Восточный плацдарм: что стоит за совместными учениями США и Польши Defender Europe 20 Plus

В Польше начались военные учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США. Церемонию, посвящённую началу манёвров, провёл министр национальной обороны республики Мариуш Блащак. В своей приветственной речи глава польского военного ведомства заявил, что нынешние учения демонстрируют тесное взаимодействие польских и американских военнослужащих. Эксперты считают, что Польша стремится стать главным плацдармом военного присутствия США в Восточной Европе.

Совместные американо-польские военные учения Defender Europe 2020 Plus стартовали в Польше. Манёврам дал старт министр обороны страны Мариуш Блащак на полигоне в Дравске-Поморском.

В ходе торжественной церемонии открытия Блащак заявил, что данные учения являются доказательством тесного взаимодействия польских и американских солдат.

«Эпидемия изменила наши планы, но самое главное, что мы смогли быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Польская армия ни на минуту не потеряла боеготовности, и присутствие американских войск в Польше свидетельствует о высоком доверии со стороны нашего американского партнера», — приводит слова польского министра издание Gazeta Prawna.

Нынешние манёвры являются существенно сокращённой версией масштабных учений НАТО, которые должны были пройти с февраля по апрель. Изначально планировалось, что в учениях Defender Europe — 2020 примут участие 18 стран: 17 государств НАТО и приглашенная Грузия.

В нынешних учениях, которые продлятся до 19 июня, принимают участие только польские и американские военнослужащие общей численностью 6 тыс. человек, из них 4 тыс. прибыли из США. В манёврах также задействованы 100 танков, 230 боевых машин, артиллерийские расчёты, ракетные системы и авиация.

Отмечается, что целью учений является проверка готовности американских и польских солдат к совместным действиям в рамках общей войсковой операции. Главным элементом манёвров является форсирование водной преграды с участием танковых и десантных соединений.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований Сергея Ермакова, Defender Europe — 2020 изначально задумывались как одни из самых масштабных военных манёвров у границ России со времён окончания холодной войны.

«США и НАТО должны были отработать на практике механизмы практического взаимодействия всех союзников, в том числе важный аспект этих учений обращался к военной мобильности — способности быстро перебросить силы к театру военных действий, в том числе тяжёлую военную технику», — отметил эксперт.

Сергей Ермаков напомнил, что манёвры должны были пройти на территории 10 стран. Основную военную технику должны были предоставить американские военные.

«Но из-за вируса на какое-то время эти учения отложили, после чего натовские стратеги разбили учения на несколько мелких и сделали пропагандистские заявления о том, что они якобы отложены. На самом деле учения, которые проходят в Польше, фактически являются одним из этапов больших учений Defender Europe — 2020, где будут отрабатываться приёмы ведения военных действий против России рядом с её границами», — подчеркнул политолог.

Сокращённые масштабы

Из-за пандемии коронавируса НАТО пришлось не только существенно сократить масштаб учений Defender Europe — 2020, но и отменить сопряжённые с ними манёвры. По их сценарию страны НАТО должны были отразить неядерное нападение и вторжение противника с Востока.

Для участия в Defender Europe — 2020 США перебросили на континент несколько тысяч единиц военной техники и намеревались направить в регион не менее 20 тыс. военных. Всего в учениях предполагалось задействовать около 37 тыс. военнослужащих из стран — членов альянса, но 12 марта Европейское командование Вооружённых сил США заявило, что американская сторона сократит число своих военнослужащих, принимающих участие в манёврах в Европе.

Так, 31 марта информационный телеканал Euronews сообщил, что Литву покинул американский танковый батальон, который с осени 2019 года дислоцировался в Пабраде. Планировалось, что он присоединится к манёврам Defender Europe — 2020, но вместо этого более 500 американских военнослужащих, а также более 100 единиц боевой техники отправились обратно в США.



В Генштабе ВС РФ заявили, что, несмотря на отмену манёвров из-за эпидемиологической ситуации, в Москве отметили их антироссийскую направленность. В частности, об этом на брифинге для прессы 1 июня сказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

«В ходе данных мероприятий десантные операции в Прибалтике и на Кавказе планировалось провести накануне 9 Мая. Этого не произошло только из-за карантинных мер. Практически все учебно-боевые задачи отрабатывались на полигонах, расположенных в непосредственной близости от наших границ. В качестве вероятных целей для поражения рассматриваются объекты, размещённые на территории Российской Федерации», — подчеркнул российский военачальник

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что даже в сокращённом масштабе подобные учения стран НАТО носят провокационный характер и направлены на сдерживание России.

«Это циничная антироссийская провокация, стремление оказать силовое давление на Россию, в первую очередь на Калининград и, соответственно, якобы продемонстрировать европейскую солидарность», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам Кнутова, в данном случае это не европейская солидарность, а «прежде всего диктат США».

Польский плацдарм

Проведение учений Defender Europe 20 Plus США в сотрудничестве именно с Польшей не случайно, отмечают эксперты, так как Варшава последние несколько лет активно борется за право стать главным плацдармом американских войск в Восточной Европе.

Так, в мае 2018 года Варшава предложила разместить на своей территории бронетанковую дивизию армии США, взяв на себя расходы по строительству необходимой инфраструктуры (около $2 млрд). Однако уже в ноябре 2018 года Вашингтон отверг эти планы, отметив при этом, что военное присутствие в Польше всё же будет увеличено.

Американские военные в Польше

AFP

В июне 2019 года Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве, согласно которой на польской территории будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper ВВС США.

Кроме того по итогам подписания документа Дональд Трамп заявил, что США увеличат свой военный контингент в Польше — в страну будет направлена ещё 1 тыс. военнослужащих. При этом президент США особо подчеркнул, что все расходы по строительству необходимой для их размещения инфраструктуры возьмёт на себя Варшава.

Одновременно Вашингтон активно продаёт Варшаве американскую военную технику и вооружение в рамках многомиллиардных контрактов, включая истребители F-35 и системы ПРО Patriot.

«Варшава развернулась в сторону США и НАТО, поэтому просит альянс, чтобы Вашингтон разместил свои военные базы на польской территории, что будет способствовать определенному притоку финансов от американских военных. Польша понимает, что страну ждут нехорошие, в экономическом смысле, времена, поэтому сейчас ищет выход, заигрывая с США», — пояснил военный эксперт.

Соединённые Штаты подталкивают своих европейских союзников к большему взаимодействию в военной сфере для реализации политики сдерживания и противодействия России, считает Сергей Ермаков. И Польша является наиболее важным союзником Вашингтона в Восточной Европе, который всегда поддерживает американские инициативы и даже иногда самостоятельно вырабатывает новые программы противодействия нашей стране, уверен эксперт.