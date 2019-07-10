Восстановить полеты между Россией и Грузией мешает русофобия - Песков

По его словам, возобновление полетов нельзя исключать, в Москве надеются, что это произойдет рано или поздно. Однако сейчас, с учетом сильной поляризации грузинского общества с экстремистскими и антироссийскими оттенками, а также русофобскими проявлениями, присутствует объективная опасность для нахождения в Грузии большого количества туристов из России, заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил журналистам на вопрос, когда будут возобновлены полеты в Грузию. Он подчеркнул, что запрет полетов в закавказскую страну был вынужденной мерой.

Как только появятся признаки, что ситуация в Грузии нормализовалась, а угроза для российских туристов исчезнет, придет время анализа и принятия решений, пояснил Песков. "Пока об этом говорить преждевременно", - подчеркнул он.