Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Политика

Восстания машин не будет. Искусственный интеллект – это оружие в ментальной войне против России

24 августа 2021, 15:20  •  130 • Политика
В самом начале форума "Армия-2021" была поставлена важнейшая из проблем безопасности государства: Либо Россия создаст собственную концепцию развития интернета и искусственного интеллекта, либо мы потеряем управленческий контроль и проиграем страну в ходе ментальной войны.
Знаменитый и даже, наверное, великий русский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко недавно поделился с читателями своими впечатлениями от нового романа американского фантаста Маргарет Уэлс. Речь идёт о серии романов в "киллерботе" - роботе, созданном для убийства и охраны особо важных персон, но осознавшем себя личностью и сбежавшем от хозяев. Возможно, именно с лёгкой руки Лукьяненко этот роман набирает в России популярность. Но гораздо важнее, что этот "киллербот" представляет собой что-то вроде квинтэссенции современных обывательских представлений об искусственном интеллекте: когда речь заходит об ИИ, обыватель немедленно представляет себе "восстание машин" в диапазоне от классического "Я, робот" Айзека Азимова до голливудского Терминатора и его противников. Обывателю немножко страшно, немножко интересно, иногда страшно интересно, однако обыватель помнит, что то, о чём он читает и чего побаивается, – это фантастика.
Между тем ИИ – это уже некоторое время не фантастика, даже "ближнего прицела", а совершено реальные разработки, которыми занимаются в ведущих в научном и техническом отношении странах мира, в том числе и в России. Результаты некоторых из этих разработок взаимодействуют с тем самым обывателем, который побаивается "восстания машин" каждый день. За несколько последних лет мы привыкли к "умным" вещам, которые даже разговаривают с нами на манер роботов из фантастических книг прошлого.
"Умными" теперь бывают, например, музыкальные колонки и пылесосы. Буквально каждый из нас носит в кармане "умное" устройство, заменившее обычный телефон. Это устройство (и не одно оно, просто оно всегда с нами) собирает о нас огромное количество разнообразной информации и делится этой информацией с другими устройствами. Незаметно для нас, безо всякого контроля с нашей стороны.
Параллельно мы взаимодействуем с искусственным интеллектом в интернете. ИИ предлагает нам информацию, которая, как он решает на основе анализа массивов относящихся к нашим данным, соответствует нашим потребностям. ИИ осуществляет цензуру, в соответствии со своей программой отсеивая информацию, которая нам, по его мнению, не нужна. ИИ беседует с нами – и "тест Тьюринга" можно считать устаревшим, потому что сплошь и рядом многие неглупые люди не могут отличить в социальных сетях "ботов" от живых собеседников.
Восстания машин нет и не предвидится, но происходящее сегодня уже очень опасно. Для отдельного человека, для государства и в конченом итоге для всего человечества.
Об этом говорили первоклассные специалисты на конференции "Гуманитарные и социокультурные аспекты применения искусственного интеллекта", которая открывала научную программу форума "Армия-2021".

Мы на войне, перед нами противник

Советник министра обороны и модератор конференции Андрей Ильницкий в своём выступлении заострил внимание на простом, казалось бы, факте: искусственный интеллект – это технология двойного назначения или попросту военная технология. И она широко применяется сегодня против России в ходе ментальной войны. Смысл действий противника в том, чтобы подменить с помощью информационного воздействия базовые ценности народа. Управляя новостными потоками, целые общества можно сподвигнуть к принятию решений, принципиально противоположных настоящим интересам и потребностям этих обществ. Эту опасность нельзя переоценить.
Между тем обращение с ИИ в самой России чревато многочисленными рисками. ИИ внедряют в систему управления с излишним энтузиазмом, как будто руководствуясь принципом "надо ввязаться в драку, а там посмотрим". Необходимо в ближайшее время формировать российскую философию и концепцию интернета и ИИ. Иначе мы упустим управленческий контроль и затем проиграем страну,
- полагает Ильницкий.
Что касается опасности имитации институтов, второй модератор дискуссии Наталья Касперская заметила: по некоторым данным, в Китае сегодня до 90% научных (!) статей пишутся ботами и являются, в некотором смысле, фейками. А государства и отдельные университеты всё ещё меряются рейтингами цитируемости своих учёных…

Риски, вызовы и угрозы

Сказать, что Россия отстает от Запада в деле развития ИИ, было бы неправильно. Совсем наоборот: сегодня русский язык, наряду с китайским и английским, является одним из самых распространённых в Мировой паутине, а наши достижения в ряде сфер опережают конкурентов. Однако мощные достижения не отменяют а, увы, усиливают риски внедрения ИИ в многочисленных формах во все сферы нашей жизни.
Первая группа рисков может считаться внутренней – её порождают в том числе российские разработки и их авторы. Впрочем, эти риски – одни и те же для всех развитых стран.
О них говорил Максим Фёдоров, вице-президент Сколковского института науки и технологий в области искусственного интеллекта и математического моделирования. По его мнению, нельзя забывать о том, что сегодня "порог входа в технологию" ИИ уже очень низкий – по факту технологии ИИ доступны даже школьникам, причём не только как пользователям, но и как разработчикам. Между тем бесконтрольное использование ИИ чревато возможностью использования этих технологий для нарушения прав человека.
С этой сентенцией согласится каждый, кто имел дело с утечкой важных для него данных в каком-нибудь странном направлении – например, к мошенникам. Тотальная возможность анализа больших данных равнозначна возможности тотальной слежки и потери права на частную жизнь, на личную тайну.
Одновременно мы видим, как нарастает другая опасность: общение с ИИ подменяет современному человеку традиционные социальные связи. Маскирует тотальное одиночество. А пока это происходит, человек из субъекта превращается в объект – в источник данных и денег для совершенно бездушных маркетологов. Бездушных потому, что они тоже уже не люди, а ИИ.
Вторая группа рисков проистекает из взаимодействия с нашими западными партнёрами. Они нам совсем не друзья – и, помимо прочего, стремятся навязать нам собственные законы.
Об этом на конференции говорил Алексей Сажин, первый секретарь постоянного представителя РФ при Совете Европы. Он отметил, что уже сегодня у ИИ могут появляться свойства, не заложенные разработчиком. ИИ может использоваться для дискриминации пользователей по различным критериям.
С этим легко согласится каждый, кто имел дело с западными социальными сетями, подконтрольными транснациональным корпорациям: по факту там уже введена цензура, направленная против традиционных ценностей и русских патриотов.
Между тем Запад разрабатывает собственную систему регулирования в области ИИ, которую будет навязывать России на государственном уровне. Противостоять этому вынуждена уже сегодня отечественная дипломатия.
Байден встал на колено перед спортсменками - видео
Игорь Ашманов, член Совета по правам человека при Президенте России, был ещё более категоричен: нужно понимать, заявил он, что
мы с ними идём в разных направлениях. Они пытаются навязать нам чужие ценности.
То, что происходит сегодня, следовало бы охарактеризовать как "галопирующую цифровизацию". И улучшения, которые приносит эта цифровизация всего и вся, – кажущиеся.
Ковровую слежку за каждым человеком оправдывают безопасностью. Но как это выглядит на практике? Казанского стрелка, пока он шёл по улице с ружьём, видело и распознало множество камер, - говорит Ашманов. Кому это помогло? Между тем, пока мы рассуждаем об удобствах новых сервисов, тихой сапой возникает новая цифровая власть – и это уже не чиновники, это тихие, незаметные разработчики новых программ ИИ. Мы на пороге "власти цифровых клерков".
Лозунги "цифровой экономики" напоминают лозунги "перестройки" и "ускорения" конца 1980-х, замечает Ашманов. А на практике они ведут к возможности произвести государственный переворот под прикрытием "цифровизации". Одного этого риска достаточно, чтобы остановиться и подумать: нужна ли кампания по цифровизации и внедрению ИИ во всё и вся?

Что с того?

Заместитель руководителя аналитического центра при правительстве России Сергей Наквасин на конференции заявил, что уже в октябре под эгидой правительства будет проведён форум, на котором специалисты примут российский кодекс этики искусственного интеллекта. Наквасин подчеркнул, что это должна быть христианская этика – и это единственный вариант развития, при котором ИИ может быть полезным и безопасным.
Если разработчики ИИ и те, кто внедряют его в деятельность органов государственной власти, не станут руководствоваться этими принципами, все риски, о которых шла речь на конференции, из области рассуждений перейдут в реальность. Без христианской морали ИИ станет орудием разрушения государства, общества и самой России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





130
Источник
Похожие новости
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве за "Северный поток — 2"
24 августа 2021, 02:30
Афганистан сумел удивить: Топ-5 странных инцидентов при эвакуации
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
17 августа 2021, 20:00
Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
18 августа 2021, 01:30
В России ответили на дипломатический выпад от Северной Македонии
19 августа 2021, 02:15
Патрушев предостерёг Украину: "Страна идёт к распаду"
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
18 августа 2021, 09:45
"Талибан"* выдвинул первое требование к жителям Афганистана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.