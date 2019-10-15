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Восточное радушие или уважение к великой державе? Арабисты оценили турне Путина по Ближнему Востоку

15 октября 2019, 20:54  •  89 • Политика
Арабисты оценили турне Владимира Путина по Ближнему Востоку, указав на то, что речь может идти не только о восточном радушии, но и уважении к великой державе, которая заработала авторитет в последние годы.
Россия пользуется большим авторитетом в мире, чем и объясняется радушный приём Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщил телеканалу "360" арабист Дмитрий Микульский.
Он отметил, что арабы продемонстрировали своё восточное радушие, ибо принимали руководителя великой державы. Но нельзя забывать и о большом авторитете Москвы, который удалось завоевать на Ближнем Востоке.
Другое мнение озвучил исламовед Павел Густенир, который считает, что за восточной вежливостью ничего не стоит.
"Не стоит обольщаться и строить иллюзии по поводу восточных, арабских стран", - пояснил он.
Напомним, президент России Владимир Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию.
Глава государства 14 октября провёл переговоры с королём Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем и министром обороны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. 15 октября Путин отправился в ОАЭ.

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