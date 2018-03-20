Восточная Гута утонет в дыму: Боевики проводят пробные испытания перед химатакой

• 31 • В мире

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о готовящемся нападении со стороны террористов.

Российские военные узнали о готовящейся в Восточной Гуте провокации с применением химоружия. Как заявил глава ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко, им поступила информация, что террористы "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) могут использовать данные приготовления для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах.

Отмечается, что на территории, подконтрольной боевикам, была замечена на крыше одного из зданий переделанная из промышленного обогревателя турбина, возле которой находились герметично закрытые емкости с отравляющими веществами.

Террористы проводили испытания, пояснил он, передает "РИА Новости".

"В дальнейшем массовое отравление мирных жителей будет использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан", - сказал Евтушенко отметив, что полученные сведения были доведены до представителей сирийских властей.