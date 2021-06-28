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Восстание в Европе: Вслед за Венгрией бой трансгендерам дал президент Чехии
28 июня 2021, 11:45 • 265 • Политика
Милош Земан назвал их отвратительными.
Президент Чехии Милош Земан, комментируя венгерский закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей, выступил против трансгендеров. Он назвал их "совершенно отвратительными". Об этом сообщает Reuters.
"Если вам сделают операцию по смене пола, вы, по сути, совершите преступление, состоящее в нанесении себе вреда. Каждая операция - это риск, и эти трансгендеры мне совершенно отвратительны", - высказался глава Чехии.
Ранее Венгрия приняла закон о запрете демонстрации среди детей и подростков сцен с участием людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Закон подвергся критике среди многих стран Евросоюза.
Специальный корреспондент RT Алексей Репин назвал слова чешского президента "восстанием здравого смысла в Европе".
"В Европе назревает восстание. Восстание здравого смысла. Вслед за венграми вирус благоразумия подхватили чехи. Вирус благоразумия - лучший вирус в наше время", - написал журналист в своём телеграм-канале.
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