«Восточная Антанта» против США: Россия и Китай формируют союз для борьбы с общим врагом

Как считает обозреватель The Hill Джефф Хоун, Россия и Китай готовы уладить все свои противоречия, чтобы положить конец мировому господству их общего врага в лице США.

Россия и Китай пытаются сформировать так называемую «Восточную Антанту», что позволит им противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Об этом написал в своей статье для издания The Hill журналист Джефф Хоун.

На Западе считают, что на пути формирования союза Пекина и Москвы стоит множество преград, что связано с соперничеством двух стран. Однако их неприязнь к политической линии американских властей позволяет заключать взаимовыгодные договоренности. Кроме того, обе стороны не заинтересованы в навязывании друг другу своих идей, а вся конкуренция разворачивается вокруг территорий и ресурсов.

Не стоит забывать, что Россия и Китай являются бывшими империями, которые считают себя жертвами уловок со стороны Запада. Из-за этого они решительно настроены положить конец мировому господству Вашингтона.

Поэтому сейчас стоит задать следующие вопросы: существует ли уже подобный союз и насколько сильным он может стать?

«По мере того, как враждебность США и Запада к России и Китаю возрастает, она будет продолжать подталкивать их к более тесному сотрудничеству и значительно усложнит процесс восстановления партнерства», - пишет Хоун.