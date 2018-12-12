Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Мо...
"Компромисса в этом вопросе не будет": Додон выступил против объединен...
Спустя 3 дня: Киев вернул митрополитам Донбасса право пересекать линию разгранич...
Додон опроверг слова премьера Молдавии о "российском вмешательстве" в ...
Главная / Политика

«Восточная Антанта» против США: Россия и Китай формируют союз для борьбы с общим врагом

12 декабря 2018, 12:39  •  71 • Политика
Как считает обозреватель The Hill Джефф Хоун, Россия и Китай готовы уладить все свои противоречия, чтобы положить конец мировому господству их общего врага в лице США.
Россия и Китай пытаются сформировать так называемую «Восточную Антанту», что позволит им противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Об этом написал в своей статье для издания The Hill журналист Джефф Хоун.
На Западе считают, что на пути формирования союза Пекина и Москвы стоит множество преград, что связано с соперничеством двух стран. Однако их неприязнь к политической линии американских властей позволяет заключать взаимовыгодные договоренности. Кроме того, обе стороны не заинтересованы в навязывании друг другу своих идей, а вся конкуренция разворачивается вокруг территорий и ресурсов.
Не стоит забывать, что Россия и Китай являются бывшими империями, которые считают себя жертвами уловок со стороны Запада. Из-за этого они решительно настроены положить конец мировому господству Вашингтона.
Поэтому сейчас стоит задать следующие вопросы: существует ли уже подобный союз и насколько сильным он может стать?
«По мере того, как враждебность США и Запада к России и Китаю возрастает, она будет продолжать подталкивать их к более тесному сотрудничеству и значительно усложнит процесс восстановления партнерства», - пишет Хоун.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
11 декабря 2018, 23:39
"Неприемлемо и непрофессионально": МИД охарактеризовал слова Помпео о полете Ту-160 в Венесуэлу
12 декабря 2018, 12:39
″Украинским властям поперек горла стояла″: В исчезновении журналистки Бойко в Москве заподозрили СБУ
11 декабря 2018, 20:24
Соринка в чужом глазу: Российский политолог напомнил Помпео о масштабах коррупции в США

12 декабря 2018, 12:39
В Госдуме сочли заявление Порошенко о "войне" подготовкой к наступлению в Донбассе
12 декабря 2018, 02:54
Депутаты потребовали от Порошенко закрыть консульство России во Львове
12 декабря 2018, 06:09
Спустя 3 дня: Киев вернул митрополитам Донбасса право пересекать линию разграничения
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
12 декабря 2018, 09:24
"Господин Путин, это война": Порошенко не поскупился на громкие заявления д...
12 декабря 2018, 02:54
За Асада и Россию: Сирия восстала против США
12 декабря 2018, 09:24
"Дикое безумие": В Венесуэле рассказали о реакции оппозиции на российские Т...
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
12 декабря 2018, 02:54
"Братский народ так не ведет себя": Граждане России объяснили, почему им не...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
12 декабря 2018, 01:09
Незалежная «в положении»: пустые поезда, злые таксисты и Порошенко со всех экранов
11 декабря 2018, 13:39
«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»
08 декабря 2018, 06:28
Порошенко и арийцы
09 декабря 2018, 13:09
Соловьев вступился за народ и преподал урок "грабителю" Чубайсу
07 декабря 2018, 02:24
«Продлить особый режим»: к чему может привести расширение зоны контроля Украины в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.