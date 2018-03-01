Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По стокгольмскому счёту: «Газпром» намерен опротестовать решение о выплате $2,56...
Необратимая болезнь: Луис Альберто из "Богатые тоже плачут" скончался
Участники «Дома-2» ведут себя приличнее...
В Японии проснулся вулкан Симмоэ
Главная / Украина

Восточный комитет немецкой экономики выступает за пошаговую отмену санкций против России

01 марта 2018, 13:09  •  107 • Украина

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступает за предложенную министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем пошаговую отмену санкций в отношении России по мере выполнения пунктов минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил журналистам в четверг на пресс-конференции в Берлине глава ВКНЭ Вольфганг Бюхеле.

"Позиция ВКНЭ по этому вопросу ясная - мы за отмену санкций по мере достижения выраженных успехов в реализации "Минска", - сказал он. "То, что Россия должна приложить усилия, не подлежит сомнению, но и Запад, и Украина должны как-то двигаться на пути к политическому решению", - отметил Бюхеле.

Он подчеркнул, что США новыми ограничительными мерами не должны подливать масла в огонь, поскольку Европа уже значительно страдает от взаимных санкций. "Что нас сейчас отдалило бы от решения, так это новые санкции США", - сказал Бюхеле. "Что политики США предписывают своим компаниям, это их дело, но вовлечение германских и европейских компаний в это за пределами США мы решительно отвергаем", - подчеркнул он, отметив, что "это ведет к неуверенности" компаний.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

107
Источник
Похожие новости
01 марта 2018, 13:09
Восточный комитет немецкой экономики выступает за пошаговую отмену санкций против России
01 марта 2018, 03:24
"Нафтогаз" предложит "Газпрому" пересмотреть контракт по газу с учетом решения арбитража
28 февраля 2018, 19:24
Порошенко: политики должны смотреть в будущее

Загрузка...
28 февраля 2018, 22:39
Порошенко считает, что Саакашвили не является счастливым человеком
28 февраля 2018, 17:39
Порошенко: саммит "нормандской четверки" может состояться после выборов в РФ
28 февраля 2018, 19:24
Порошенко признал отсутствие улучшения жизни граждан Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 февраля 2018, 17:24
Гроссмейстер в поддавки не играет
23 февраля 2018, 05:08
"Северный поток-2" - это приговор
24 февраля 2018, 01:54
Комментариев нет: Норкин решил забыть о драке с украинским экспертом
22 февраля 2018, 23:54
Немец-провокатор: Украинцы поддержали эксперта, ввязавшегося в драку с Норкиным
23 февраля 2018, 19:24
53 секунды в полете: Американские разработчики вне себя от радости за результаты тестов Airbus
27 февраля 2018, 07:54
Т-64БВ хлынули в мариупольский порт. «Операция объединённых сил» ВСУ обрастает подробностями
26 февраля 2018, 20:24
Депортированная из России украинская активистка покончила с собой в СИЗО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.