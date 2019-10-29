Восточная трансформация. Что происходит с союзниками США в Европе? • 45 • Аналитика









Германия против американских войск

Вплоть до настоящего времени ФРГ остаётся ключевым союзником США в континентальной Европе. К тому же, Германия – еще и самая мощная экономика Евросоюза. Как известно, со времен Второй мировой войны на территории Германии размещаются подразделения американской армии, в ФРГ действует ряд важнейших со стратегической точки зрения военных баз США.



Но присутствие американцев становится всё более раздражающим фактором. Сейчас на территории ФРГ находится более 35 тысяч американских военнослужащих, а военные базы США используются не только для проведения операций на Ближнем Востоке, но и для хранения ядерных бомб, что особенно тревожит немецких политиков.



Семьдесят пять лет прошло с момента победы над Третьим Рейхом, сменились поколения немцев. Граждане ФРГ не понимают, почему на территории страны должны присутствовать иностранные войска. Да, был такой эпизод в истории Европы как гитлеризм, страшный эпизод, но прошел почти целый век с тех пор.







Самые решительные противники присутствия американских войск – Левая партия ФРГ. Именно ее представители в бундестаге проталкивают идею о требовании вывода войск США с территории страны, а недавно подали депутатский запрос с требованием выхода Германии из договора о присутствии иностранных войск в стране. При этом один из главных аргументов, который чаще всего используют противники присутствия американских войск – рост напряженности в отношениях с Россией.



При всех существующих противоречиях в Берлине считают Россию важнейшим экономическим и политическим партнером Европы. И признают, что и расширение НАТО на восток, и присутствие американских войск в Германии, и тем более развертывание американских систем противоракетной обороны в Румынии и Польше являются источниками сохранения напряженности в Восточной Европе. В ответ на действия США Россия также наращивает вооружения, что влечет за собой продолжение военной гонки.



Конечно, в Германии понимают и тот факт, что в случае начала крупномасштабного конфликта именно ФРГ и страны Восточной Европы станут первыми пострадавшими, так как удары будут наноситься именно по американским базам, по системам противоракетной обороны, аэродромам. И, естественно, германские политики не хотят сохранять статус первоочередной мишени за своей страной.



Так, в бундестаге недовольны размещением сил НАТО на ротационной основе в Польше и Прибалтике, так как считают, что этот ход ставит под вопрос дальнейшую судьбу акта Россия-НАТО, который все еще сдерживает гонку неядерных вооружений в Европе. И, разумеется, в Германии понимают, что главный инициатор увеличения военной активности на восточных границах блока НАТО – США.



Кстати, в Германии давно предлагают создать альтернативную НАТО военную структуру – некую объединенную европейскую армию. Сторонник этой идеи – и президент Франции Эммануэль Макрон. Против – США. Ведь в Вашингтоне прекрасно понимают, что в случае появления такой структуры будет поставлен под сомнение сам смысл дальнейшего существования Североатлантического альянса, а главное – присутствие американских войск в европейских странах.



Что интересно, сейчас американское руководство пытается переложить на Германию еще и финансовое бремя по содержанию своих военных баз на ее территории. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что в случае, если Германия не увеличит расходы на оборону до 2% от ВВП страны, Вашингтон будет вынужден рассмотреть вопрос о выводе своих военных баз в соседнюю Польшу.



Но в бундестаге считают, что если американцы будут забирать своих военных и свои ракеты, то выводить их они должны не в Польшу, а за океан. Любое наращивание военного присутствия США в Польше или других странах Восточной Европы будет крайне негативно воспринято соседней Россией.



Отношения с нашей страной представители фракции Левой партии в бундестаге считают очень важными и для Германии, и для Европы в целом, поэтому и пытаются помешать американскому руководству создать условия для ухудшения этих отношений. Тем более, что после воссоединения Крыма с Россией европейско-российские отношения и так переживают далеко не лучшие времена.





Кстати, против американских баз настроены и во многих других европейских странах, где присутствуют военные подразделения США. Так, далеко не в восторге от американского военного присутствия в Италии, Греции. Но в странах Восточной и Центральной Европы на проблему американского военного присутствия смотрят немного иначе, хотя и здесь начинаются процессы, которые можно охарактеризовать как определенную трансформацию структуры Североатлантического альянса.



Общее командование для специальных операций

На днях в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был подписан специальный меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под ним поставили министры обороны Венгрии, Хорватии, Словакии и Словении. Смысл соглашения сводится к созданию регионального командования силами специальных операций. Главное направление деятельности нового командования – западная часть Балканского полуострова.



В НАТО рассчитывают, что к новому региональному командованию может присоединиться Австрия, а в перспективе – и балканские страны, которые пока не входят в структуру Североатлантического альянса, например – Босния и Герцеговина. Новое региональное командование позволит НАТО держать в орбите своего влияния те страны, которые пока не вступили в альянс. К ним относится и традиционно нейтральная после Второй мировой войны Австрия.







Создание R-SOCС официально направлено на оперативное реагирование на существующие риски терроризма и обострения военно-политической ситуации на Балканах. Но министр обороны Венгрии Тибор Бенкё признается: новая структура в перспективе может принять в себя и страны, не входящие в Североатлантический альянс. И здесь коренятся очень существенные политические последствия.



На Балканах, где недавно вступили в НАТО Черногория и Северная Македония, остаются вне орбиты альянса Сербия и Босния и Герцеговина, в которой вступление в НАТО блокируют боснийские сербы. Соответственно, если появится новая военно-политическая структура, ориентированная на деятельность на Западных Балканах, то не исключено, что помимо Австрии в нее будут «затягивать» Боснию и Герцеговину и даже Сербию. И у Белграда отношение к новой структуре может быть более лояльным, чем к собственно Североатлантическому альянсу.



Ведь не столь давно министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не собирается присоединяться к Североатлантическому альянсу, так как вступление в этот военный блок лишит страну возможности самостоятельно принимать решения. Также глава сербского военного ведомства напомнил, что ровно двадцать лет назад, в 1999 году, силы НАТО бомбили Югославию и сербы об этом не забывают и не хотят подобным образом действовать против каких-либо других государств в случае вступления в альянс.



Но пока Сербия не состоит в НАТО, на Балканах остается «прореха» в едином фронте, столь тщательно выстраиваемом Брюсселем и Вашингтоном. А ведь Балканский полуостров всегда представлял особый интерес для Запада. Так было и за века до возникновения блока НАТО. Одна из главных причин этого интереса вызвана российским политическим влиянием, которое до сих пор сохраняется в ряде стран региона, включая, в первую очередь, Сербию, а также сербские районы Боснии и Герцеговины. Новый шаг к решению газового вопроса



Для минимизации российского влияния Запад развалил союзное государство Югославию, вычленил Черногорию и добился ее вступления в НАТО. Но Сербия пока не собирается вступать в Североатлантический альянс, и уже один этот факт создает масштабные препятствия для всей военно-политической системы, старательно выстраиваемой на Балканском полуострове.



Зачем альянсу новая военная структура?

Создание R-SOCC решает сразу несколько вопросов. Во-первых, повышается привлекательность НАТО для малых государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Те же Австрия или Сербия вполне могут участвовать в военных программах R-SOCC, не вступая в НАТО, но уже это участие будет означать их включение в орбиту военно-политического влияния Брюсселя и Вашингтона.



Во-вторых, укрепляется юго-восточное направление НАТО, значимость которого значительно возросла после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Руководство альянса заинтересовано в укреплении этого направления, поэтому и стремится создать новые военные структуры, интегрирующие государства региона и усиливающие их вооруженные силы за счет постоянного взаимодействия, совместных учений, общего командования и т.п.



В-третьих, включенные в новую структуру Венгрия, Хорватия, Словакия и Словения получают в рамках Североатлантического альянса особый статус, так как превращаются в «альянс внутри альянса». Теперь, по сути, эти малые государства будут играть роль форпоста продвижения НАТО на Балканах, одновременно получая и некоторую самостоятельность в выборе и привлечении новых союзников.



В-четвертых, создание новой структуры способствует увеличению гибкости альянса, что особенно значимо на фоне внутренних противоречий, разъедающих не только Евросоюз, но и НАТО. Громоздкая структура Североатлантического альянса, в котором состоит 29 государств, конечно, требует определенной децентрализации и перераспределения функций, чем, судя по всему, и озадачилось руководство НАТО, пойдя на создание регионального командования на Западных Балканах.







Не исключено, что R-SOCC – это лишь «проба пера». Подобная структура может быть создана и на севере, в рамках консолидации военных усилий Польши и республик Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы. Уже сейчас прибалтийские республики пользуются в НАТО определенными привилегиями, что связано с созданием центра кибербезопасности Североатлантического альянса, а также с географическим положением прибалтийских государств, непосредственно граничащих с Россией.



С другой стороны, учитывая позицию Германии, Франции и некоторых других европейских государств по строительству собственно европейской системы обороны, надо заметить, что создание совместного командования на Западных Балканах может рассматриваться и как первый шаг к формированию такой общеевропейской системы обороны без участия Соединенных Штатов. Тем более что и Венгрия, и Словакия обладают довольно самостоятельным внешнеполитическим курсом в рамках Евросоюза, да и не столь поражены русофобией, как те же прибалтийские республики или Польша. На восточных границах блока НАТО зреют серьезные изменения. В Германии все чаще настаивают на выводе американских войск, а ряд стран Центральной и Восточной Европы создаёт общее командование силами специальных операций и пытается привлечь к участию в нём Австрию, которая в НАТО не входит.Вплоть до настоящего времени ФРГ остаётся ключевым союзником США в континентальной Европе. К тому же, Германия – еще и самая мощная экономика Евросоюза. Как известно, со времен Второй мировой войны на территории Германии размещаются подразделения американской армии, в ФРГ действует ряд важнейших со стратегической точки зрения военных баз США.Но присутствие американцев становится всё более раздражающим фактором. Сейчас на территории ФРГ находится более 35 тысяч американских военнослужащих, а военные базы США используются не только для проведения операций на Ближнем Востоке, но и для хранения ядерных бомб, что особенно тревожит немецких политиков.Семьдесят пять лет прошло с момента победы над Третьим Рейхом, сменились поколения немцев. Граждане ФРГ не понимают, почему на территории страны должны присутствовать иностранные войска. Да, был такой эпизод в истории Европы как гитлеризм, страшный эпизод, но прошел почти целый век с тех пор.Самые решительные противники присутствия американских войск – Левая партия ФРГ. Именно ее представители в бундестаге проталкивают идею о требовании вывода войск США с территории страны, а недавно подали депутатский запрос с требованием выхода Германии из договора о присутствии иностранных войск в стране. При этом один из главных аргументов, который чаще всего используют противники присутствия американских войск – рост напряженности в отношениях с Россией.При всех существующих противоречиях в Берлине считают Россию важнейшим экономическим и политическим партнером Европы. И признают, что и расширение НАТО на восток, и присутствие американских войск в Германии, и тем более развертывание американских систем противоракетной обороны в Румынии и Польше являются источниками сохранения напряженности в Восточной Европе. В ответ на действия США Россия также наращивает вооружения, что влечет за собой продолжение военной гонки.Конечно, в Германии понимают и тот факт, что в случае начала крупномасштабного конфликта именно ФРГ и страны Восточной Европы станут первыми пострадавшими, так как удары будут наноситься именно по американским базам, по системам противоракетной обороны, аэродромам. И, естественно, германские политики не хотят сохранять статус первоочередной мишени за своей страной.Так, в бундестаге недовольны размещением сил НАТО на ротационной основе в Польше и Прибалтике, так как считают, что этот ход ставит под вопрос дальнейшую судьбу акта Россия-НАТО, который все еще сдерживает гонку неядерных вооружений в Европе. И, разумеется, в Германии понимают, что главный инициатор увеличения военной активности на восточных границах блока НАТО – США.Кстати, в Германии давно предлагают создать альтернативную НАТО военную структуру – некую объединенную европейскую армию. Сторонник этой идеи – и президент Франции Эммануэль Макрон. Против – США. Ведь в Вашингтоне прекрасно понимают, что в случае появления такой структуры будет поставлен под сомнение сам смысл дальнейшего существования Североатлантического альянса, а главное – присутствие американских войск в европейских странах.Что интересно, сейчас американское руководство пытается переложить на Германию еще и финансовое бремя по содержанию своих военных баз на ее территории. В частности, посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что в случае, если Германия не увеличит расходы на оборону до 2% от ВВП страны, Вашингтон будет вынужден рассмотреть вопрос о выводе своих военных баз в соседнюю Польшу.Но в бундестаге считают, что если американцы будут забирать своих военных и свои ракеты, то выводить их они должны не в Польшу, а за океан. Любое наращивание военного присутствия США в Польше или других странах Восточной Европы будет крайне негативно воспринято соседней Россией.Отношения с нашей страной представители фракции Левой партии в бундестаге считают очень важными и для Германии, и для Европы в целом, поэтому и пытаются помешать американскому руководству создать условия для ухудшения этих отношений. Тем более, что после воссоединения Крыма с Россией европейско-российские отношения и так переживают далеко не лучшие времена.Кстати, против американских баз настроены и во многих других европейских странах, где присутствуют военные подразделения США. Так, далеко не в восторге от американского военного присутствия в Италии, Греции. Но в странах Восточной и Центральной Европы на проблему американского военного присутствия смотрят немного иначе, хотя и здесь начинаются процессы, которые можно охарактеризовать как определенную трансформацию структуры Североатлантического альянса.На днях в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был подписан специальный меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под ним поставили министры обороны Венгрии, Хорватии, Словакии и Словении. Смысл соглашения сводится к созданию регионального командования силами специальных операций. Главное направление деятельности нового командования – западная часть Балканского полуострова.В НАТО рассчитывают, что к новому региональному командованию может присоединиться Австрия, а в перспективе – и балканские страны, которые пока не входят в структуру Североатлантического альянса, например – Босния и Герцеговина. Новое региональное командование позволит НАТО держать в орбите своего влияния те страны, которые пока не вступили в альянс. К ним относится и традиционно нейтральная после Второй мировой войны Австрия.Создание R-SOCС официально направлено на оперативное реагирование на существующие риски терроризма и обострения военно-политической ситуации на Балканах. Но министр обороны Венгрии Тибор Бенкё признается: новая структура в перспективе может принять в себя и страны, не входящие в Североатлантический альянс. И здесь коренятся очень существенные политические последствия.На Балканах, где недавно вступили в НАТО Черногория и Северная Македония, остаются вне орбиты альянса Сербия и Босния и Герцеговина, в которой вступление в НАТО блокируют боснийские сербы. Соответственно, если появится новая военно-политическая структура, ориентированная на деятельность на Западных Балканах, то не исключено, что помимо Австрии в нее будут «затягивать» Боснию и Герцеговину и даже Сербию. И у Белграда отношение к новой структуре может быть более лояльным, чем к собственно Североатлантическому альянсу.Ведь не столь давно министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не собирается присоединяться к Североатлантическому альянсу, так как вступление в этот военный блок лишит страну возможности самостоятельно принимать решения. Также глава сербского военного ведомства напомнил, что ровно двадцать лет назад, в 1999 году, силы НАТО бомбили Югославию и сербы об этом не забывают и не хотят подобным образом действовать против каких-либо других государств в случае вступления в альянс.Но пока Сербия не состоит в НАТО, на Балканах остается «прореха» в едином фронте, столь тщательно выстраиваемом Брюсселем и Вашингтоном. А ведь Балканский полуостров всегда представлял особый интерес для Запада. Так было и за века до возникновения блока НАТО. Одна из главных причин этого интереса вызвана российским политическим влиянием, которое до сих пор сохраняется в ряде стран региона, включая, в первую очередь, Сербию, а также сербские районы Боснии и Герцеговины.Для минимизации российского влияния Запад развалил союзное государство Югославию, вычленил Черногорию и добился ее вступления в НАТО. Но Сербия пока не собирается вступать в Североатлантический альянс, и уже один этот факт создает масштабные препятствия для всей военно-политической системы, старательно выстраиваемой на Балканском полуострове.Создание R-SOCC решает сразу несколько вопросов. Во-первых, повышается привлекательность НАТО для малых государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Те же Австрия или Сербия вполне могут участвовать в военных программах R-SOCC, не вступая в НАТО, но уже это участие будет означать их включение в орбиту военно-политического влияния Брюсселя и Вашингтона.Во-вторых, укрепляется юго-восточное направление НАТО, значимость которого значительно возросла после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Руководство альянса заинтересовано в укреплении этого направления, поэтому и стремится создать новые военные структуры, интегрирующие государства региона и усиливающие их вооруженные силы за счет постоянного взаимодействия, совместных учений, общего командования и т.п.В-третьих, включенные в новую структуру Венгрия, Хорватия, Словакия и Словения получают в рамках Североатлантического альянса особый статус, так как превращаются в «альянс внутри альянса». Теперь, по сути, эти малые государства будут играть роль форпоста продвижения НАТО на Балканах, одновременно получая и некоторую самостоятельность в выборе и привлечении новых союзников.В-четвертых, создание новой структуры способствует увеличению гибкости альянса, что особенно значимо на фоне внутренних противоречий, разъедающих не только Евросоюз, но и НАТО. Громоздкая структура Североатлантического альянса, в котором состоит 29 государств, конечно, требует определенной децентрализации и перераспределения функций, чем, судя по всему, и озадачилось руководство НАТО, пойдя на создание регионального командования на Западных Балканах.Не исключено, что R-SOCC – это лишь «проба пера». Подобная структура может быть создана и на севере, в рамках консолидации военных усилий Польши и республик Прибалтики – Эстонии, Латвии и Литвы. Уже сейчас прибалтийские республики пользуются в НАТО определенными привилегиями, что связано с созданием центра кибербезопасности Североатлантического альянса, а также с географическим положением прибалтийских государств, непосредственно граничащих с Россией.С другой стороны, учитывая позицию Германии, Франции и некоторых других европейских государств по строительству собственно европейской системы обороны, надо заметить, что создание совместного командования на Западных Балканах может рассматриваться и как первый шаг к формированию такой общеевропейской системы обороны без участия Соединенных Штатов. Тем более что и Венгрия, и Словакия обладают довольно самостоятельным внешнеполитическим курсом в рамках Евросоюза, да и не столь поражены русофобией, как те же прибалтийские республики или Польша. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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