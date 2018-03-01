Восточный комитет немецкой экономики выступает за пошаговую отмену санкций против России

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БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступает за предложенную министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем пошаговую отмену санкций в отношении России по мере выполнения пунктов минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил журналистам в четверг на пресс-конференции в Берлине глава ВКНЭ Вольфганг Бюхеле.

"Позиция ВКНЭ по этому вопросу ясная - мы за отмену санкций по мере достижения выраженных успехов в реализации "Минска", - сказал он. "То, что Россия должна приложить усилия, не подлежит сомнению, но и Запад, и Украина должны как-то двигаться на пути к политическому решению", - отметил Бюхеле.

Он подчеркнул, что США новыми ограничительными мерами не должны подливать масла в огонь, поскольку Европа уже значительно страдает от взаимных санкций. "Что нас сейчас отдалило бы от решения, так это новые санкции США", - сказал Бюхеле. "Что политики США предписывают своим компаниям, это их дело, но вовлечение германских и европейских компаний в это за пределами США мы решительно отвергаем", - подчеркнул он, отметив, что "это ведет к неуверенности" компаний.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.