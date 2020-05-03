Восточная Африка получила 10 млн долларов от России на борьбу с саранчой

Российская сторона передала 10 миллионов долларов странам Восточной Африки. Об этом пишет РИА ФАН.

Дело в том, что регион сильно пострадал от нашествия саранчи в декабре 2019 года. В частности, речь идёт об Эфиопии, Кении, Сомали и Уганде. Государства не способны решить проблему, поэтому обратились за помощью к международному сообществу. Россия откликнулась на призыв.

Согласно оценкам специалистов, насекомые уничтожили более 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Ещё 25,5 млн человек оказались перед угрозой голода.