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Восстановить демократию: США ввели новые санкции против Венесуэлы

29 января 2019, 08:54  •  64 • В мире
Государственный переворот в Венесуэле под патронажем Соединённых Штатов Америки вступил в очередную фазу. Пока лидер оппозиции и самопровозглашённый президент Хуан Гуайдо пытается отстранить от власти Николаса Мадуро путем переманивания армии на свою сторону, Вашингтон оказывает давление на Каракас своими методами.
Автор:
Курганов Дмитрий
Давление на Мадуро усиливается
В понедельник, 28 января, было объявлено о введении санкций против главного источника доходов Венесуэлы – государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Основной смысл ограничений заключается в том, что американские компании по-прежнему смогут рассчитываться за поставки сырья с PDVSA, однако средства будут перечисляться на специальные заблокированные счета, к которым у правительства Мадуро нет доступа. Таким образом, США продолжают попытки вынудить президента Венесуэлы оставить свой пост.
Министр финансов Стивен Мнучин, выступая на брифинге в Белом доме, заявил, что Штаты «привлекают к ответственности» тех, кто виновен в нынешнем состоянии Венесуэлы и бедственном положении народа страны. По его словам, американские власти продолжат поддерживать дипломатическими и экономическими способами стремление жителей Венесуэлы к «восстановлению демократии».
Южноамериканским государствам, конечно, не привыкать к тому, что их северный сосед не терпит угроз своей гегемонии в регионе, а история лишнее тому подтверждение. А когда в деле замешана нефть, да ещё которую США покупают, повышенный интерес Вашингтона к «недостатку демократии» становится совершенно неприкрытым.

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