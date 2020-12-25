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Восстановить главный символ Франции помогут русские. Безвозмездно

25 декабря 2020, 21:25  •  24 • В мире
Петербургский часовой завод "Ракета" восстановит главные куранты сгоревшего символа Франции. Как заявил управляющий директор завода Дэвид Хендерсон-Стюарт, помощь французским коллегам будет оказана безвозмездно.
Часовщики из Петербурга помогут восстановить сгоревший в апреле 2019 года главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери. Петербургский часовой завод "Ракета" поможет воссоздать часовой механизм Collin, управлявший четырьмя циферблатами на соборе.
Как рассказал управляющий директор российского предприятия Дэвид Хендерсон-Стюарт, помощь французам будет оказана безвозмездно.
Он пояснил, что для завода оказание содействия в восстановлении Нотр-Дама - большая честь, передают "Невские новости".
Часы располагались под шпилем и управляли стрелками на нескольких циферблатах одновременно. Специалистам предстоит изучить аналогичные модели и фактически придумать механизм заново. Во Франции, в отличие от России, утрачена технология производства таких монументальных часов.
Представители российского завода начали изучать погибшую конструкцию, чтобы определить, какие детали они смогут изготовить в Петербурге, сообщил сайт ассоциации, созданной французскими специалистами в сентябре 2020 года для воссоздания пострадавшего механизма.

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