Восстановление экономики России в сотнях пунктов: Что Мишустин предложит Путину?

"Сегодня истекает срок поручения президента по разработке общенационального плана действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения", - сообщил Мишустин во время совещания.

По словам премьера, основная цель этого плана - "выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынков труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья".

Выполнение плана, по словам Мишустина, позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и её дальнейшему укреплению.

Премьер подчеркнул, что соответствующий документ "подготовлен с учётом предложений регионов и представителей делового сообщества".

"Он неоднократно рассматривался на совещаниях в правительстве. План состоит из 9 разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Выполнить его необходимо будет до конца следующего года", - сказал Мишустин, уточнив, что сегодня план будет представлен в администрацию президента.