой части корветов проектов 20380 и 20385 установлен ангар, в котором размещается корабельный противолодочный вертолёт Ка-27.

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков высоко оценил характеристики этих кораблей.

«Корветы проекта 20380 и 20385 предназначены для действий в ближней морской зоне и по своим ударным возможностям близки к любому иностранному фрегату. После того как эти корабли получат на вооружение гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон», они будут представлять серьёзную угрозу для авианосных сил потенциального противника. Эти корабли на ближайшие 30—40 лет станут основой ВМФ России в ближней морской зоне», — отметил военный эксперт.

Модернизация «Адмирала Виноградова»

Командующий ТОФ также сообщил о предстоящей модернизации большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов», который получит новое ракетное вооружение и средства ПВО.

«Уже существует принципиальное решение по проведению ремонта с модернизацией очередного корабля проекта 1155 — большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». В настоящее время завершается проработка перспективного облика корабля. Предлагается серьёзно увеличить и расширить состав его ударного ракетного вооружения, стоит задача нарастить возможности по противовоздушной обороне», — приводит слова Авакянца «Красная Звезда».

Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Виноградов» на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ во Владивостоке

РИА Новости

© Виталий Аньков

Командующий ТОФ подчеркнул, что каждый из модернизированных кораблей проекта 1155 — «Маршал Шапошников» и «Адмирал Виноградов» — будут по-своему уникальны из-за постоянного совершенствования корабельного вооружения.

Напомним, что ранее подобную модернизацию прошёл большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников».

По информации Минобороны РФ, в дополнение к новым противолодочным и противовоздушным системам вооружений корабль получил современные комплексы «Калибр-НК» и «Уран», а также новейшее артиллерийское вооружение и радиоэлектронные комплексы.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что после модернизации боевые характеристики «Адмирала Виноградова» вырастут в разы по целому ряду направлений.

«Как противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» предназначался для поиска и уничтожения подводных кораблей противника и не мог действовать самостоятельно. После модернизации он станет многоцелевым кораблём, который сможет решать более широкий спектр задач и автономно действовать в океанской зоне. Несомненно, это грозное судно повысит возможности Тихоокеанского флота РФ», — подчеркнул аналитик в беседе с RT.

Оснащение проекта 1155 ударным ракетным оружием значительно повышает их боевую мощь, что позволяет классифицировать их уже не как противолодочные корабли, а как полноценные фрегаты, отмечают эксперты.

«Адмирал Виноградов» — мощный корабль, который способен решать задачи противолодочной борьбы. При модернизации он получит установки вертикального пуска для ракет «Калибр», «Оникс», «Циркон» и вслед за «Маршалом Шапошниковым» станет фрегатом», — подчеркнул Константин Сивков.

По словам адмирала Авакянца, модернизация «Маршала Шапошникова» оправдала все ожидания.

«Могу сказать, что фрегат полностью оправдал все ожидания и доказал, что большие противолодочные корабли проекта 1155, обладая значительным водоизмещением, являются удобной и надёжной платформой для размещения на них ударного ракетного оружия, в том числе перспективного, новых артиллерийских комплексов, современных радиотехнических и противолодочных средств. Уверен, что потенциал этих кораблей не исчерпан и при должном подходе они ещё послужат флоту», — отметил командующий ТОФ.

По мнению Константина Сивкова, корветы проектов 20380 и 20385 и модернизированные корабли проекта 1155 значительно усилят возможности ТОФ.

«Безусловно, эти корабли сейчас востребованы на Тихоокеанском морском рубеже России, и они создают дополнительный потенциал по обеспечению безопасности границ РФ в этом регионе. В случае провокаций они смогут вывести из строя авианосные соединения противника и создадут серьёзную угрозу его флоту», — заключил эксперт.