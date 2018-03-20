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Восточная Гута утонет в дыму: Боевики проводят пробные испытания перед химатакой

20 марта 2018, 04:24  •  31 • В мире
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии получил информацию о готовящемся нападении со стороны террористов.
Российские военные узнали о готовящейся в Восточной Гуте провокации с применением химоружия. Как заявил глава ЦПВС генерал-майор Юрий Евтушенко, им поступила информация, что террористы "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) могут использовать данные приготовления для распыления отравляющих веществ в жилых кварталах.
Отмечается, что на территории, подконтрольной боевикам, была замечена на крыше одного из зданий переделанная из промышленного обогревателя турбина, возле которой находились герметично закрытые емкости с отравляющими веществами.
Террористы проводили испытания, пояснил он, передает "РИА Новости".
"В дальнейшем массовое отравление мирных жителей будет использовано для обвинений правительственных войск в использовании химоружия против мирных граждан", - сказал Евтушенко отметив, что полученные сведения были доведены до представителей сирийских властей.

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