«Восстановить личные контакты, наладить прямой диалог»: Путин рассказал об ожиданиях от встречи с Байденом

Владимир Путин рассказал, что минимальным положительным итогом встречи с главой Белого дома Джо Байденом могло бы стать восстановление личных контактов и создание реально работающих механизмов взаимодействия по направлениям, которые представляют интересы для двух стран. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» президент согласился с тем, что ряд вопросов представляет взаимный интерес для России и США. Вместе с тем он призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России накануне саммита.

Владимир Путин рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с главой Белого дома Джо Байденом. Говоря о «минимальном положительном результате» саммита, он отметил, что сторонам нужно восстановить контакты.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — сказал президент интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер вновь подчеркнул, что ряд вопросов представляет взаимный интерес для России и США, в частности, стратегическая стабильность, решение региональных конфликтов и забота об экологии в глобальном смысле. По его словам, «есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать».

«Если мы после этой встречи создадим механизмы работы по всем этим направлениям, мне кажется, было бы уже хорошо. Можно было бы сказать, что встреча прошла не даром», — сказал российский президент.

Путин отдельно отметил продление договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Новая администрация во главе с президентом Байденом в качестве первого шага продлила договор СНВ-III. Я думаю, что это очень важный шаг», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин призвал не обольщаться снижением негативной риторики со стороны США в адрес России накануне саммита. По его словам, в преддверии встреч на высшем уровне обе стороны стараются снизить напряжённость, чтобы создать благоприятную обстановку.

Президент назвал это проявлением «профессионального подхода» со стороны США. «Мы со своей стороны тоже это делаем», — подчеркнул Путин.

Комментируя предстоящую встречу двух лидеров, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина сказала, что встреча на высшем уровне между лидерами двух ядерных государств «категорически важна».

«Это определяющий момент, который связывают другие игроки с тем, как будет развиваться мир в дальнейшем, с вопросами безопасности, с вопросами взаимодействия в области таких наиболее актуальных моментов. Это не только экология, это и вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Это вопросы и локального взаимодействия, когда мы говорим об обмене информацией, например, между секретными службами», — рассказала Ерёмина.

Она отметила, что в этом контексте все заинтересованы в предстоящей встрече.

«Показать, что лидеры просто готовы сесть и говорить, — этого уже достаточно, чтобы снять градус напряжённости, чтобы этот накал страстей, наверное, хотя бы каким-то образом понизить», — заключила специалист.

Встреча в Женеве

Напомним, что 16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее в Кремле сообщили, что лидеры намерены обсудить вопросы стратегической стабильности, развития двусторонних связей, борьбу с пандемией коронавируса и региональные конфликты.

Лидеры договорились о встрече по инициативе американской стороны в ходе телефонного разговора, который состоялся в апреле. Отметим, что предыдущий саммит Москвы и Вашингтона на уровне глав государств состоялся в 2018 году в Хельсинки.

Новым местом переговоров глав России и США станет вилла Ла Гранж в Женеве. Как заявили в Кремле, в ходе саммита должен состояться как диалог двух лидеров тет-а-тет, так и общение с участием членов делегаций и помощников.

Также на russian.rt.com Со СМИ наедине: Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции после саммита

Ожидается, что после встречи Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции. В частности, 12 июня представитель Белого дома рассказал об утверждённых деталях предстоящей встречи, сообщив, что у Вашингтона «имеется план проведения рабочей сессии и сессии в более узком формате, а также отдельной пресс-конференции президента Байдена после встречи».

Как отметили в Белом доме, отдельная пресс-конференция является подходящим форматом, чтобы донести до СМИ информацию о сферах, где у сторон может быть согласие, а также тех направлений, где «возникают серьёзные поводы для беспокойства».

Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что после переговоров Путин тоже пообщается с прессой отдельно.

«Скорее всего, это практика американского президента. Как мы знаем, президент США так же провёл и в Англии отдельную пресс-конференцию. Они не стали проводить совместную пресс-конференцию с Борисом Джонсоном», — пояснил официальный представитель Кремля.