Восточное лобби: что стоит за заявлениями о причастности Саудовской Аравии и ОАЭ к отставке госсекретаря США Тиллерсона

Отставку Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепа США могли пролоббировать недовольные его деятельностью страны — Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают американские СМИ. По версии изданий, возможной причиной стало нежелание чиновника становиться на сторону Эр-Рияда и Абу-Даби в конфликте с Катаром. Эксперты отмечают, что американское общество не возмущается подобными попытками «вмешательства» во внутреннеполитическую жизнь США, в то время как тема российского «участия» в выборах 2016 года не сходит со страниц американской прессы.

За отставкой Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США в марте текущего года могут стоять «непубличные усилия» властей Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщает интернет-издание The Intercept. По его сведениям, госсекретарь США вызвал раздражение Эр-Рияда и Абу-Даби, помешав им атаковать Катар летом прошлого года. Власти Саудовской Аравии и ОАЭ пока никак не прокомментировали эту информацию.

Во время политического кризиса, разразившегося год назад между Дохой и соседями по Персидскому заливу, Тиллерсон приложил большие усилия, чтобы остановить эскалацию напряжённости в регионе. Он сделал множество телефонных звонков, убеждая Саудовскую Аравию и ОАЭ воздержаться от применения военной силы против Катара, пишет The Intercept. Кроме того, Тиллерсон порекомендовал министру обороны США Джеймсу Мэттису провести переговоры с саудовским коллегой, чтобы отговорить его от операции против Дохи.

Катарский перелом

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили власти Катара в поддержке терроризма и попытках вмешаться в их суверенные дела. В вину Дохе также вменялись возможные союзнические отношения с Ираном. В результате против Катара были введены экономические санкции и организована торговая блокада. При этом на сторону Катара встали Тегеран и Анкара — турецкие и иранские власти организовали поставку в страну продовольствия в обход эмбарго.

Со своей стороны, антикатарская коалиция готовилась воздействовать на Доху при помощи не только экономических, но и военных мер. Разведданные о готовящейся интервенции Госдепу передали власти Катара, получившие их от своего оперативного сотрудника в Саудовской Аравии. Эти сведения впоследствии подтвердили и западные спецслужбы, отмечает издание.

Перспектива военного конфликта между американскими союзниками на Ближнем Востоке не могла не обеспокоить Госдеп: в Катаре находится крупнейшая база американских ВВС и форпост Центрального командования Вооружённых сил, где дислоцировано порядка 10 тыс. военнослужащих. Это ключевой опорный пункт Пентагона в регионе. В том случае, если бы блокада, введённая против Катара остальными монархиями Персидского залива, продолжилась, это затруднило бы долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил в июне прошлого года официальный представитель Пентагона.

Несмотря на доводы военного ведомства, Дональд Трамп открыто поддержал обвинения, выдвинутые против Дохи.

Выступая на пресс-конференции в июне 2017 года, глава Белого дома раскритиковал Катар, назвав страну «историческим спонсором терроризма». Слухи о том, что Рекс Тиллерсон может покинуть свой пост, начали просачиваться в американские СМИ уже через месяц после заявления Трампа. О том, что к этому могли приложить свои усилия Эр-Рияд и Абу-Даби, ранее писало издание The New York Times. Со ссылкой на источники газета сообщила, что в качестве лоббистов этого кадрового решения выступили бизнесмены Джордж Надер и Эллиотт Бройди — они якобы лично уговаривали Трампа отправить Тиллерсона в отставку.

Здание Капитолия в Вашингтоне, США © Kevin Lamarque

Reuters

По мнению экспертов, страны Персидского залива вполне могли приложить руку к отставке американского госсекретаря. Как отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, у Саудовской Аравии, и в меньшей степени у ОАЭ есть серьёзные возможности для влияния на внутреннюю политику США.

«Эти ресурсы, связи нарабатывались на протяжении десятилетий — Эр-Рияд является одним из старейших союзников США, — пояснил эксперт. — Во время президентства Обамы в отношениях США и Саудовской Аравии произошёл кризис, но с приходом Дональда Трампа связи по этой линии только крепнут. Поэтому, версия о том, что эти страны могли поспособствовать отставке Тиллерсона, имеет право на жизнь».

Аналогичного мнения придерживается ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Однако специалист полагает, что лоббистские возможности королевств Персидского залива могут быть в данном случае преувеличены.

«Вряд ли Тиллерсон был отправлен в отставку лишь благодаря усилиям Саудовской Аравии и ОАЭ: их ресурсы не столь велики, — пояснил он в интервью RT. — Скорее, к этому привёл целый комплекс причин. Однако, это не отменяет того, что арабские страны могли такие усилия прилагать, ведь у тех же саудовцев есть своё лобби и в конгрессе, и в правительственных структурах США, и они располагают определённым влиянием».

«Лоббизм как просьба»

Эксперты не исключают, что за попытками Рекса Тиллерсона урегулировать катарский кризис скрывались не только политические, но и личные мотивы. В качестве генерального директора ExxonMobil Тиллерсон активно выстраивал взаимоотношения с катарской правящей элитой. В 2009 году Тиллерсон рассказал американскому Forbes о том, как он сблизился с катарским эмиром — тогда в стране правил отец нынешнего правителя Тамима бин Хамад аль-Тани.

Танкеры ExxonMobil

© exxonmobil.com

За годы работы Тиллерсона в ExxonMobil компания инвестировала в местные проекты порядка $30 млрд, построив, в частности, большой комплекс СПГ. Рекс Тиллерсон проработал на разных должностях в ExxonMobil в общей сложности 41 год. Однако, получив предложение ДональдаТрампа занять пост госсекретаря, он избавился от своего пакета акций энергетической компании согласно требованиям американского законодательства.

«Тиллерсон не является ни профессиональным политиком, ни профессиональным дипломатом, он не мог просто так избавиться от всего багажа связей, контактов, с которым он пришёл в Госдеп из бизнеса, — отметил Шаповалов. — В качестве бизнесмена он имел прекрасные отношения с властями Катара, и это не могло не повлиять на его подход к разрешению катарского кризиса».

Впрочем, даже не имея непосредственного представительства в органах власти, американские корпорации стараются проводить выгодные для себя решения через конгресс при помощи профессиональных лоббистов — эта деятельность узаконена в США. Даже иностранные государства и транснациональные корпорации могут совершенно легально пользоваться услугами лоббистов, чтобы склонять американских конгрессменов на свою сторону. Эта деятельность легальна благодаря первой поправке к Конституции США, гарантирующей право обращаться к Конгрессу.

К тому же, в 1938 году в Соединённых Штатах был принят «Закон о регулировании иностранных агентов — FARA», определяющий лоббистскую активность иностранных агентов, которых обязали регистрироваться в минюсте. При этом заказчиками лоббистов могут выступать зарубежные корпорации и даже правительственные структуры. Эксперты отмечают, что подобная практика стала возможной благодаря особенностям американского мировоззрения, отмечают эксперты.

«Согласно устоявшимся в США представлениям, интересы Вашингтона вовсе не лимитированы национальными границами, а остальные страны не вполне суверенны, — пояснил Шаповалов. — США пытаются взять на себя роль мирового лидера, и в рамках данной концепции лоббизм иностранцев выглядит уже не как попытки вмешательства, а как просьба. В США это воспринимается как элемент не столько внешней политики, сколько внутренней — в рамках концепции глобального доминирования».

Израильский след

Если в конгрессе лоббисты чувствуют себя свободно, то в отношении Белого дома для них действуют формальные ограничения. В январе 2017 года Дональд Трамп подписал указ, вводящий пожизненный запрет для чиновников администрации на лоббирование интересов иностранных государств. Документ заменил аналогичный указ, действовавший во время президентства Барака Обамы. Правда, крупные лоббисты не оставили попытки наладить взаимодействие с новой властью — в начале этого года глава Ballard Partners Брайан Балард попытался организовать встречу Дональда Трампа с президентом непризнанного Косова Хашимом Тачи в обмен на $500 тыс., но эти усилия не увенчались успехом.

Наиболее мощным лоббистским потенциалом в США обладает Израиль, которому ещё до своего официального вступления в должность Дональд Трамп пообещал полную поддержку.

В отношении еврейского государства политик руководствуется не только соображениями политического плана, но и личными предпочтениями. Известно, что ещё 15 лет назад Дональд Трамп жертвовал личные средства на строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Его зять Джаред Кушнер — выходец из семьи ортодоксальных иудеев, дочь Трампа перед замужеством также приняла иудаизм.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп © Joshua Roberts

Reuters

Именно Трамп распорядился перенести американское посольство в Иерусалим, спровоцировав очередной виток военно-политической напряжённости в регионе. начиная с 1995 года, когда Конгресс принял Jerusalem Embassy Act — закон о переносе посольства США в Иерусалим, американские президенты опасались воплощать это решение в жизнь, несмотря на все просьбы израильских властей. Дональд Трамп выполнил ещё одно требование Израиля, выведя в мае этого года США из сделки по иранской ядерной программе (СВПД).

По мнению Бориса Долгова, хотя США давно поддерживают Израиль, при Дональде Трампе эта тенденция заметно усилилась.

«В этом нет ничего удивительного, ведь американский президент связан с произраильским лобби в буквальном смысле семейными узами, это не является секретом», — отметил эксперт.

Впрочем, несмотря на то, что сегодня Израиль и Саудовская Аравия являются союзниками США, никто не может дать гарантий, что в какой-то момент интересы этих стран не разойдутся с американским курсом. По словам Бориса Долгова, такие опасения время от времени звучат в США.

«Несколько лет назад в своей обеспокоенности чрезмерным влиянием Израиля на американскую политику открыто высказывали представители разведсообщества и Пентагона. Но эта риторика тотчас заглушается произраильским лобби, широко представленным в американских СМИ», — пояснил эксперт.

Этот подход в корне отличается от той шумихи, которая создаётся в США вокруг мифического «вмешательства» Москвы в американские политические процессы.

По мнению Владимира Шаповалова, обвинения в адрес России исходят из иных мотивов: американские демократы пытаются оправдать поражение своего кандидата на выборах, заявляя о попытке сильного государства навязать США свою волю.

«Штаты на протяжении многих лет активно вмешивались в суверенные дела множества государств, но один намёк на то, что кто-то может применять против США их собственные методы, породил настоящую фобию», — подвёл итог Владимир Шаповалов.