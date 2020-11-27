«Восточная Малопольша» на старте • 97 • Украина

Сколько бы не пытались на Украине рассказывать, что они едынакраина, при тщательном рассмотрении все оказывается с точностью до наоборот… После местных выборов, прошедших осенью этого года на Украине, где полный провал получили ключевые партии и к власти пришли совсем не любители «слуг народа», — сепаратистские настроения заиграли новыми красками. Причем они даже не понимают, что сами создают условия для бегства регионов подальше от Киева. Действия украинских представителей власти порой заставляют задуматься об их адекватности…



Буквально на днях украинский министр инфраструктуры пан Криклий попал в очередной международный скандал, не поверите с кем – с Польшей. После успешной договоренности Зеленского с Варшавой о выделении пяти тысяч дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год, вероятно хотели подзаработать на католические рождественские и новогодние праздники, Криклий, занимавшийся этим вопросом, на своей странице в Facebook написал, что украинская сторона «дожала поляков».



Поляки, которые никогда не считали украинцев «партнерами», а тем более «побратымами», резко отменили выделение дополнительных разрешений. Министру инфраструктуры за языком бы своим следить, да не умничать, не любят польские паны хамства украинских холопов.



Но Криклий нормальный среднестатистический хохлошумер. Это же обычное дело, когда ему идёшь на встречу, а он в ответ тебе гадит под дверь. Поляки забыли, что ли, с кем имеют дело?



Информацию о том, что Польша приостановила выделение дополнительных разрешений для украинских перевозчиков, украинским журналистам уже подтвердили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков…



Самый большой пердимонокль украинцев заключается в том, что они считают польских панов, наглосаксов и пендосов своими «побратымами», а польские паны, наглосаксы и пендосы считают украинцев шароварным быдлом…



Уж с кем с кем, но с Польшей Киеву давно надо было быть осторожными…



Теперь постараемся поближе подойти к вопросу предстоящего развала Украины, который неминуем…



Свои имперские планы на территорию «Восточной Малопольши» поляки давно и с пристрастием смакуют. А созданный «Люблинский треугольник», включающий в себя Польшу, Литву и Украину, по моему мнению, именно к этому и ведет.



Польша давно спит и видит себя центром Европы… И если на минуточку представить, что после эпидемии коронавируса кризис неминуем, а он уже виден невооруженным глазом, то мечта стать центром Европы вполне вписывается в планы Варшавы…



В знаковом для поляков городе Люблин, где почти 500 лет назад была создана Речь Посполитая, запущен новый интеграционный проект для стран Восточной Европы. В этом городе 28 июля 2020 года министры иностранных дел трех государств — Польши, Украины и Литвы — объявили о создании «Люблинского треугольника».



Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развития сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее».



В «Люблинском треугольнике» также легко увидеть наследие главной польской геополитической концепции Междуморья, возглавляемой Варшавой федерации, в которую должны были войти Украина, Молдавия, Белоруссия и страны Балтики.



Эту идею продвигал еще «отец польской нации» Юзеф Пилсудский, но даже после Второй мировой войны она продолжала жить.



Польский эмигрант Юлиуш Мирошевский в 1974 году опубликовал ставшую классикой местной политической мысли статью «Польский комплекс России и территория УЛБ», в которой писал: «Умерли ли в нас империалистические тенденции, является ли исторический русский «польский комплекс» безосновательным? Не думаю. Много ныне живущих поляков мечтает не только о польском Львове и Вильнюсе, а даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу в федерации с Литвой, Украиной и Беларусью, иными словами, альтернативой русскому империализму может быть только польский империализм, и всегда было так».



Вот о чем сегодня мечтают польские правители:



А помнит ли Украина, что было с ней при Речи Посполитой?



Ясное дело не помнит… память у этой страны коротка… как у синички…



Буквально на днях в информационном пространстве начала маячить новость о решении Польши и Венгрии покинуть Евросоюз. Рано или поздно, но этот вопрос обязательно возникнет. А со сменой политического курса США, когда поляки с усердием вылизывали Трампа, Байден вряд ли станет так активно вливать деньги в эту страну, но и возражать ее имперским амбициям не будет... Т.е. смысла находиться в Евросоюзе для Польши нет, тем более после коронавирусного кризиса и сам Евросоюз не особо располагает финансовыми средствами, остается одна цель у Польши – самой стать центром Европы…



А что нужно для этого — территории с бесплатными холопами…



Сами поляки не хотят работать в своей стране за копейки, одна из самых крупных диаспор находится в Великобритании. Уж сколько там рабочих мест занимают поляки – тьма-тьмущая…Великобритания, вышедшая из ЕС тоже хочет избавиться от нахлебников и тех, кто занимает ее рабочие места. Поляков погонят домой. Вот и понадобятся новые паны для новых холопов… Не белоруким панам же мыть унитазы.



Свои территориальные претензии к Украине имеют и Венгрия с Румынией. Будапешт все чаще вспоминает о своих правах на Закарпатье с Ужгородом, где до сих пор проживает внушительное венгерское население. В Румынии прекрасно помнят о том, как страна владела Северной Буковиной и Южной Бессарабией.



Хотя Польша – давний враг России и, казалось бы, должна иметь некоторую общность с Украиной на почве наличия общего противника, в действительности в Варшаве постоянно задумываются о том, как отделить от Украины те земли, которые считают там «исконно польскими».



Значительная часть земель Западной Украины, по мнению польских националистов, должна вернуться в состав польского государства. Эти земли называют Восточной Малопольшей. В сентябре 1939 года Львовское, Тарнопольское и Станиславовское воеводства, входившие после распада Австро-Венгрии в состав Польши, были включены в состав Советского Союза и переданы в Украинскую ССР – как Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. На Тегеранской конференции западные державы согласились с тем, что эти области останутся в составе Советского Союза и после окончания Второй мировой войны. В 1991 году, когда распался Советский Союз, три западные области оказались в составе Украины. Политическое значение этих территорий для современной Украины огромно – именно они являются колыбелью и цитаделью украинского национализма, именно из этих областей прибывали добровольцы на майдан, именно здесь господствуют самые радикальные русофобские настроения. Удивительно, но эти же «сакральные» для украинских националистов и властей земли, соседняя Польша считает своими.



Поляки мечтают о возвращении Львова, причем считают эту цель вполне реальной и достижимой, так как пока все складывается в пользу польских амбиций.



Сил для противостояния с Польшей у современной Украины нет и в ближайшем будущем не предвидится. В Варшаве прекрасно понимают, что Украина политический банкрот и выжидают лишь удачный момент.



И что интересно, Украина будет готова пожертвовать действительно украинскими землями, где исторически проживали галичане – создатели современной украинской идентичности, но только лишь, чтобы сохранить возможность противостоять России. На Донбассе украинским военным будут стрелять в спину местные жители, – убеждён главком ВСУ Руслан Хомчак



Для Варшавы возня радикальных украинских группировок не представляет существенной опасности. В Польше рассуждают более глобальными и серьезными категориями, просчитывая политические и экономические аспекты возможной реализации своих территориальных претензий. Польское руководство прекрасно понимает, что Украина не может никак ответить на их территориальные претензии.



Европейские и американские политики давно смотрят сквозь пальцы на растущие с каждым годом территориальные претензии Варшавы к Киеву… Тем более, что даже если отсечь от Украины Галичину в пользу Польши, Буковину в пользу Румынии и Закарпатье в пользу Венгрии, то киевский режим все равно будет продолжать свою антироссийскую политику. Для Киева это вопрос его политического выживания, ради которого украинские политики без зазрения совести пожертвуют любыми территориями.



Противостояние с Россией для современной Украины гораздо важнее, чем защита своих территорий на западе страны. Если бы, например, Закарпатье откололось от Украины и вошло в состав Венгрии, то никто бы и не заметил, промолчали бы и в Киеве. Поскольку Украина – это западный проект «Анти-России», для киевского руководства важны лишь те направления деятельности, на которых можно развивать конфронтацию с РФ.



Скорее всего, вопрос о передаче Польше каких-либо территорий на западе Украины рано или поздно будет поднят на официальном уровне. И не исключено, что Киев, понимая бесперспективность своего положения, будет вынужден согласиться с территориальными претензиями Варшавы. Возможно, земли будут уступлены за какую-то компенсацию финансового характера, за какие-то выгодные Киеву договоренности. Но то, что Киев не станет защищать свои западные земли - очевидно.



Тут Украине придется вспомнить своего старого хероя Петлюру, — он вопрос разбазаривания земель Украины решал очень просто и элегантно - отдал пять областей ляхам Пилсудского и даже не переживал…



Не дает полякам покоя мечта о великой Польше от "можа до можа".



Киев по своей неимоверной глупости, "назло маскалям" сам дал юридическое основание для требования Польшей возврата Западной Украины.



Этот тот самый документ, который подписали Польша, Украина и прибалты, где признали недействительными договор о ненападении между СССР и Германией и что еще глупее - Ялтинские соглашения, которые стали основой послевоенного миропорядка. Именно «Декларация об освобожденной Европе», подписанная в ходе Ялтинской конференции, закрепляла ее послевоенное территориальное устройство.



Признав ее недействительной Киев согласился с тем, что земли Западной Украины принадлежат Польше и теперь любой европейский суд признает право Варшавы на эти земли. Поляки наверное довольно потирали руки, что так легко развели "древних укров".



Поневоле вспомнишь Лаврова - дебилы, б..ь. Теперь поляки только ждут удобного момента.



То что дури у политиков нынешней Украины сверх меры, это верно, и они, по сути, своими руками дали старт развалу Украины.



Ну а поляки и прочие румыны, думаю, не против воспользоваться дурью украинских политиков.



А в это время на Львовщине уже прямым текстом говорят: когда же Польша нас заберет?

Сколько бы не пытались на Украине рассказывать, что они едынакраина, при тщательном рассмотрении все оказывается с точностью до наоборот… После местных выборов, прошедших осенью этого года на Украине, где полный провал получили ключевые партии и к власти пришли совсем не любители «слуг народа», — сепаратистские настроения заиграли новыми красками. Причем они даже не понимают, что сами создают условия для бегства регионов подальше от Киева. Действия украинских представителей власти порой заставляют задуматься об их адекватности…Буквально на днях украинский министр инфраструктуры пан Криклий попал в очередной международный скандал, не поверите с кем – с Польшей. После успешной договоренности Зеленского с Варшавой о выделении пяти тысяч дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год, вероятно хотели подзаработать на католические рождественские и новогодние праздники, Криклий, занимавшийся этим вопросом, на своей странице в Facebook написал, что украинская сторона «дожала поляков».Поляки, которые никогда не считали украинцев «партнерами», а тем более «побратымами», резко отменили выделение дополнительных разрешений. Министру инфраструктуры за языком бы своим следить, да не умничать, не любят польские паны хамства украинских холопов.Но Криклий нормальный среднестатистический хохлошумер. Это же обычное дело, когда ему идёшь на встречу, а он в ответ тебе гадит под дверь. Поляки забыли, что ли, с кем имеют дело?Информацию о том, что Польша приостановила выделение дополнительных разрешений для украинских перевозчиков, украинским журналистам уже подтвердили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков…Самый большой пердимонокль украинцев заключается в том, что они считают польских панов, наглосаксов и пендосов своими «побратымами», а польские паны, наглосаксы и пендосы считают украинцев шароварным быдлом…Уж с кем с кем, но с Польшей Киеву давно надо было быть осторожными…Теперь постараемся поближе подойти к вопросу предстоящего развала Украины, который неминуем…Свои имперские планы на территорию «Восточной Малопольши» поляки давно и с пристрастием смакуют. А созданный «Люблинский треугольник», включающий в себя Польшу, Литву и Украину, по моему мнению, именно к этому и ведет.Польша давно спит и видит себя центром Европы… И если на минуточку представить, что после эпидемии коронавируса кризис неминуем, а он уже виден невооруженным глазом, то мечта стать центром Европы вполне вписывается в планы Варшавы…В знаковом для поляков городе Люблин, где почти 500 лет назад была создана Речь Посполитая, запущен новый интеграционный проект для стран Восточной Европы. В этом городе 28 июля 2020 года министры иностранных дел трех государств — Польши, Украины и Литвы — объявили о создании «Люблинского треугольника».Это объединение, как отмечают сами дипломаты, направлено на развития сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, инвестиций, инфраструктуры, туризма и «всего, что способно еще глубже объединить страны и сделать Европу сильнее».В «Люблинском треугольнике» также легко увидеть наследие главной польской геополитической концепции Междуморья, возглавляемой Варшавой федерации, в которую должны были войти Украина, Молдавия, Белоруссия и страны Балтики.Эту идею продвигал еще «отец польской нации» Юзеф Пилсудский, но даже после Второй мировой войны она продолжала жить.Польский эмигрант Юлиуш Мирошевский в 1974 году опубликовал ставшую классикой местной политической мысли статью «Польский комплекс России и территория УЛБ», в которой писал: «Умерли ли в нас империалистические тенденции, является ли исторический русский «польский комплекс» безосновательным? Не думаю. Много ныне живущих поляков мечтает не только о польском Львове и Вильнюсе, а даже о польском Минске и Киеве. Многие считают идеалом независимую Польшу в федерации с Литвой, Украиной и Беларусью, иными словами, альтернативой русскому империализму может быть только польский империализм, и всегда было так».Вот о чем сегодня мечтают польские правители:А помнит ли Украина, что было с ней при Речи Посполитой?Ясное дело не помнит… память у этой страны коротка… как у синички…Буквально на днях в информационном пространстве начала маячить новость о решении Польши и Венгрии покинуть Евросоюз. Рано или поздно, но этот вопрос обязательно возникнет. А со сменой политического курса США, когда поляки с усердием вылизывали Трампа, Байден вряд ли станет так активно вливать деньги в эту страну, но и возражать ее имперским амбициям не будет... Т.е. смысла находиться в Евросоюзе для Польши нет, тем более после коронавирусного кризиса и сам Евросоюз не особо располагает финансовыми средствами, остается одна цель у Польши – самой стать центром Европы…А что нужно для этого — территории с бесплатными холопами…Сами поляки не хотят работать в своей стране за копейки, одна из самых крупных диаспор находится в Великобритании. Уж сколько там рабочих мест занимают поляки – тьма-тьмущая…Великобритания, вышедшая из ЕС тоже хочет избавиться от нахлебников и тех, кто занимает ее рабочие места. Поляков погонят домой. Вот и понадобятся новые паны для новых холопов… Не белоруким панам же мыть унитазы.Свои территориальные претензии к Украине имеют и Венгрия с Румынией. Будапешт все чаще вспоминает о своих правах на Закарпатье с Ужгородом, где до сих пор проживает внушительное венгерское население. В Румынии прекрасно помнят о том, как страна владела Северной Буковиной и Южной Бессарабией.Хотя Польша – давний враг России и, казалось бы, должна иметь некоторую общность с Украиной на почве наличия общего противника, в действительности в Варшаве постоянно задумываются о том, как отделить от Украины те земли, которые считают там «исконно польскими».Значительная часть земель Западной Украины, по мнению польских националистов, должна вернуться в состав польского государства. Эти земли называют Восточной Малопольшей. В сентябре 1939 года Львовское, Тарнопольское и Станиславовское воеводства, входившие после распада Австро-Венгрии в состав Польши, были включены в состав Советского Союза и переданы в Украинскую ССР – как Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. На Тегеранской конференции западные державы согласились с тем, что эти области останутся в составе Советского Союза и после окончания Второй мировой войны. В 1991 году, когда распался Советский Союз, три западные области оказались в составе Украины. Политическое значение этих территорий для современной Украины огромно – именно они являются колыбелью и цитаделью украинского национализма, именно из этих областей прибывали добровольцы на майдан, именно здесь господствуют самые радикальные русофобские настроения. Удивительно, но эти же «сакральные» для украинских националистов и властей земли, соседняя Польша считает своими.Поляки мечтают о возвращении Львова, причем считают эту цель вполне реальной и достижимой, так как пока все складывается в пользу польских амбиций.Сил для противостояния с Польшей у современной Украины нет и в ближайшем будущем не предвидится. В Варшаве прекрасно понимают, что Украина политический банкрот и выжидают лишь удачный момент.И что интересно, Украина будет готова пожертвовать действительно украинскими землями, где исторически проживали галичане – создатели современной украинской идентичности, но только лишь, чтобы сохранить возможность противостоять России.Для Варшавы возня радикальных украинских группировок не представляет существенной опасности. В Польше рассуждают более глобальными и серьезными категориями, просчитывая политические и экономические аспекты возможной реализации своих территориальных претензий. Польское руководство прекрасно понимает, что Украина не может никак ответить на их территориальные претензии.Европейские и американские политики давно смотрят сквозь пальцы на растущие с каждым годом территориальные претензии Варшавы к Киеву… Тем более, что даже если отсечь от Украины Галичину в пользу Польши, Буковину в пользу Румынии и Закарпатье в пользу Венгрии, то киевский режим все равно будет продолжать свою антироссийскую политику. Для Киева это вопрос его политического выживания, ради которого украинские политики без зазрения совести пожертвуют любыми территориями.Противостояние с Россией для современной Украины гораздо важнее, чем защита своих территорий на западе страны. Если бы, например, Закарпатье откололось от Украины и вошло в состав Венгрии, то никто бы и не заметил, промолчали бы и в Киеве. Поскольку Украина – это западный проект «Анти-России», для киевского руководства важны лишь те направления деятельности, на которых можно развивать конфронтацию с РФ.Скорее всего, вопрос о передаче Польше каких-либо территорий на западе Украины рано или поздно будет поднят на официальном уровне. И не исключено, что Киев, понимая бесперспективность своего положения, будет вынужден согласиться с территориальными претензиями Варшавы. Возможно, земли будут уступлены за какую-то компенсацию финансового характера, за какие-то выгодные Киеву договоренности. Но то, что Киев не станет защищать свои западные земли - очевидно.Тут Украине придется вспомнить своего старого хероя Петлюру, — он вопрос разбазаривания земель Украины решал очень просто и элегантно - отдал пять областей ляхам Пилсудского и даже не переживал…Не дает полякам покоя мечта о великой Польше от "можа до можа".Киев по своей неимоверной глупости, "назло маскалям" сам дал юридическое основание для требования Польшей возврата Западной Украины.Этот тот самый документ, который подписали Польша, Украина и прибалты, где признали недействительными договор о ненападении между СССР и Германией и что еще глупее - Ялтинские соглашения, которые стали основой послевоенного миропорядка. Именно «Декларация об освобожденной Европе», подписанная в ходе Ялтинской конференции, закрепляла ее послевоенное территориальное устройство.Признав ее недействительной Киев согласился с тем, что земли Западной Украины принадлежат Польше и теперь любой европейский суд признает право Варшавы на эти земли. Поляки наверное довольно потирали руки, что так легко развели "древних укров".Поневоле вспомнишь Лаврова - дебилы, б..ь. Теперь поляки только ждут удобного момента.То что дури у политиков нынешней Украины сверх меры, это верно, и они, по сути, своими руками дали старт развалу Украины.Ну а поляки и прочие румыны, думаю, не против воспользоваться дурью украинских политиков.А в это время на Львовщине уже прямым текстом говорят: когда же Польша нас заберет? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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