«Восстановить позиции после брексита»: как Великобритания планирует заключать новые союзы по образцу AUKUS

Лондон намерен заключать новые союзы в сферах экономики и безопасности по образцу AUKUS, чтобы противостоять «злонамеренным силам», заявила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. По её словам, Соединённое Королевство, в частности, заинтересовано в создании партнёрств с Индией, Японией и Канадой. Как считает министр, таким образом можно будет защитить торговые маршруты и отвоевать у «авторитарных стран» влияние на Азиатский и Африканский регионы. Эксперты считают, что внешнеполитические амбиции Лондона связаны прежде всего с брекситом. При этом аналитики прогнозируют, что королевство, скорее всего, будет тяготеть к статусу «младшего партнёра» США на международной арене.

Великобритания заинтересована в заключении новых союзов в сфере обороны и торговли по образцу AUKUS (партнёрства между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном). Об этом в интервью газете The Sunday Times заявила министр иностранных дел страны Элизабет Трасс.

По её словам, создание новых партнёрств с «продемократическими государствами» позволит снизить влияние «авторитарных стран» и защитить международные торговые маршруты.

«Мы хотим вести совместную работу с нашими друзьями и союзниками, с тем чтобы заключать больше соглашений в сферах экономики и безопасности. Смысл AUKUS в том, чтобы защищать торговые пути и судоходные маршруты. В данном случае — совместно с Австралией, однако я хочу рассматривать и договорённости с Индией, Японией и Канадой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку безопасности в аналогичных областях», — сказала Трасс.

Напомним, партнёрство AUKUS было заключено между США, Великобританией и Австралией 15 сентября. В его рамках страны намерены углубить военное и военно-техническое сотрудничество, которое отвечает «интересам продвижения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».

В этом контексте Трасс также высказалась о необходимости отвоевать у России и Китая влияние на страны Азиатского и Африканского регионов путём предоставления последним альтернативных инфраструктуры и источника финансирования.

«Мы хотим сформировать группу стран, любящих свободу и поддерживающих демократию, и увеличить экономическое притяжение, чтобы неприсоединившиеся государства не оказались на орбите влияния авторитарных режимов. Вместо этого они получат инфраструктурную поддержку, поддержку для ведения торговли и процессов развития от стран, поддерживающих свободу и демократию», — отметила глава британского МИД.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс

AP

© Alberto Pezzali

Министр добавила, что новые оборонные партнёрства позволят расширить торговые связи, напомнив о направленной Лондоном заявке на присоединение к соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП), которое включает в себя 11 стран, в том числе Австралию, Канаду, Мексику, Вьетнам, Японию, Сингапур и другие. В конце января 2021-го Трасс, будучи главой Министерства внешней торговли Соединённого Королевства, подчёркивала, что ТТП является ключевой частью плана британского правительства по укреплению позиций страны в сфере международной торговли после брексита.

Манёвры вокруг Китая

При этом глава Форин Офис ушла от ответа на вопрос, не против ли Китая направлены планы Великобритании по увеличению числа заключаемых союзов в торговой и оборонной сферах. Вместо этого она отметила, что считает такие планы «позитивной стратегией по укреплению экономики» и вызовом влиянию «злонамеренных сил и авторитарных стран».

Вместе с тем в марте 2021 года Лондон опубликовал комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании, в котором отмечается, что растущее влияние Китая и проводимая им военная модернизация в Индо-Тихоокеанском регионе «будут представлять всё больший риск для интересов Великобритании». Помимо этого, в документе говорится, что Китай является авторитарной страной с отличными от британских ценностями, что «представляет вызов для Соединённого Королевства и его союзников», в том числе и в области экономической безопасности.

В свою очередь, в Пекине отмечали, что иностранным государствам, даже несмотря на усиление их давления на КНР, не удастся помешать его развитию.

«Попытки сдержать или заблокировать Китай никогда не были успешными в прошлом и всегда будут праздной мечтой в будущем. Никто не может остановить народ Китая на его пути прогресса», — заявил в конце сентября посол КНР в Соединённом Королевстве Чжэн Цзэгуан. Его слова приводит ТАСС.

Глава китайской дипмиссии также признал, что в отношениях Пекина и Лондона в последние месяцы произошёл «некоторый откат».

Так, ранее газета The Guardian сообщала, что британское правительство под давлением Соединённых Штатов близко к тому, чтобы исключить Китайскую всеобщую атомную группу (CGN) из числа участников проекта строительства атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк. Как утверждало издание, Вашингтон не раз предупреждал Лондон о нежелательности сотрудничества с CGN, из-за того что та якобы может быть заинтересована в краже технологий, необходимых для китайской оборонной отрасли.

Помимо этого, летом 2020-го британское правительство обязало мобильных провайдеров прекратить закупки оборудования для сетей 5G у компании Huawei и к 2027 году изъять уже установленную аппаратуру её производства из телекоммуникационных сетей пятого поколения. При этом занимавший пост министра цифровых технологий Оливер Дауден тогда признал, что этот шаг задержит переход страны на формат 5G на год и обойдётся бюджету в £2 млрд.

«Ищет выход на новый уровень»

Опрошенные RT эксперты считают, что Британия, говоря о перспективе заключения новых союзов, видит в этом возможность укрепить свой военный и торгово-экономический потенциал в мире после выхода из Евросоюза. При этом, как отметила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, стать новой точкой притяжения для прочих стран Соединённому Королевству вряд ли удастся из-за куда меньших масштабов экономики по сравнению с ЕС и США.

«Конечно, Британия будет пытаться сделать всё, что в её силах. Тем более что у неё есть финансовый центр лондонского Сити, который уже многое потерял после брексита. Поэтому Лондон будет всеми силами пытаться восстановить позиции, для чего и ищет новых союзов. Ведь Британия прекрасно понимает, что она держава среднего уровня и поэтому действовать самостоятельно она не может, соответственно, ищет партнёров, чтобы склонить чашу весов на свою сторону», — пояснила Ананьева.

Британский торговый корабль

AFP

© Glyn Kirk

С этой точкой зрения согласен и доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули. Он считает, что Лондон сейчас пытается «переформатировать свою глобальную стратегию и повысить международную субъектность».

«После брексита Великобритания стала свободной от рамок общей стратегии, установленных ЕС, и ищет для себя выход на новый уровень, а также определение своего статуса как глобальной державы. При этом ситуация в мире вынуждает переформатировать отношения с другими странами и создавать новые союзы», — отметил собеседник RT.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, на каких направлениях и какие экономические бонусы может получить Лондон за счёт формирования преференциальных союзов и зон свободной торговли (ЗСТ).

«Британия продвигала идею ЗСТ в отношении США, однако пока результата нет. В других же направлениях присутствуют уже зоны свободной торговли ЕС с Японией, Южной Кореей и другими странами, а входить в эти структуры снова означает в каком-то смысле возвращаться в зону регулирования Европейского союза, что для Лондона абсурдно», — пояснил эксперт.

Поэтому он полагает, что Великобритании будет легче найти для себя геополитическую нишу, чем экономическую.

Елена Ананьева также считает, что США вряд ли станут препятствовать реализации амбиций Великобритании, так как их внешнеполитические цели совпадают. К тому же Вашингтон осознаёт, что он обладает всё более возрастающим влиянием на Лондон.

«Ведь Великобритания очень хотела дружить с Китаем. Но США заставили её отказаться от услуг китайской Huawei по созданию для неё сети 5G. Помимо этого, Вашингтон держит Лондон «на поводке», пообещав ему соглашение о свободной торговле после брексита, хоть сейчас его реализация и застопорилась», — говорит аналитик.

Сходное мнение выразил Тэвдой-Бурмули, отметив, что новый статус Великобритании как независимой от Евросоюза страны более привлекателен для Соединённых Штатов, так как теперь Лондон ничто не сдерживает, но «в то же время в силу своего объективного веса он не может претендовать на роль супердержавы».