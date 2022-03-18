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Восстановить единство Русского мира: Глава Крыма заговорил о неизбежном
18 марта 2022, 12:25 • 128 • Политика
В День воссоединения Крыма с Россией глава республики Сергей Аксёнов заговорил о неизбежном - о тех шагах, что неизбежно приведут к восстановлению единства Русского мира.
"Восемь лет назад мы вернулись домой", - с этого важного для каждого крымчанина посыла начал своё поздравление с Днём воссоединения Крыма с Россией глава республики Сергей Аксёнов.
Он подчеркнул, что это стало возможно и благодаря единству крымчан, и благодаря историческим решениям президента Владимира Путина.
В своём Telegram-канале Аксёнов обратил особое внимание на тот факт, что воссоединение полуострова с Россией "привело к колоссальным геополитическим сдвигам".
"И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, которую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский украинский народ, - всё это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведет к восстановлению единства Русского мира", - уверен глава республики.
Напомним, сегодня, 18 марта, в нашей стране отмечают День воссоединения Крыма с Россией. Полуостров вернулся в состав России после проведённого референдума, на котором большинство крымчан высказались в пользу этого решения. На Украине и в западных странах до сих пор отказываются признавать итоги референдума, считая Крым "аннексированным" и "оккупированным" Россией. Москва же давно поставила точку в этом вопросе.
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