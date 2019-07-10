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Восстановить полеты между Россией и Грузией мешает русофобия - Песков
10 июля 2019, 15:24 • 27 • Политика
Рано или поздно авиасообщение между Россией и Грузией возобновится, уверены в Кремле, однако говорить об этом пока преждевременно, так как сохраняется опасность для граждан России в этой стране в связи с русофобскими настроениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, возобновление полетов нельзя исключать, в Москве надеются, что это произойдет рано или поздно. Однако сейчас, с учетом сильной поляризации грузинского общества с экстремистскими и антироссийскими оттенками, а также русофобскими проявлениями, присутствует объективная опасность для нахождения в Грузии большого количества туристов из России, заявил Песков.
Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопрос, когда будут возобновлены полеты в Грузию. Он подчеркнул, что запрет полетов в закавказскую страну был вынужденной мерой.
Как только появятся признаки, что ситуация в Грузии нормализовалась, а угроза для российских туристов исчезнет, придет время анализа и принятия решений, пояснил Песков. "Пока об этом говорить преждевременно", - подчеркнул он.
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