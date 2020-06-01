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Восстановление экономики России в сотнях пунктов: Что Мишустин предложит Путину?
01 июня 2020, 15:55 • 124 • Политика
Правительство подготовило сотни пунктов в плане по восстановлению экономики России. Что же премьер-министр Михаил Мишустин предложит президенту Владимиру Путину?
"Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения", - сообщил Мишустин во время совещания.
По словам премьера, основная цель этого плана - "выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынков труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья".
Выполнение плана, по словам Мишустина, позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и её дальнейшему укреплению.
Премьер подчеркнул, что соответствующий документ "подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества".
"Он неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве. План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года", - сказал Мишустин, уточнив, что сегодня план будет представлен в администрацию президента.
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