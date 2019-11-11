Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Революции без вождей
«По лекалам госпереворота»: как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки ...
"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по ...
"Вечной военной помощи Украине не будет": В США надеются, что Россия и...
Главная / В мире

Восточные немцы 30 лет спустя после падения Берлинской стены

11 ноября 2019, 15:39  •  134 • В мире
Время приносит новые вопросы и… ностальгию по Востоку
9 ноября в Берлине отпраздновали 30-летие падения Берлинской стены. Около 100 тыс. участников собралось на площади у Бранденбургских ворот, где 9 ноября 1989 года разрушили первый участок стены и масса митингующих хлынула в Западный Берлин.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поставила свечу у памятного места и кратко напомнила о «жертвах тоталитарного режима»; сама она при этом режиме была секретарем по агитации и пропаганде одного из берлинских райкомов комсомола (ССНМ).
С главной речью выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, заявивший, что «падение стены было звездным часом немецкой истории, небогатой на звездные часы». Он с благодарностью вспомнил Рональда Рейгана, который потребовал от Горбачева «снести эту стену». «Мы благодарны Америке за многое: за уважение к нам как к партнеру, за совместную борьбу на благо демократии и свободы, против национального эгоизма».
Особое внимание в парадной речи Штайнмайера обратило на себя её заключение: «Нельзя допустить, чтобы национальное единство, завоеванное 30 лет назад, было забыто. С тех пор в стране возникли новые стены, разделяющие нас: стены из разочарования, ярости и ненависти. Стены из молчания и отчуждения. Эти стены немцы возвели сами, и только они могут их снести. Итак, не будем жаловаться и равнодушно наблюдать. Снесём, наконец, эти стены!»
Примечательные слова. И вызваны они тем, что президенту Германии трудно обойти тему раскола нации. На последних земельных выборах (сентябрь 2019) в трёх восточногерманских землях – Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии – оппозиционная властям справа «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила позиции, взяв от 23 до 28% голосов, а наследница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Левая партия опередила в Тюрингии всех соперников и получила 30% голосов.
В немецком политикуме существует неафишируемое согласие об отказе от сотрудничества с АдГ, и представители этой партии не войдут в земельные правительства до тех пор, пока без АдГ их формирование не станет невозможным.
По итогам сентябрьских выборов потерявшие голоса ХДС/ХДС и СдПГ смогли сформировать земельные правительства в Бранденбурге и Саксонии, но в Тюрингии правительства нет до сих пор. И настроения избирателей на востоке Германии (территория бывшей ГДР) складываются не в пользу ХДС или СДПГ. А в 2020 году предстоят выборы в бундестаг.
Хотя федеральное правительство вложило огромные средства в процесс адаптации восточногерманских земель к экономике ФРГ, на сознание восточных граждан это повлияло мало. «Осси» с их особым мировоззрением не растворились в общей массе немцев.
Известный немецкий писатель Томас Бруссиг (Thomas Brussig), выросший в ГДР, пишет: «Романтические ожидания восточных немцев столкнулись с практикой холодной и жесткой конкуренции. Воссоединение принесло массовый опыт обесценения личности, подозрительности, забюрократизированности, меркантильности, «работы локтями» и эгоизма. На состояние восточных немцев повлияло чувство страха: неизвестность порождает страх, а тогда никто не мог знать, принесут ли изменения счастливую жизнь. Началась сплошная деиндустриализация восточных земель, разрушение государственных институтов. Специалисты, инженеры, ученые массами утрачивали рабочие места, которые больше не восстанавливались, и эти люди попадали в состояние социальной потерянности. Бесчисленное множество граждан попало под реституцию собственности. И над всеми висело подозрение в сотрудничестве со Штази».
Писатель не говорит то, о чём знает каждый восточный немец: население ГДР было обмануто посулами райской жизни, а, столкнувшись с реальностью, испытало шок. Искусственное помещение людей в разряд «второсортных» объясняет не всё. Восточный немец понимает, что его разыграли как простака, и не желает играть в дружбу с обманщиками.
За тридцать лет социализма в ГДР утвердился тип сознания, отвергающего общественную жизнь как войну всех против всех. Поношения «тоталитаризма» и «отсталости» ГДР, которые 30 лет назад стали для восточных немцев приманкой, сегодня срабатывают плохо. Зато образ благополучной социальной системы ГДР (реального социализма) не исчез. Так в Германии появилось новое слово Ostalgie – ностальгия по Востоку.
При этом восточные немцы не склонны поддерживать СДПГ или СвДП, полностью отказавшиеся от защиты классовых интересов низов. «Осси» хотят радикальных изменений, и перспективу таких изменений связывают с АдГ или Левой партией.
Либеральная часть немецкого общества обвиняет «Альтернативу для Германии» в том, что она играет на «низменных инстинктах», как делал в США Дональд Трамп, победивший соперников с использованием лозунгов ненависти и ксенофобии. «Альтернатива» давно стала в Германии объектом информационной войны, но при этом она от года к году развивает успех. И никто сейчас не решится сказать, какими будут её позиции через 5-10 лет. Вполне очевидно, что успехов на предстоящих федеральных выборах она добьётся в первую очередь на территории бывшей ГДР. И если эта партия попадёт в состав земельных правительств на востоке, сама целесообразность гигантских усилий ФРГ по объединению Германии окажется под вопросом.
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
11 ноября 2019, 15:24
«По лекалам госпереворота»: как развивается ситуация в Боливии на фоне отставки президента Моралеса
11 ноября 2019, 02:24
«Найти способ успокоить ситуацию»: президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку
11 ноября 2019, 09:09
Пытки и убийства: В соцсетях рассказали, чем занимался задержанный в Польше нацист
11 ноября 2019, 09:09
"Где поляк, украинцу делать нечего": Ветеран АТО задержан в Польше по запросу России
11 ноября 2019, 02:39
"В честь победы сборной ЮАР": Моряки научили белуху играть в регби
11 ноября 2019, 12:24
"Вечной военной помощи Украине не будет": В США надеются, что Россия и Украина "договорятся между собой"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
10 ноября 2019, 16:54
Объединение России и Белоруссии. Всё решится 19 ноября
09 ноября 2019, 18:09
«На мелкие кусочки»: экс-министр уверен в распаде Украины
05 ноября 2019, 14:54
Оккупанты вернулись: На Украине к памятнику красноармейцам приставили караул в форме гитлеровского СС
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
07 ноября 2019, 15:39
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
10 ноября 2019, 16:54
"Позорный случай". Баранец предложил вдуматься: Русский бомбардировщик не смогли догнать истребители США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.