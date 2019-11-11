Восточные немцы 30 лет спустя после падения Берлинской стены

Время приносит новые вопросы и… ностальгию по Востоку

9 ноября в Берлине отпраздновали 30-летие падения Берлинской стены. Около 100 тыс. участников собралось на площади у Бранденбургских ворот, где 9 ноября 1989 года разрушили первый участок стены и масса митингующих хлынула в Западный Берлин.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поставила свечу у памятного места и кратко напомнила о «жертвах тоталитарного режима»; сама она при этом режиме была секретарем по агитации и пропаганде одного из берлинских райкомов комсомола (ССНМ).

С главной речью выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, заявивший, что «падение стены было звездным часом немецкой истории, небогатой на звездные часы». Он с благодарностью вспомнил Рональда Рейгана, который потребовал от Горбачева «снести эту стену». «Мы благодарны Америке за многое: за уважение к нам как к партнеру, за совместную борьбу на благо демократии и свободы, против национального эгоизма».

Особое внимание в парадной речи Штайнмайера обратило на себя её заключение: «Нельзя допустить, чтобы национальное единство, завоеванное 30 лет назад, было забыто. С тех пор в стране возникли новые стены, разделяющие нас: стены из разочарования, ярости и ненависти. Стены из молчания и отчуждения. Эти стены немцы возвели сами, и только они могут их снести. Итак, не будем жаловаться и равнодушно наблюдать. Снесём, наконец, эти стены!»

Примечательные слова. И вызваны они тем, что президенту Германии трудно обойти тему раскола нации. На последних земельных выборах (сентябрь 2019) в трёх восточногерманских землях – Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии – оппозиционная властям справа «Альтернатива для Германии» (АдГ) укрепила позиции, взяв от 23 до 28% голосов, а наследница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Левая партия опередила в Тюрингии всех соперников и получила 30% голосов.

В немецком политикуме существует неафишируемое согласие об отказе от сотрудничества с АдГ, и представители этой партии не войдут в земельные правительства до тех пор, пока без АдГ их формирование не станет невозможным.

По итогам сентябрьских выборов потерявшие голоса ХДС/ХДС и СдПГ смогли сформировать земельные правительства в Бранденбурге и Саксонии, но в Тюрингии правительства нет до сих пор. И настроения избирателей на востоке Германии (территория бывшей ГДР) складываются не в пользу ХДС или СДПГ. А в 2020 году предстоят выборы в бундестаг.

Хотя федеральное правительство вложило огромные средства в процесс адаптации восточногерманских земель к экономике ФРГ, на сознание восточных граждан это повлияло мало. «Осси» с их особым мировоззрением не растворились в общей массе немцев.

Известный немецкий писатель Томас Бруссиг (Thomas Brussig), выросший в ГДР, пишет: «Романтические ожидания восточных немцев столкнулись с практикой холодной и жесткой конкуренции. Воссоединение принесло массовый опыт обесценения личности, подозрительности, забюрократизированности, меркантильности, «работы локтями» и эгоизма. На состояние восточных немцев повлияло чувство страха: неизвестность порождает страх, а тогда никто не мог знать, принесут ли изменения счастливую жизнь. Началась сплошная деиндустриализация восточных земель, разрушение государственных институтов. Специалисты, инженеры, ученые массами утрачивали рабочие места, которые больше не восстанавливались, и эти люди попадали в состояние социальной потерянности. Бесчисленное множество граждан попало под реституцию собственности. И над всеми висело подозрение в сотрудничестве со Штази».

Писатель не говорит то, о чём знает каждый восточный немец: население ГДР было обмануто посулами райской жизни, а, столкнувшись с реальностью, испытало шок. Искусственное помещение людей в разряд «второсортных» объясняет не всё. Восточный немец понимает, что его разыграли как простака, и не желает играть в дружбу с обманщиками.

За тридцать лет социализма в ГДР утвердился тип сознания, отвергающего общественную жизнь как войну всех против всех. Поношения «тоталитаризма» и «отсталости» ГДР, которые 30 лет назад стали для восточных немцев приманкой, сегодня срабатывают плохо. Зато образ благополучной социальной системы ГДР (реального социализма) не исчез. Так в Германии появилось новое слово Ostalgie – ностальгия по Востоку.

При этом восточные немцы не склонны поддерживать СДПГ или СвДП, полностью отказавшиеся от защиты классовых интересов низов. «Осси» хотят радикальных изменений, и перспективу таких изменений связывают с АдГ или Левой партией.