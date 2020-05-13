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Восстановить доверие: что власти нужно предпринять в политике и экономике

13 мая 2020, 15:55  •  65 • Аналитика

Кризис привел к дальнейшему снижению доверия к власти в российском обществе. Смогут ли президент и правительство выйти из сложившейся ситуации или им остается лишь удерживать позиции с помощью административных и силовых рычагов?




Уровень поддержки правительства и президента в России в последние годы и так постепенно снижался, что было связано с общим ухудшением качества жизни населения, с принятием властью непопулярных решений вроде повышения пенсионного возраста. Но меры по противодействию пандемии разочаровали еще большее количество россиян не только в правительстве, но и в главе государства.

Все же, будем откровенны, Владимир Путин в сложившейся ситуации показал себя в невыгодном свете, поспешив переложить ответственность на кабинет министров и региональные власти. Даже запоздалые и весьма скромные меры социальной поддержки вроде выплат семьям с детьми не смогли в итоге изменить вектор отношения общества к президенту. Сейчас, конечно, главная задача – победить эпидемию и удержать экономику, но и народным доверием президенту пренебрегать никак нельзя.

Почему «социалка» и экономика - главные направления


Для восстановления изрядно пошатнувшегося рейтинга Путину, если он действительно еще хочет находиться у власти, а не собирается в обозримом будущем произнести знаменитую фразу своего предшественника «Я устал, я ухожу», стоит проявить большую активность во внутренней политике страны. Отношения с Западом, Сирия, Украина – все это, конечно, важно, но для российского обывателя внешнеполитические успехи меркнут, когда он вынужден сокращать свои бытовые расходы, отказываться от привычного образа жизни.

Самое главное на данный момент – пересмотреть принимаемые меры по противодействию эпидемии. Режим самоизоляции в том виде, в каком он был введен во многих регионах, стал одним из важнейших факторов озлобления населения. Взять хотя бы масочный режим: от людей требуют его соблюдения, угрожая штрафами, но не могут организовать бесплатную раздачу масок, цены на которые, кстати, с началом карантинных мер выросли значительно.

Важнейшим фактором хотя бы частичного восстановления доверия являются меры социального характера. Что к ним можно отнести? Во-первых, это однозначное повышение всех социальных выплат, пенсий и пособий, причем не только на 3 месяца карантина. Детские пособия в размере нескольких сотен рублей должны уйти в прошлое, уступив место полноценным выплатам в размере хотя бы половины прожиточного минимума.

Во-вторых, это поддержка безработных, опять же реальная, а не номинальная. Понятно, что на пособие в 1,5 тысячи рублей прожить невозможно даже две недели, не говоря уже о 2-3 месяцах, пока человек ищет устраивающую его работу в условиях мощного кризиса. Пособия по безработице следовало бы повысить, опять же хотя бы до уровня прожиточного минимума, плюс - предпринять все меры по недопущению роста безработицы (меры не на бумаге, а на деле).

Если говорить о мерах экономического характера, то должна быть предусмотрена реальная поддержка малого и среднего бизнеса. Причем речь не может идти о кредитах, которые придется выплачивать: государству стоило бы оказать безвозмездную помощь наиболее пострадавшим сферам малого бизнеса, а не загонять их в кредитную кабалу. Тем более, что тем же крупным корпорациям из федерального бюджета оказывается куда более существенная поддержка, хотя они и так обладают колоссальными ресурсами.

Вызванный карантином кризис мог бы стать прекрасным поводом и для отмены, хотя бы частичной, решения о повышении пенсионного возраста. Ведь, согласитесь, довольно странно, когда вчерашние «потенциальные работники», которым, по версии власти, еще работать и работать, вдруг превратились в группу риска по возрасту. Даже если пенсионный возраст решили бы поднять не на 5 лет, а на меньшее значение, это способствовало бы некоторому восстановлению пошатнувшегося рейтинга власти.


Безболезненная сменяемость власти


Что касается политических мер, то здесь все гораздо сложнее. Напомним, что те, кто только появился на свет в год прихода Путина к власти, сегодня заканчивают вузы или уже демобилизовались из армии, а студентам того времени уже около сорока лет и больше.

Это старшим и средним возрастным группам есть, с чем сравнивать жизнь в России, но за два десятилетия выросло поколение, для которых Путин – это не только успехи, но и поражения. Действующему руководству страны пора озаботиться вопросами обеспечения сменяемости власти, ведь чем дольше с этим затягивать, тем более болезненным и проблематичным может быть процесс смены руководства страны в дальнейшем. Наступать на пресловутые грабли в этом плане, безусловно, не хотелось бы.

Отдельно стоило бы задуматься и о соответствии страны второму слову в ее названии – вплоть до последних месяцев регионы в федерации обладали очень скромными полномочиями, а сейчас центр буквально переложил на губернаторов всю ответственность не только за противодействие эпидемии, но и за реанимацию экономики.

В любом случае, об окончательном восстановлении доверия к власти и рейтинга президента на том уровне, каким он был, например, в 2014 году, речь вести сложно. Обеспечить плавный переход и смену власти, поддержать граждан не только словом, но и делом – вот важнейшая задача для действующего руководства и от того, как она будет выполнена, уже зависит не текущий рейтинг, а то, как будут вспоминать президента и его окружение спустя двадцать, тридцать, пятьдесят лет. Важно - сохранится ли фактор стабильного развития, не будет ли новых потрясений, экономических и политических катаклизмов.
Илья Полонский

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