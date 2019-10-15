Восточное радушие или уважение к великой державе? Арабисты оценили турне Путина по Ближнему Востоку

Россия пользуется большим авторитетом в мире, чем и объясняется радушный приём Владимира Путина в Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщил телеканалу "360" арабист Дмитрий Микульский.

Он отметил, что арабы продемонстрировали своё восточное радушие, ибо принимали руководителя великой державы. Но нельзя забывать и о большом авторитете Москвы, который удалось завоевать на Ближнем Востоке.

Другое мнение озвучил исламовед Павел Густенир, который считает, что за восточной вежливостью ничего не стоит.

"Не стоит обольщаться и строить иллюзии по поводу восточных, арабских стран", - пояснил он.

Напомним, президент России Владимир Путин впервые за 12 лет посетил Саудовскую Аравию.

Глава государства 14 октября провёл переговоры с королём Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем и министром обороны Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. 15 октября Путин отправился в ОАЭ.